Narzędzie AI do tworzenia realistycznych mówiących twarzy w wideo

Face talking przekształca statyczne zdjęcie w realistyczne, mówiące wideo za pomocą AI. Z HeyGen możesz tworzyć filmy face talking, które wyglądają naturalnie, są pełne ekspresji i przypominają prawdziwego człowieka – bez kamer, nagrań czy skomplikowanych procesów produkcyjnych.

120,166,724Wygenerowane filmy
93,788,941Wygenerowane avatary
16,527,409Przetłumaczone filmy
Zaufanie milionów na całym świecie w ożywianie ich historii.

Edukacja i szkolenia

Face talking videos explain lessons, onboarding steps, and tutorials in a clear and personal way. This improves understanding and keeps learners engaged without live instruction.

Komunikacja marketingowa i produktowa

Use face talking to introduce features, explain benefits, or deliver announcements with a human presence. This builds trust while keeping messaging consistent.

Aktualizacje korporacyjne i wewnętrzne

Teams share policies, updates, and instructions using familiar faces in talking photos. This removes the need for meetings or scheduled recordings.

Wdrożenie i obsługa klienta

Face talking videos guide users step by step through processes and workflows. This reduces confusion and improves completion rates.

Opowiadanie historii i archiwa cyfrowe

Creators animate portraits to narrate stories, biographies, or historical content with emotional impact. This brings static visuals to life.

Wielojęzyczna komunikacja

Organizations deliver the same message globally by translating scripts while keeping the same talking face with the video translator.

Dlaczego HeyGen to najlepsze narzędzie AI do tworzenia mówiących twarzy w wideo

Mówienie twarzą do kamery jest stworzone na sytuacje, w których ludzka obecność zwiększa jasność przekazu, zaufanie i zaangażowanie, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla aplikacji AI do generowania mówiących postaci. HeyGen ułatwia konsekwentne i efektywne tworzenie takich mówiących wideo z wykorzystaniem technologii AI.

Ludzka komunikacja bez nagrywania

Funkcja „mówiącej twarzy” pozwala Ci pojawić się na ekranie jako awatar AI bez nagrywania siebie. Dzięki awatarom AI zachowujesz widoczne, ludzkie połączenie, jednocześnie eliminując stres, przygotowania i czas potrzebny na tradycyjne nagrywanie wideo.

Szybsze aktualizacje i iteracje

Zamiast ponownie nagrywać filmy, treści z mówiącą twarzą można zaktualizować, edytując tekst lub audio. Dzięki temu poprawki są natychmiastowe, a materiały zawsze aktualne.

Spójna realizacja w każdym wideo

Mówiąca twarz zapewnia ten sam wygląd, ton i styl prezentacji we wszystkich filmach, pomagając zespołom utrzymać spójny i profesjonalny wizerunek.

Generowanie mówiącego wideo z twarzą ze zdjęcia

Prześlij jedno zdjęcie portretowe i wygeneruj wideo mówiącej twarzy z realistycznym ruchem ust i mimiką twarzy za pomocą generatora wideo AI. Sztuczna inteligencja analizuje strukturę twarzy, aby stworzyć płynną, naturalną animację mowy, która wygląda autentycznie. Dzięki temu nie potrzebujesz nagrań wideo, oświetlenia ani umiejętności animacji.

Tekst steruje mówiącą twarzą

Twórz mówiące do kamery wideo, wpisując swój skrypt zamiast nagrywać audio. Głos AI i ruchy ust pozostają idealnie zsynchronizowane, co pozwala szybko wprowadzać zmiany bez utraty realizmu. To idealne rozwiązanie do treści tworzonych w dużej ilości i często aktualizowanych.

Naturalna synchronizacja ruchu ust i kontrola mimiki

Filmy z mówiącą twarzą oferują precyzyjną synchronizację ruchu ust z delikatną mimiką. Dzięki temu unikają przesadnej animacji i zapewniają naturalny przekaz, który utrzymuje uwagę widzów i sprawia, że czują się swobodnie. Efekt jest profesjonalny i ludzki, co zwiększa skuteczność doświadczenia rozmowy z AI.

Obsługa mówienia twarzą w wielu językach

Generuj filmy z gadającą głową w wielu językach, używając tej samej twarzy. Umożliwia to globalną komunikację bez ponownego tworzenia materiałów wizualnych, skracając czas lokalizacji przy jednoczesnym zachowaniu spójności marki.

Używany przez ponad 100 000 zespołów, które cenią jakość, prostotę i szybkość

Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnej platformie do przekształcania obrazów w wideo na rynku.

Miro
"Dzięki temu nasi autorzy zyskali taki sam poziom swobody twórczej w procesie, jaki ja mam w przypadku wizualnych form opowiadania historii."

Steve Sowrey, Projektant materiałów edukacyjnych
Vision Creative Labs
"Magiczny moment dla mnie nastąpił, gdy zrozumieliśmy, że przy filmie, który nagrywałem co tydzień, mogę po prostu napisać scenariusz, wysłać go i już nigdy więcej nie muszę stawać przed kamerą."

Roger Hirst, Współzałożyciel
Workday
"To, co uwielbiam w HeyGen, to fakt, że już nie muszę odmawiać żadnym projektom. To tak, jakbyśmy powiększyli nasz zespół – możemy zrobić znacznie więcej, korzystając z tych samych zasobów."

Justin Meisinger, Kierownik programu
Jak to działa

Jak korzystać z generatora wideo z obrazów AI

Ożyw swoją wymarzoną twarz dzięki mówiącej twarzy AI w zaledwie czterech prostych krokach.

Krok 1

Prześlij zdjęcie

Wybierz wyraźny portret en face. Sztuczna inteligencja przygotuje twarz do realistycznej animacji w awatarze AI.

Krok 2

Dodaj tekst lub dźwięk

Wpisz swój skrypt lub prześlij nagranie audio. Czas, mimika i ruch ust zostaną wygenerowane automatycznie.

Krok 3

Wygeneruj wideo z mówiącą twarzą

HeyGen tworzy naturalnie mówiącą twarz z precyzyjną synchronizacją ruchu ust i mimiki.

Krok 4

Eksportuj i udostępnij

Pobierz swój film i wykorzystaj go na stronach internetowych, w mediach społecznościowych lub w wewnętrznych narzędziach.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czym jest face talking?

Face talking to technologia oparta na sztucznej inteligencji, która ożywia statyczne zdjęcie, tworząc mówiący wizerunek, jakby naprawdę przemawiał. Generuje realistyczne ruchy ust i mimikę twarzy dopasowane do tekstu lub nagrania audio, dzięki czemu z pojedynczego obrazu powstaje naturalnie wyglądające wideo z mówiącą postacią.

Jak realistyczne są filmy z mówiącą twarzą?

Filmy z mówiącą twarzą są zaprojektowane tak, aby wyglądały jak prawdziwi ludzie, a nie animacje. Subtelne ruchy mimiki i precyzyjna synchronizacja ruchu ust w talking head video pomagają budować zaufanie i zapobiegają efektowi niesamowitości, który często pojawia się w prostych animacjach.

Jaki rodzaj zdjęcia najlepiej sprawdza się do animacji mówiącej twarzy?

Najlepsze rezultaty dają wyraźne, frontalne zdjęcia portretowe z dobrym oświetleniem. Zdjęcia z dobrze widocznymi rysami twarzy pozwalają AI generować płynniejsze i dokładniejsze ruchy mówiącej postaci.

Czy mogę tworzyć mówiące twarze wideo wyłącznie z tekstu?

Tak, filmy z mówiącą twarzą można tworzyć całkowicie z tekstu, korzystając z podejścia tekst na wideo. Sztuczna inteligencja zamienia tekst na mowę i automatycznie synchronizuje ruchy twarzy, eliminując potrzebę nagrywania głosu.

Czy jedna twarz może mówić w wielu językach?

Jedną twarz można dostosować tak, aby mówiła w wielu językach, zmieniając skrypt w spersonalizowanym wideo z mówiącą głową. Dzięki temu zachowujesz spójny wizerunek, jednocześnie dopasowując treści do różnych regionów i grup odbiorców.

Czy potrzebuję umiejętności montażu wideo lub animacji?

Nie są wymagane żadne umiejętności techniczne. Filmy z mówiącą twarzą tworzy się w prostym procesie z wykorzystaniem zdjęcia i skryptu, dzięki czemu cały proces jest dostępny dla każdego.

Czy mogę ponownie użyć tego samego mówiącego awatara twarzy?

Tak, gdy twarz mówiącego awatara zostanie już utworzona, można ją ponownie wykorzystywać w nieograniczonej liczbie filmów. Umożliwia to skalowalne tworzenie treści bez konieczności powtarzania kroków konfiguracji.

Dla kogo face talking jest najbardziej odpowiedni?

Mówienie twarzą do kamery jest idealne dla edukatorów, marketerów, firm i twórców, którzy potrzebują ludzkiej, naturalnej komunikacji wideo bez konieczności nagrywania i kosztownej produkcji.

