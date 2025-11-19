Twórz materiały wideo marketingowe: szybko i gotowe do publikacji dzięki AI

Twórz profesjonalne filmy marketingowe bez kamer i długiego montażu. HeyGen zamienia krótkie briefy w dopracowane, gotowe do publikacji na różnych platformach filmy z przekonującymi scenariuszami, ekspresyjnymi prezenterami AI i natywnymi formatami dla każdej sieci reklamowej. Zwiększ kreatywność dzięki swojemu kreatorowi wideo marketingowych, testuj więcej pomysłów i skaluj kampanie – wszystko z jednego miejsca pracy.

120,166,724Wygenerowane filmy
93,788,941Wygenerowane avatary
16,527,409Przetłumaczone filmy
Reklamy promujące premierę produktu

Showcase features, benefits, and a fast CTA with cinematic shots and crisp messaging that drive pre-orders and clicks.

Krótkie reklamy w mediach społecznościowych

Create punchy 6–30s clips optimized for scroll-stopping performance on Instagram Reels and TikTok.

Filmy wyjaśniające i demonstracyjne

Turn complex features into simple, engaging animation walkthroughs that reduce support queries and increase trial-to-paid conversions.

Spoty w stylu testimoniali i treści UGC

Generate authentic-looking customer stories and UGC formats to build trust and social proof at scale.

Filmy wideo do e‑maili i na strony docelowe

Embed short, personalized videos into emails and landing pages to boost open rates and on-page conversions.

Zlokalizowane kampanie

Produce multiple language versions and regional variants quickly to scale global campaigns with cultural relevance.

Dlaczego HeyGen to najlepsze narzędzie do tworzenia filmów marketingowych

HeyGen łączy w sobie AI do tworzenia scenariuszy, realistycznych prezenterów oraz wbudowane narzędzia projektowe, dzięki czemu zespoły mogą tworzyć wysokoefektywne filmy marketingowe w kilka minut. Oszczędzaj czas produkcji, zachowaj spójność marki i uruchamiaj reklamy, filmy wyjaśniające oraz promocyjne, które realnie przynoszą rezultaty.

Szybsza produkcja, lepsze rezultaty

Generuj natychmiast skrypty, sceny i narracje głosowe, a następnie dopracuj wizualizacje i napisy, aby zoptymalizować wyniki na wszystkich platformach.

Stworzone dla każdego kanału

Eksportuj wersje 9:16, 1:1 i 16:9 jednym kliknięciem, aby Twoja wiadomość była idealnie dopasowana do TikToka, Instagrama, YouTube’a, LinkedIna i innych platform.

Skaluj bez zwiększania liczby pracowników

Twórz dziesiątki zlokalizowanych wersji reklam i testuj A/B różne hooki, CTA oraz miniatury swojego filmu promocyjnego, aby znaleźć te, które najlepiej konwertują — bez zatrudniania montażysty.

Generator skryptów i hooków AI

Wprowadź swój produkt, cel i grupę odbiorców, a otrzymasz wiele skutecznych skryptów i hooków nastawionych na konwersję. Każdy skrypt jest zoptymalizowany pod kątem przyciągnięcia uwagi w pierwszych 3–5 sekundach i kończy się wyraźnym wezwaniem do działania w formie lektora.

Realistyczni prezenterzy i lektorzy AI

Wybierz spośród różnorodnych prezenterów AI lub sklonuj własny głos do swojego filmu promocyjnego — wszystko z naturalną gestykulacją i obsługą wielu języków. Zapewnij autentyczną narrację na ekranie bez potrzeby korzystania ze studia.

Inteligentny kreator scen i ujęć B-roll

Generuj filmy z wykorzystaniem wbudowanych głosów i muzyki. Twórz mówiące awatary z napisami zsynchronizowanymi z dźwiękiem. Dodawaj warstwy audio bez potrzeby korzystania z osobnych narzędzi. Obsługuje wiele formatów i rozdzielczości wideo.

Eksport w wielu formatach jednym kliknięciem

Błyskawicznie twórz gotowe do publikacji pliki i ich warianty — pionowe, kwadratowe i panoramiczne — z napisami, miniaturami i podtytułami, aby zmaksymalizować zasięg.

Używany przez ponad 100 000 zespołów, które cenią jakość, prostotę i szybkość

Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnej platformie do przekształcania obrazów w wideo na rynku.

Miro
"Dzięki temu nasi autorzy zyskali taki sam poziom swobody twórczej w procesie, jaki ja mam w przypadku wizualnych form opowiadania historii."

Steve Sowrey, Projektant materiałów edukacyjnych
Vision Creative Labs
"Magiczny moment dla mnie nastąpił, gdy zrozumiałem, że ten film, który nagrywałem co tydzień, może wyglądać zupełnie inaczej: mogę po prostu napisać scenariusz, wysłać go i już nigdy więcej nie muszę stawać przed kamerą."

Roger Hirst, Współzałożyciel
Workday
"To, co uwielbiam w HeyGen, to fakt, że już nie muszę odmawiać żadnym projektom. To tak, jakbyśmy powiększyli nasz zespół – możemy zrobić znacznie więcej, korzystając z tych samych zasobów."

Justin Meisinger, Kierownik programu
Jak to działa

Jak korzystać z HeyGen do tworzenia filmów marketingowych

Stworzenie filmu marketingowego z HeyGen to cztery proste kroki.

Krok 1

Przekaż nam brief

Zacznij od udostępnienia linku do produktu, kluczowych korzyści lub krótkiej podpowiedzi.

Krok 2

Spersonalizuj i dopracuj

Wybierz prezentera, dopracuj warstwę wizualną, dostosuj tempo i dodaj napisy, aby lepiej poprowadzić przekaz.

Krok 3

Dostosuj do każdej platformy

Dostosuj swój film do social mediów, reklam lub stron docelowych dzięki szybkim zmianom proporcji obrazu i układu.

Krok 4

Eksportuj i uruchom

Pobierz wysokiej jakości filmy, miniatury i pliki z napisami lub opublikuj je bezpośrednio na połączonych platformach.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jakie rodzaje filmów marketingowych mogę tworzyć za pomocą HeyGen?

HeyGen tworzy reklamy, filmy wyjaśniające, dema, referencje, krótkie materiały na social media oraz wideo na strony docelowe. Szablony i przepływy pracy oparte na AI przyspieszają przygotowanie każdego z tych formatów.

Czy muszę nagrywać wideo lub lektora?

Nie, możesz korzystać z prezenterów AI i lektora opartego na syntezie mowy albo przesłać własne nagrania wideo i głos, aby tworzyć hybrydowe montaże.

Czy mogę zachować spójność filmów z identyfikacją mojej marki?

Tak. Prześlij swój Brand Kit (logo, czcionki, kolory), a HeyGen automatycznie zastosuje go do szablonów i eksportów.

Ile czasu zajmuje stworzenie wideo?

Większość materiałów wideo marketingowych powstaje w ciągu kilku minut i wymaga jedynie krótkiej edycji na koniec. Bardziej złożone personalizacje mogą zająć więcej czasu, ale cała ciężka praca jest zautomatyzowana.

Czy napisy i podtytuły są wliczone w cenę?

Tak. HeyGen automatycznie generuje napisy i pozwala je edytować, stylować oraz eksportować pliki SRT, aby spełnić wymagania w zakresie dostępności i poszczególnych platform.

Czy mogę szybko tworzyć wiele wersji reklam?

Jak najbardziej. Generuj hurtowo różne hooki, wezwania do działania (CTA) i formaty, aby prowadzić testy A/B i optymalizować ROAS w kampaniach.

Jakie formaty eksportu są obsługiwane?

Eksportuj pliki MP4 w formacie pionowym (9:16), kwadratowym (1:1) i panoramicznym (16:9), a także pliki napisów SRT oraz miniatury dla każdej wersji.

Czy HeyGen jest bezpieczny do użytku biznesowego?

HeyGen oferuje funkcje bezpieczeństwa klasy enterprise, szyfrowanie danych oraz dostęp oparty na rolach do Twoich szablonów wideo marketingowych. Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby omówić niestandardowe wymagania dotyczące zgodności.

Czy mogę zlokalizować mój film na inne rynki?

Tak, tłumacz skrypty, korzystaj z wielojęzycznych lektorów i twórz regionalne wersje swojego filmu promocyjnego, aby szybko docierać do globalnych odbiorców dzięki AI tłumacz wideo.

Jak rozpocząć okres próbny?

Zarejestruj się na stronie HeyGen, aby rozpocząć korzystanie z bezpłatnego planu. Przeglądaj szablony i wygeneruj swój pierwszy film marketingowy bez konieczności podawania karty kredytowej.

