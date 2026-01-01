Generator AI do ofert sprzedażowych: twórz inteligentniejsze prezentacje

Generator ofert sprzedażowych zamienia każdy skrypt w dopracowaną prezentację wideo w kilka minut. Bez kamery, bez montażu. Napisz swoją ofertę, wybierz prezentera i wyślij gotowe wideo do dowolnego potencjalnego klienta.

AI sales pitch generator creating a polished video pitch for a prospect.
141 888 212Wygenerowane filmy
116 634 041Wygenerowane avatary
19 564 003Przetłumaczone filmy
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Zaufanie milionów na całym świecie w ożywianie ich historii.
Kluczowe funkcje

Funkcje generatora ofert sprzedażowych AI

Generator ofert sprzedażowych oparty na AI

Zacznij od prostego opisu, a narzędzie AI wygeneruje prezentację sprzedażową w kilka sekund. Określ swój produkt i grupę docelową, a silnik od scenariusza do wideo stworzy jasny, przekonujący przekaz, który w ciągu kilku minut dopracujesz do gotowego filmu.

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AI-powered sales pitch generator turning a simple input into a sales script.

Twórz skuteczne, angażujące filmy sprzedażowe

Nagraj swoje wystąpienie, a Speech Cleanup usunie z niego wypełniacze, pauzy, nieudane początki i duble. Zamiast nieprzyjemnych cięć, edytor wideo z AI połączy Twoje najlepsze momenty w jedno płynne nagranie, które podniesie jakość Twojej prezentacji, dzięki czemu przygotujesz każdą ofertę bez wysiłku i bez ponownego nagrywania.

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Speech Cleanup polishing a recorded sales pitch into a smooth video take.

Personalizuj każdą ofertę sprzedażową na dużą skalę

Wyślij każdemu potencjalnemu klientowi dopasowane do niego wideo zamiast jednej, ogólnej wiadomości. Dzięki AI face swap możesz tworzyć spersonalizowane oferty dla różnych segmentów klientów z jednego scenariusza, dzięki czemu personalizacja łatwo się skaluje, a Twoje prezentacje sprzedażowe pozostają idealnie dopasowane do każdego odbiorcy.

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Customizing sales pitches at scale across customer segments with AI face swap.

Szablony marki dla zespołów sprzedaży

Daj swojemu zespołowi sprzedaży bibliotekę szablonów zgodnych z marką i realistycznych prezenterów – bez potrzeby używania kamery. Wybierz rzecznika AI, dopasuj głos i kolory marki, a także ujednolić każdy pitch z Twoim stylem, aby marketerzy i handlowcy tworzyli spójny, profesjonalny wygląd we wszystkich punktach kontaktu z klientem.

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On-brand sales templates and lifelike presenters for a consistent sales team look.

Wielojęzyczne prezentacje, które trafiają do odbiorców

Wygrywaj transakcje na każdym rynku, wysyłając oferty w języku swojego klienta. Tłumacz wideo zamienia jedno nagranie sprzedażowe na ponad 175 języków z naturalnym głosem i synchronizacją ruchu ust, dzięki czemu Twoje przesłanie trafia w lokalne potrzeby, a działania sprzedażowe skalują się bez ponownego nagrywania.

Rozpocznij za darmo →
Multilingual sales pitch translated into 175+ languages with natural lip-sync.

Pomysły na filmy sprzedażowe i przykładowe zastosowania

Zwiększ skuteczność odpowiedzi na cold outreach

Zwiększ skuteczność odpowiedzi na cold outreach

Generic cold emails get ignored. Build a short, personal pitch with an AI video generator that grabs attention and lifts conversion toward your desired outcome, as prospects see a real message instead of text.

Prezentacje produktów, które zwiększają produktywność

Prezentacje produktów, które zwiększają produktywność

Filming a polished demo takes planning and editing. Describe your product and generate a clear product demo video that streamlines your sales process and walks buyers through key features, so demos move deals forward faster.

Spersonalizowane filmy wideo do follow-upu sprzedażowego

Spersonalizowane filmy wideo do follow-upu sprzedażowego

A text recap after a call is easy to skip. Record a quick AI talking head that addresses their specific needs and reinforces your sales strategy, so prospects stay engaged between meetings.

Udoskonal prezentacje sprzedażowe dla inwestorów

Udoskonal prezentacje sprzedażowe dla inwestorów

A slide presentation rarely tells the full story. SaaS teams use PPT To video to turn a deck of business ideas into a narrated video that frames the vision, so investors grasp it from anywhere.

Szybko zwiększ efektywność swojego zespołu sprzedaży

Szybko zwiększ efektywność swojego zespołu sprzedaży

Reshooting onboarding footage every quarter is costly. Drop your playbook into the editor and produce consistent training video that ramps new reps fast and standardizes your pitch creation process across the team.

Przedstawiaj oferty we wszystkich kanałach społecznościowych

Przedstawiaj oferty we wszystkich kanałach społecznościowych

Plain text on social rarely sparks conversations. Add specific details and turn your pitch into a scroll-stopping video for LinkedIn with AI social media support, building a pipeline of inbound prospects.

Jak to działa

How an AI sales pitch generator works

Stwórz skuteczne wideo z ofertą sprzedażową w czterech prostych krokach – od pierwszego pomysłu aż po dopracowaną prezentację gotową do wysłania.

Step 1

Zarysuj swoją prezentację

Określ swój produkt, grupę docelową i przekaz. Generator wykorzysta te informacje, aby ukształtować Twoją ofertę.

Krok 2

Wygeneruj skrypt

W kilka sekund otrzymasz napisany przez AI skrypt sprzedażowy, a następnie możesz edytować jego treść i ton, aby idealnie dopasować go do swojej marki.

Krok 3

Wybierz prezentera

Wybierz prezentera i naturalny głos, aby zaprezentować swój pitch przed kamerą — bez potrzeby nagrywania.

Krok 4

Eksportuj i wyślij

Dodaj swoje logo i kolory, a następnie wyeksportuj dopracowane wideo z prezentacją, które w kilka minut udostępnisz dowolnemu potencjalnemu klientowi.

Outlining a sales pitch by defining product, audience, and message.
Generating an AI-written sales script and editing the tone to match the brand.
Picking an AI presenter and natural voice to deliver the sales pitch.
Exporting a branded sales pitch video to send to any prospect.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czym jest generator ofert sprzedażowych oparty na AI i jak działa?

Generator ofert sprzedażowych oparty na AI to narzędzie, które zamienia skrypt lub pomysł w gotowe wideo‑pitch. Napisz swoją wiadomość, użyj AI do jej przygotowania i dopracowania, wybierz prezentera, a przepływ pracy tekst‑na‑wideo w HeyGen wygeneruje dopracowane wideo w kilka minut.

Jak mogę tworzyć spersonalizowane oferty sprzedażowe na dużą skalę?

Start from one script and let our AI swap names, offers, and customer data to generate custom pitches for hundreds of buyers. Build your own presenter with AI clone, and full customization tunes each video to a buyer's preference.

Czy wygenerowana przez AI oferta sprzedażowa będzie na tyle przekonująca, żeby sprzedawać?

Tak. Generator wykorzystuje analizę opartą na sztucznej inteligencji, aby przeanalizować Twój skrypt i zbudować oparty na danych pitch, nad którym masz pełną kontrolę. Ogranicz żargon, popraw czytelność, zsynchronizuj sposób mówienia z funkcją AI Lip Sync i wprowadź dowolne poprawki przed eksportem.

Dlaczego warto wybrać generator sprzedażowych prezentacji AI zamiast nagrywać je na wideo?

Tradycyjne nagrywanie oznacza umawianie terminów, sprzęt, duble i montaż. Z HeyGen po prostu piszesz scenariusz, w kilka minut otrzymujesz dopracowany pitch i tworzysz bezkamerowe wideo bez pokazywania twarzy. Wysyłaj różne komunikaty sprzedażowe do każdej listy, a zespoły wykorzystują je, aby szybko zwiększać sprzedaż.

W jaki sposób AI pomaga mi tworzyć skuteczniejsze oferty sprzedażowe, które lepiej konwertują?

Sztuczna inteligencja przejmuje ciężką pracę, dzięki czemu możesz szybciej tworzyć przekonujące oferty. Zacznij od konfigurowalnego szablonu, dopasuj treść do swojej grupy odbiorców, a generator scenariuszy wideo przygotuje dla handlowców szkic gotowy do nagrania w kilka minut.

Czy istnieje darmowy generator prezentacji sprzedażowych AI, od którego mogę zacząć?

Yes. You can create video pitches with no credit card required, then scale up when ready. Paid plans start around $29 per month and unlock AI voice Cloning, longer videos, branding controls, and the full presenter and template library.

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