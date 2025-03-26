Zamień statyczne prezentacje slajdów w angażujące materiały wideo, które informują, przekonują i zapadają w pamięć. HeyGen przekształca Twój konspekt lub slajdy w narracyjne, spójne z marką wideo z realistycznymi prezenterami, napisami i studyjnym tempem, dzięki czemu dostarczasz konsekwentne, skuteczne historie na potrzeby spotkań, szkoleń i działań marketingowych.
Replace long manuals with short narrated walkthroughs that learners can watch on-demand and revisit as needed by creating a video presentation.
Deliver consistent product walkthroughs that highlight features and benefits with a persuasive on-screen host.
Send polished, data-driven presentations that keep stakeholders informed, no scheduling conflicts required.
Record monthlies or project updates once and share across time zones with captions and attachments.
Turn support articles into short, clear videos that lower support volume and improve customer success metrics using our online video presentation maker.
Submit polished, self-contained presentation videos for virtual conferences, panels, and speaking slots.
Dlaczego warto używać HeyGen do prezentacji wideo
Twórz prezentacje dostępne na żądanie i w dowolnym czasie oraz przygotuj wideo‑prezentację dopasowaną do Twoich potrzeb. HeyGen usuwa trudności związane z nagrywaniem, montażem i tworzeniem napisów, dzięki czemu możesz skupić się na przekazie, a nie na technologii. Twórz asynchroniczne dema, szkolenia wewnętrzne, prezentacje dla inwestorów i ścieżki sprzedażowe, które za każdym razem wyglądają i brzmią profesjonalnie dzięki generatorowi wideo AI.
Wygeneruj storyboard i skrypt AI z krótkiego briefu, wybierz prezentera, a następnie dopracuj wizualizacje i timing – wszystko w jednym miejscu.
Automatyczne napisy, podpisy i obsługa zestawu marki sprawiają, że Twoja prezentacja jest inkluzywna i od razu rozpoznawalna.
Eksportuj wiele formatów obrazu i wersji do systemów LMS, e‑maili, mediów społecznościowych i stron docelowych bez ponownego nagrywania.
Generator skryptów i konspektów AI
Wklej notatki do slajdów lub krótki brief, a HeyGen przygotuje zwięzły, gotowy do prezentacji skrypt z chwytliwym otwarciem, płynnymi przejściami i wyraźnym wezwaniem do działania. Oszczędzaj czas na układzie treści i utrzymuj narrację zwartą oraz skoncentrowaną na odbiorcach.
Realistyczni prezenterzy i opcje głosowe
Wybierz spośród ekspresyjnych prezenterów AI lub sklonuj własny głos, aby narrwać slajdy. Naturalne gesty i wielojęzyczne głosy sprawiają, że Twoje przesłanie brzmi wiarygodnie i ludzko – bez potrzeby korzystania ze studia.
Automatyczne napisy i podtytuły
Automatyczna transkrypcja tworzy edytowalne napisy i zlokalizowane wersje językowe. Zwiększ dostępność, zaangażowanie i współczynnik obejrzeń w całości we wszystkich formatach i regionach.
Kreator scen i synchronizacja slajdów
Automatycznie synchronizuj slajdy, animacje i ujęcia b-roll z narracją. Łatwo podmieniaj klipy stockowe, logotypy lub zrzuty ekranu i dostosowuj timing scena po scenie.
Jak korzystać z kreatora prezentacji wideo
Trzy proste kroki przeniosą Cię od pomysłu do gotowego do udostępnienia wideo.
Zacznij od slajdów, dokumentu lub krótkiego briefu. HeyGen wygeneruje storyboard oraz kilka wersji scenariusza dopasowanych długością i tonem, aby pomóc Ci tworzyć bardziej angażujące filmy.
Wybierz awatara AI lub prześlij krótki klip, aby stworzyć własnego klona, a następnie dopracuj obraz, napisy i tempo w edytorze.
Dostosuj swoje sceny za pomocą firmowych kolorów, układów i elementów na ekranie, aby idealnie pasowały do szkoleń, działań marketingowych lub wewnętrznych komunikatów.
Eksportuj wysokiej jakości filmy, pliki napisów SRT i miniatury w kilka minut albo publikuj bezpośrednio w swoim LMS, CMS lub na platformach społecznościowych.
Prezentacja wideo to oparte na slajdach lub przygotowanym scenariuszu wystąpienie nagrane w formie wideo, które można łatwo udostępniać, często z mówiącą osobą, narracją, napisami i zsynchronizowaną warstwą wizualną. To idealne rozwiązanie do szkoleń na żądanie, prezentacji ofert i zdalnych aktualizacji, zwłaszcza gdy nagrywasz prezentację dla swojej publiczności.
Tak. Prześlij plik PPT, PDF lub obrazy, a HeyGen automatycznie zsynchronizuje slajdy z narracją i przejściami między scenami, dzięki czemu nie musisz nic nagrywać ponownie.
Nie, skorzystaj z prezenterów AI HeyGen i funkcji zamiany tekstu na mowę, aby nagrać narrację. Jeśli wolisz, prześlij własne wideo lub głos i połącz prawdziwe nagrania z elementami AI.
Transkrypcja w HeyGen jest bardzo dokładna i edytowalna; przed eksportem możesz szybko poprawić sformułowania, timing lub dodać zlokalizowane napisy.
Jak najbardziej. Prześlij logotypy, ustaw firmowe czcionki i kolory w Brand Kit, a następnie zastosuj je we wszystkich szablonach wideo, aby tworzyć spójne, zgodne z identyfikacją wizualną prezentacje.
Eksportuj filmy MP4 w formacie panoramicznym (16:9), kwadratowym (1:1) lub pionowym (9:16), a także pliki napisów SRT i miniatury zoptymalizowane do udostępniania za pomocą naszego internetowego kreatora prezentacji wideo.
Tak. Plany Enterprise obejmują logowanie jednokrotne (SSO), dostęp oparty na rolach, szyfrowane przechowywanie danych oraz opcje zgodności. Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby omówić niestandardowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa i hostingu.
Tak, tłumacz skrypty, przełączaj się na zlokalizowane głosy TTS i eksportuj wiele wersji językowych, aby dotrzeć do globalnych odbiorców za pomocą tłumacza wideo.
Wiele prezentacji można wygenerować i dopracować w ciągu kilku minut; ostateczny czas edycji zależy od długości oraz stopnia personalizacji, na jaki się zdecydujesz, korzystając z prezentacji wideo.
Zapewniamy onboarding, materiały szkoleniowe oraz dedykowane wsparcie dla klientów w planach Team i Enterprise, aby pomóc Ci skalować produkcję wideo i tworzyć prezentacje wideo.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Przekształć swoje pomysły w profesjonalne filmy wideo dzięki AI.