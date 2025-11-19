Twórz profesjonalne filmy marketingowe bez kamer i długiego montażu. HeyGen zamienia krótkie briefy w dopracowane, gotowe do publikacji na różnych platformach filmy z przekonującymi scenariuszami, ekspresyjnymi prezenterami AI i natywnymi formatami dla każdej sieci reklamowej. Zwiększ kreatywność dzięki swojemu kreatorowi wideo marketingowych, testuj więcej pomysłów i skaluj kampanie – wszystko z jednego miejsca pracy.
Showcase features, benefits, and a fast CTA with cinematic shots and crisp messaging that drive pre-orders and clicks.
Create punchy 6–30s clips optimized for scroll-stopping performance on Instagram Reels and TikTok.
Turn complex features into simple, engaging animation walkthroughs that reduce support queries and increase trial-to-paid conversions.
Generate authentic-looking customer stories and UGC formats to build trust and social proof at scale.
Embed short, personalized videos into emails and landing pages to boost open rates and on-page conversions.
Produce multiple language versions and regional variants quickly to scale global campaigns with cultural relevance.
Dlaczego HeyGen to najlepsze narzędzie do tworzenia filmów marketingowych
HeyGen łączy w sobie AI do tworzenia scenariuszy, realistycznych prezenterów oraz wbudowane narzędzia projektowe, dzięki czemu zespoły mogą tworzyć wysokoefektywne filmy marketingowe w kilka minut. Oszczędzaj czas produkcji, zachowaj spójność marki i uruchamiaj reklamy, filmy wyjaśniające oraz promocyjne, które realnie przynoszą rezultaty.
Generuj natychmiast skrypty, sceny i narracje głosowe, a następnie dopracuj wizualizacje i napisy, aby zoptymalizować wyniki na wszystkich platformach.
Eksportuj wersje 9:16, 1:1 i 16:9 jednym kliknięciem, aby Twoja wiadomość była idealnie dopasowana do TikToka, Instagrama, YouTube’a, LinkedIna i innych platform.
Twórz dziesiątki zlokalizowanych wersji reklam i testuj A/B różne hooki, CTA oraz miniatury swojego filmu promocyjnego, aby znaleźć te, które najlepiej konwertują — bez zatrudniania montażysty.
Generator skryptów i hooków AI
Wprowadź swój produkt, cel i grupę odbiorców, a otrzymasz wiele skutecznych skryptów i hooków nastawionych na konwersję. Każdy skrypt jest zoptymalizowany pod kątem przyciągnięcia uwagi w pierwszych 3–5 sekundach i kończy się wyraźnym wezwaniem do działania w formie lektora.
Realistyczni prezenterzy i lektorzy AI
Wybierz spośród różnorodnych prezenterów AI lub sklonuj własny głos do swojego filmu promocyjnego — wszystko z naturalną gestykulacją i obsługą wielu języków. Zapewnij autentyczną narrację na ekranie bez potrzeby korzystania ze studia.
Inteligentny kreator scen i ujęć B-roll
Generuj filmy z wykorzystaniem wbudowanych głosów i muzyki. Twórz mówiące awatary z napisami zsynchronizowanymi z dźwiękiem. Dodawaj warstwy audio bez potrzeby korzystania z osobnych narzędzi. Obsługuje wiele formatów i rozdzielczości wideo.
Eksport w wielu formatach jednym kliknięciem
Błyskawicznie twórz gotowe do publikacji pliki i ich warianty — pionowe, kwadratowe i panoramiczne — z napisami, miniaturami i podtytułami, aby zmaksymalizować zasięg.
Jak korzystać z HeyGen do tworzenia filmów marketingowych
Stworzenie filmu marketingowego z HeyGen to cztery proste kroki.
Zacznij od udostępnienia linku do produktu, kluczowych korzyści lub krótkiej podpowiedzi.
Wybierz prezentera, dopracuj warstwę wizualną, dostosuj tempo i dodaj napisy, aby lepiej poprowadzić przekaz.
Dostosuj swój film do social mediów, reklam lub stron docelowych dzięki szybkim zmianom proporcji obrazu i układu.
Pobierz wysokiej jakości filmy, miniatury i pliki z napisami lub opublikuj je bezpośrednio na połączonych platformach.
HeyGen tworzy reklamy, filmy wyjaśniające, dema, referencje, krótkie materiały na social media oraz wideo na strony docelowe. Szablony i przepływy pracy oparte na AI przyspieszają przygotowanie każdego z tych formatów.
Nie, możesz korzystać z prezenterów AI i lektora opartego na syntezie mowy albo przesłać własne nagrania wideo i głos, aby tworzyć hybrydowe montaże.
Tak. Prześlij swój Brand Kit (logo, czcionki, kolory), a HeyGen automatycznie zastosuje go do szablonów i eksportów.
Większość materiałów wideo marketingowych powstaje w ciągu kilku minut i wymaga jedynie krótkiej edycji na koniec. Bardziej złożone personalizacje mogą zająć więcej czasu, ale cała ciężka praca jest zautomatyzowana.
Tak. HeyGen automatycznie generuje napisy i pozwala je edytować, stylować oraz eksportować pliki SRT, aby spełnić wymagania w zakresie dostępności i poszczególnych platform.
Jak najbardziej. Generuj hurtowo różne hooki, wezwania do działania (CTA) i formaty, aby prowadzić testy A/B i optymalizować ROAS w kampaniach.
Eksportuj pliki MP4 w formacie pionowym (9:16), kwadratowym (1:1) i panoramicznym (16:9), a także pliki napisów SRT oraz miniatury dla każdej wersji.
HeyGen oferuje funkcje bezpieczeństwa klasy enterprise, szyfrowanie danych oraz dostęp oparty na rolach do Twoich szablonów wideo marketingowych. Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby omówić niestandardowe wymagania dotyczące zgodności.
Tak, tłumacz skrypty, korzystaj z wielojęzycznych lektorów i twórz regionalne wersje swojego filmu promocyjnego, aby szybko docierać do globalnych odbiorców dzięki AI tłumacz wideo.
Zarejestruj się na stronie HeyGen, aby rozpocząć korzystanie z bezpłatnego planu. Przeglądaj szablony i wygeneruj swój pierwszy film marketingowy bez konieczności podawania karty kredytowej.
