Bem-vindo à HeyGen Academy.
Esta lição aborda como configurar o SAML Single Sign-On (SSO) com seu provedor de identidade, registrar o domínio da sua empresa para provisionamento just-in-time e gerenciar controles de acesso.
O SSO via SAML permite que sua equipe faça login com segurança usando as credenciais da empresa, centralizando a autenticação. Esse recurso corporativo oferece uma integração mais fluida de novos usuários, segurança reforçada e conformidade com padrões como o SOC 2.
Antes de começar, certifique-se de que você está em contato com o seu Executivo de Contas da HeyGen, que pode ajudar com a coordenação de onboarding, registro de domínio e provisionamento.
Registre o domínio da sua empresa
Como Administrador de Empresa, você pode registrar o domínio de e-mail da sua organização no seu workspace HeyGen. Essa etapa é necessária para habilitar o provisionamento just-in-time ao usar SAML SSO.
O registro de domínios atualmente é um processo manual. Forneça ao HeyGen uma lista de todos os domínios pertencentes à sua organização.
Depois de registrados, esses domínios permitem:
Configurar SSO SAML com Microsoft Entra ID (Azure AD)
Para começar, entre no seu portal do Azure e abra o Microsoft Entra ID.
Navegue até Aplicativos Empresariais e selecione Todos os Aplicativos.
Clique em Novo Aplicativo, escolha Criar seu próprio aplicativo, dê o nome HeyGen e clique em Criar.
Depois que o aplicativo for criado, abra a seção Single Sign-On e selecione SAML.
Configurar definições de SAML
Clique em Editar para configurar os detalhes do SAML.
Para o Identificador (ID da Entidade), insira:
api2.heygen.com
Para a URL de resposta, volte ao seu painel do HeyGen, vá em Configurações da Conta, abra a aba Segurança, ative o SSO e copie a URL fornecida.
Cole a URL de resposta no Entra ID e clique em Salvar.
Garanta que o aplicativo envie a identidade do usuário no formato de e-mail.
A declaração NameID deve ser definida com o endereço de e-mail do usuário.
Adicionar atributos de usuário para:
Atribuir usuários e grupos
Em seguida, selecione Atribuir usuários e grupos e clique em Adicionar usuário ou grupo.
Escolha os membros da equipe que devem ter acesso ao HeyGen via SSO e clique em Atribuir.
Coletar valores de configuração
Volte para a página de Single Sign-On e role até as seções chamadas Certificado SAML e Configurar HeyGen.
A partir dessas seções, reúna os seguintes valores:
Mantenha esses valores disponíveis para a etapa final de configuração.
Concluir configuração no HeyGen
Volte para o seu Painel de Administração do HeyGen e abra a página de Configurações de SSO.
Cole o certificado, a URL de login e os valores do Entra ID nos campos correspondentes e clique em Salvar.
Sua conexão SAML entre o HeyGen e o Microsoft Entra ID está configurada.
Teste sua configuração de SSO
Para verificar a configuração, abra a página de login do HeyGen e selecione Entrar com SSO.
Faça login usando as credenciais da sua empresa. Se tudo estiver configurado corretamente, você será levado diretamente para o HeyGen com o SSO ativado.
O SSO via SAML agora está ativo para o seu workspace HeyGen.
Sua equipe pode fazer login com segurança usando as credenciais da empresa, sem senhas ou etapas adicionais.