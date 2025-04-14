Zamień prosty tekstowy prompt w filmowe ujęcia b-roll w kilka minut. Generator b-roll oparty na AI tworzy gotowy do montażu materiał bez kamer, opłat za stocki i bez oprogramowania do edycji — idealny do reklam, explainerów i treści w social media.
Funkcje generatora ujęć B-roll z AI
Generuj ujęcia B-roll z podpowiedzi
Wpisz opis sceny, a AI w kilka minut wygeneruje gotowe do montażu ujęcia b-roll – bez banków stocków i bez ekipy filmowej. Najnowsze modele text-to-video w HeyGen, w tym Sora, Veo i Kling, zamienią Twój prompt w wysokiej jakości filmowe przebitki, ujęcia produktowe i ruchome tła.
Zrób zdjęcie i zamień je w wysokiej jakości ujęcia B-roll
Wrzuć gotowe ujęcie lub zrób zdjęcie, a nasz silnik image‑to‑video doda panoramowania, zbliżenia i ruch kamery, tworząc płynne ujęcia b‑roll. Określ kierunek ujęcia wideo krótką podpowiedzią, aby z jednego zasobu marki powstała dopracowana scena – bez potrzeby nagrywania.
Automatyczna edycja ujęć w edytorze wideo AI
Speech Cleanup automatycznie edytuje Twoje ujęcia a-roll, usuwając słowa-wypełniacze, pauzy, nieudane początki i duble, a następnie zajmuje się montażem wideo, łącząc w całość najlepsze klipy. Niewidoczne przejścia w AI video editor płynnie wypełniają każdą przerwę, dzięki czemu materiał wygląda tak, jakby został idealnie nagrany już za pierwszym razem.
Dopasuj ujęcia B-roll i kolory do swojej marki
Zastąp ogólne materiały stockowe własnymi zasobami marki, aby dopasować je do swojego stylu i wynieść każdą scenę na wyższy poziom. Dostosuj tempo, dopracuj przejścia i zastosuj profesjonalną korekcję barwną, aby dynamiczne wizualizacje konsekwentnie przekazywały właściwe treści. Połącz wygenerowane ujęcia z mówiącą głową AI, która będzie spójnym narratorem całej historii.
Wszechstronna platforma: od scenariusza do wideo
Wyjdź poza pojedyncze klipy i twórz gotowe materiały wideo na jednej, kompleksowej platformie. Wklej brief do przepływu „od skryptu do wideo”, a Video Agent napisze scenariusz, zbuduje storyboard, wygeneruje pasujące ujęcia b-roll oraz doda dynamiczny lektor i napisy, tworząc wideo gotowe do publikacji.
Produkcje z agencjami pochłaniają budżety i tygodnie pracy. Marketerzy tworzą przyciągające uwagę ujęcia i sceny ruchu bezpośrednio ze scenariusza, aby oszczędzić czas i zaangażować kupujących, a następnie w kilka minut wstawiają je do materiałów wideo gotowych na każdy kanał.
Codzienne nagrywanie nowych ujęć jest powolne i nieprzewidywalne. Zamieniaj szybkie pomysły w filmowe ujęcia b-roll i przyciągające uwagę hooki, które zwiększają zasięgi, a następnie publikuj viralowe TikToki, Reelsy i Shorts w ramach workflow wideo na TikToka stworzonego z myślą o maksymalnym zaangażowaniu.
Nagranie dopracowanego dema wymaga planowania, sprzętu i montażu. Opisz funkcję, a HeyGen wygeneruje odpowiednie ujęcia b-roll i zbliżenia, które uzupełnią wideo z prezentacją produktu płynnymi cięciami, dzięki czemu będzie wyglądać jak materiał ze studia, gotowy do publikacji.
Abstrakcyjne idee trudno pokazać samymi gadającymi głowami. Dodaj animowane koncepcje i materiały wideo wspierające przekaz, aby AI‑wideo‑eksplainer ułatwiał zrozumienie złożonych tematów, zamieniając gęste skrypty w klarowną, angażującą opowieść.
Ponowne nagrywanie materiałów szkoleniowych przy każdej aktualizacji jest kosztowne. Generuj sceny lifestyle’owe, które pokazują i ilustrują każdy krok w filmie szkoleniowym, a następnie edytuj scenariusz i wygeneruj materiał ponownie, aby utrzymać proces tworzenia treści w ruchu za każdym razem, gdy zmieniają się materiały.
Przestań za każdym razem szukać nowego materiału do każdego odcinka, podcastu czy projektu repurposingu. Generuj nieograniczoną liczbę ujęć b-roll na żądanie, aby zasilać workflow generatora filmów na YouTube i zachować spójny wygląd treści twórców w setkach odcinków.
Jak działa generator ujęć b-roll oparty na AI
Twórz filmowe ujęcia b-roll w czterech krokach – od pisanego promptu po dopracowany, gotowy do montażu materiał.
Wybierz format, proporcje obrazu i styl wizualny, a następnie określ nastrój oraz kierunek sceny.
Opisz scenę, którą chcesz uzyskać, lub dodaj obraz referencyjny, a system zaplanuje ujęcie.
Sztuczna inteligencja generuje filmowe ujęcia b-roll z płynnym ruchem w kilka minut, bez potrzeby korzystania z banków stocków czy nagrywania materiału.
Dostosuj tempo, przejścia i kolory, a następnie wyeksportuj w dowolnych proporcjach do reklam, social mediów lub na YouTube.
Generator b-roll oparty na AI zamienia tekstowy prompt lub obraz referencyjny w gotowy do montażu materiał filmowy. To narzędzie AI czyta Twój scenariusz, identyfikuje potrzebne sceny i generuje filmowe przebitki, ujęcia produktowe oraz ruchome tła do bezosobowych filmów lub dowolnych innych projektów.
Tak. Materiały wideo pochodzą z wiodących modeli dostępnych w HeyGen, takich jak Sora, Veo, Kling i Seedance, oferujących płynny ruch, realistyczne oświetlenie i głębię. Dopracuj tempo, przejścia i korekcję kolorów bezpośrednio w generatorze wideo AI, aby każda scena wyglądała w pełni profesjonalnie.
Nie. Zamiast przekopywać się przez serwisy ze stockami, takie jak Pexels, generator inteligentnie rozpoznaje sceny potrzebne do Twojego scenariusza i na bieżąco tworzy nowe ujęcia b-roll. Dodatkowo zachowujesz bibliotekę wygenerowanych klipów, które możesz ponownie wykorzystywać w kolejnych projektach.
Tak. Wgraj własne filmy i obrazy, a system doda naturalny ruch, najazdy i ujęcia z kamery. To najszybszy sposób, aby zamienić istniejące materiały w ujęcia do filmu produktowego, bez ponownego nagrywania i bez subskrypcji stocków.
Tak. Prześlij swój film, a edytor wspierany przez AI pozwoli Ci dodać ujęcia b-roll tam, gdzie wzmocnią Twój przekaz. Dodanie odpowiednich przebitek pomaga ulepszyć Twoje wideo i sprawia, że treści wyglądają profesjonalnie – bez wielu godzin ręcznej edycji.
Tak. Generator napisów dodaje napisy i transkrypcje jednym kliknięciem, a następnie synchronizuje je z lektorem. Pobierz gotowy do udostępniania plik wideo w dowolnych proporcjach obrazu, z napisami wtopionymi w obraz lub zapisanymi jako osobna ścieżka.
Tak. Materiały wideo wygenerowane w ramach płatnego planu obejmują pełne prawa komercyjne do wykorzystania w reklamach, premierach produktów oraz projektach dla klientów. Możesz wstawiać klipy do generatorów reklam opartych na AI lub dowolnych innych materiałów końcowych. Eksporty w wersji bezpłatnej zawierają znak wodny; płatne plany go usuwają i odblokowują pełne wykorzystanie komercyjne.
Możesz seryjnie tworzyć ujęcia środowiskowe, zbliżenia produktów i ruchome tła w Bibliotece aplikacji jeszcze przed głównym montażem. Płatne plany odblokowują nielimitowaną liczbę generacji, dzięki czemu zbudujesz pełną bibliotekę przebitek dla kampanii lub kanału bez opłat za pojedyncze klipy.
Biblioteki stockowe oferują ogólne ujęcia, z których korzystają też inne marki, a opłaty licencyjne szybko rosną. Generator b-roll tworzy materiały dokładnie pod Twoją scenę i markę, dzięki czemu wizualia wyglądają oryginalnie. Połącz go z generatorem scenariuszy wideo, aby planować i produkować wszystko w jednym miejscu.
Tak. Interfejs oparty na scenach idealnie wpisuje się w istniejący workflow montażu wideo, z integracją API do zadań wsadowych. Generowane ujęcia b-roll pasują do klimatu Twojego projektu, więc przebitki można od razu wstawiać na oś czasu, nie zaburzając kreatywnego flow.
Możesz zacząć za darmo, bez karty kredytowej, i generować materiały wideo do przetestowania procesu pracy – darmowe eksporty będą oznaczone znakiem wodnym. Płatne plany od 24 USD miesięcznie usuwają znak wodny, odblokowują wyższą rozdzielczość, dłuższe filmy oraz pełne prawa komercyjne.
Tak. Łącz klipy generowane łańcuchowo z prezenterem, narracją z generatora głosu AI, muzyką i napisami w jednym projekcie. Wszystko renderuje się razem na jednej osi czasu, a gotowy film możesz pobrać w jakości HD lub udostępnić bezpośrednio na swoich kanałach.
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