Generator AI B-Roll do filmów kinowych

Zamień prosty tekstowy prompt w filmowe ujęcia b-roll w kilka minut. Generator b-roll oparty na AI tworzy gotowy do montażu materiał bez kamer, opłat za stocki i bez oprogramowania do edycji — idealny do reklam, explainerów i treści w social media.

Man using a laptop, with an overlay displaying "www.heygen.com" and a pink cursor.
144 056 408Wygenerowane filmy
118 947 840Wygenerowane avatary
19 880 602Przetłumaczone filmy
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Zaufanie milionów na całym świecie w ożywianie ich historii.
Stylizowana biała ikona samochodu na niebieskim tle.Kluczowe funkcje

Funkcje generatora ujęć B-roll z AI

Generuj ujęcia B-roll z podpowiedzi

Wpisz opis sceny, a AI w kilka minut wygeneruje gotowe do montażu ujęcia b-roll – bez banków stocków i bez ekipy filmowej. Najnowsze modele text-to-video w HeyGen, w tym Sora, Veo i Kling, zamienią Twój prompt w wysokiej jakości filmowe przebitki, ujęcia produktowe i ruchome tła.

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A creator at a desk with a white HeyGen panel showing a '+ Generate cinematic city b-roll' prompt and a grid of AI-generated b-roll thumbnails, green Orby mascot peeking, mint background.

Zrób zdjęcie i zamień je w wysokiej jakości ujęcia B-roll

Wrzuć gotowe ujęcie lub zrób zdjęcie, a nasz silnik image‑to‑video doda panoramowania, zbliżenia i ruch kamery, tworząc płynne ujęcia b‑roll. Określ kierunek ujęcia wideo krótką podpowiedzią, aby z jednego zasobu marki powstała dopracowana scena – bez potrzeby nagrywania.

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A product still photo being turned into motion video with pan and zoom motion arrows and an 'Image to video' UI pill, on a sky-blue background.

Automatyczna edycja ujęć w edytorze wideo AI

Speech Cleanup automatycznie edytuje Twoje ujęcia a-roll, usuwając słowa-wypełniacze, pauzy, nieudane początki i duble, a następnie zajmuje się montażem wideo, łącząc w całość najlepsze klipy. Niewidoczne przejścia w AI video editor płynnie wypełniają każdą przerwę, dzięki czemu materiał wygląda tak, jakby został idealnie nagrany już za pierwszym razem.

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An AI video editor timeline with trimmed clips and a green 'Speech Cleanup' toggle switched on, a presenter card alongside, on a lavender background.

Dopasuj ujęcia B-roll i kolory do swojej marki

Zastąp ogólne materiały stockowe własnymi zasobami marki, aby dopasować je do swojego stylu i wynieść każdą scenę na wyższy poziom. Dostosuj tempo, dopracuj przejścia i zastosuj profesjonalną korekcję barwną, aby dynamiczne wizualizacje konsekwentnie przekazywały właściwe treści. Połącz wygenerowane ujęcia z mówiącą głową AI, która będzie spójnym narratorem całej historii.

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A color-grading panel with a 'Brand kit' pill, brand color swatches and warmth/contrast sliders matching b-roll thumbnails to a palette, on a mint background.

Wszechstronna platforma: od scenariusza do wideo

Wyjdź poza pojedyncze klipy i twórz gotowe materiały wideo na jednej, kompleksowej platformie. Wklej brief do przepływu „od skryptu do wideo”, a Video Agent napisze scenariusz, zbuduje storyboard, wygeneruje pasujące ujęcia b-roll oraz doda dynamiczny lektor i napisy, tworząc wideo gotowe do publikacji.

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An all-in-one HeyGen workspace with a '+ Paste your brief' prompt, storyboard scenes, voiceover and subtitle tracks, a presenter card and green Orby mascot, on a sky-blue background.
Zielona ikona pudełka na prezent.Zastosowania

Zastosowania generatora AI b-roll

Smartfon wyświetlający pionową reklamę wideo AI nieoznaczonego produktu z podpisem „Shop the drop” i oznaczeniem interfejsu „Video ad”, na lawendowym tle.

Zaangażuj kupujących dzięki reklamom wideo opartym na AI

Produkcje z agencjami pochłaniają budżety i tygodnie pracy. Marketerzy tworzą przyciągające uwagę ujęcia i sceny ruchu bezpośrednio ze scenariusza, aby oszczędzić czas i zaangażować kupujących, a następnie w kilka minut wstawiają je do materiałów wideo gotowych na każdy kanał.

Smartfon wyświetlający pionowy, krótki klip społecznościowy z haczykiem „Obejrzyj to”, ikonami zaangażowania i przebitkami b-roll, na miętowym tle.

Klipy społecznościowe, które zwiększą Twój zasięg

Codzienne nagrywanie nowych ujęć jest powolne i nieprzewidywalne. Zamieniaj szybkie pomysły w filmowe ujęcia b-roll i przyciągające uwagę hooki, które zwiększają zasięgi, a następnie publikuj viralowe TikToki, Reelsy i Shorts w ramach workflow wideo na TikToka stworzonego z myślą o maksymalnym zaangażowaniu.

Prezentacja produktu z kartą prezentera i zbliżeniowymi ujęciami b-roll w miniaturach, połączonymi znacznikami płynnych cięć oraz plakietką interfejsu „Prezentacja produktu”, na jasnoniebieskim tle.

Prezentacje produktów z płynnymi ujęciami B-roll

Nagranie dopracowanego dema wymaga planowania, sprzętu i montażu. Opisz funkcję, a HeyGen wygeneruje odpowiednie ujęcia b-roll i zbliżenia, które uzupełnią wideo z prezentacją produktu płynnymi cięciami, dzięki czemu będzie wyglądać jak materiał ze studia, gotowy do publikacji.

Scena typu explainer z kartą prezentera, schematem koncepcyjnym połączonych węzłów oraz wspierającymi miniaturami b-roll z oznaczeniem interfejsu „Explainer”, na lawendowym tle.

Filmy wyjaśniające i wizualne opowiadanie historii

Abstrakcyjne idee trudno pokazać samymi gadającymi głowami. Dodaj animowane koncepcje i materiały wideo wspierające przekaz, aby AI‑wideo‑eksplainer ułatwiał zrozumienie złożonych tematów, zamieniając gęste skrypty w klarowną, angażującą opowieść.

Interfejs modułu szkoleniowego krok po kroku z miniaturami ujęć b-roll stylu życia dla Kroku 1 i Kroku 2 oraz plakietką UI „Training”, z kartą instruktora obok, na miętowym tle.

Skaluj tworzenie materiałów szkoleniowych

Ponowne nagrywanie materiałów szkoleniowych przy każdej aktualizacji jest kosztowne. Generuj sceny lifestyle’owe, które pokazują i ilustrują każdy krok w filmie szkoleniowym, a następnie edytuj scenariusz i wygeneruj materiał ponownie, aby utrzymać proces tworzenia treści w ruchu za każdym razem, gdy zmieniają się materiały.

Edytor kanału twórcy treści długometrażowych z listą odcinków i siatkową biblioteką multimediów z wielokrotnego użytku ujęciami b-roll, kartą twórcy oraz zieloną maskotką Orby, na jasnoniebieskim tle.

Kanały długich form i twórców

Przestań za każdym razem szukać nowego materiału do każdego odcinka, podcastu czy projektu repurposingu. Generuj nieograniczoną liczbę ujęć b-roll na żądanie, aby zasilać workflow generatora filmów na YouTube i zachować spójny wygląd treści twórców w setkach odcinków.

Rozmyta biała ikona dokumentu z przyciskiem odtwarzania na jasnoniebieskim tle.Jak to działa

Jak działa generator ujęć b-roll oparty na AI

Twórz filmowe ujęcia b-roll w czterech krokach – od pisanego promptu po dopracowany, gotowy do montażu materiał.

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Krok 1: Wybierz swój styl

Wybierz format, proporcje obrazu i styl wizualny, a następnie określ nastrój oraz kierunek sceny.

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Krok 2: Napisz swój prompt

Opisz scenę, którą chcesz uzyskać, lub dodaj obraz referencyjny, a system zaplanuje ujęcie.

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Krok 3: Wygeneruj materiał wideo

Sztuczna inteligencja generuje filmowe ujęcia b-roll z płynnym ruchem w kilka minut, bez potrzeby korzystania z banków stocków czy nagrywania materiału.

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Krok 4: Dopracuj i wyeksportuj

Dostosuj tempo, przejścia i kolory, a następnie wyeksportuj w dowolnych proporcjach do reklam, social mediów lub na YouTube.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czym jest generator b-roll oparty na AI i jak działa?

Generator b-roll oparty na AI zamienia tekstowy prompt lub obraz referencyjny w gotowy do montażu materiał filmowy. To narzędzie AI czyta Twój scenariusz, identyfikuje potrzebne sceny i generuje filmowe przebitki, ujęcia produktowe oraz ruchome tła do bezosobowych filmów lub dowolnych innych projektów.

Czy ujęcia b-roll tworzone przez AI zapewniają profesjonalny efekt na ekranie?

Tak. Materiały wideo pochodzą z wiodących modeli dostępnych w HeyGen, takich jak Sora, Veo, Kling i Seedance, oferujących płynny ruch, realistyczne oświetlenie i głębię. Dopracuj tempo, przejścia i korekcję kolorów bezpośrednio w generatorze wideo AI, aby każda scena wyglądała w pełni profesjonalnie.

Czy muszę przekopywać serwisy ze stockami lub Pexels, żeby znaleźć ujęcia b-roll?

Nie. Zamiast przekopywać się przez serwisy ze stockami, takie jak Pexels, generator inteligentnie rozpoznaje sceny potrzebne do Twojego scenariusza i na bieżąco tworzy nowe ujęcia b-roll. Dodatkowo zachowujesz bibliotekę wygenerowanych klipów, które możesz ponownie wykorzystywać w kolejnych projektach.

Czy mogę generować ujęcia b-roll z moich własnych filmów i obrazów?

Tak. Wgraj własne filmy i obrazy, a system doda naturalny ruch, najazdy i ujęcia z kamery. To najszybszy sposób, aby zamienić istniejące materiały w ujęcia do filmu produktowego, bez ponownego nagrywania i bez subskrypcji stocków.

Czy mogę przesłać własne wideo i dodać ujęcia b-roll za pomocą edytora opartego na AI?

Tak. Prześlij swój film, a edytor wspierany przez AI pozwoli Ci dodać ujęcia b-roll tam, gdzie wzmocnią Twój przekaz. Dodanie odpowiednich przebitek pomaga ulepszyć Twoje wideo i sprawia, że treści wyglądają profesjonalnie – bez wielu godzin ręcznej edycji.

Czy mogę dodać napisy i podpisy do ujęć b-roll jednym kliknięciem?

Tak. Generator napisów dodaje napisy i transkrypcje jednym kliknięciem, a następnie synchronizuje je z lektorem. Pobierz gotowy do udostępniania plik wideo w dowolnych proporcjach obrazu, z napisami wtopionymi w obraz lub zapisanymi jako osobna ścieżka.

Czy mogę komercyjnie wykorzystywać AI b-roll w reklamach i projektach dla klientów?

Tak. Materiały wideo wygenerowane w ramach płatnego planu obejmują pełne prawa komercyjne do wykorzystania w reklamach, premierach produktów oraz projektach dla klientów. Możesz wstawiać klipy do generatorów reklam opartych na AI lub dowolnych innych materiałów końcowych. Eksporty w wersji bezpłatnej zawierają znak wodny; płatne plany go usuwają i odblokowują pełne wykorzystanie komercyjne.

Ile materiału b-roll mogę wygenerować i czy istnieje limit klipów?

Możesz seryjnie tworzyć ujęcia środowiskowe, zbliżenia produktów i ruchome tła w Bibliotece aplikacji jeszcze przed głównym montażem. Płatne plany odblokowują nielimitowaną liczbę generacji, dzięki czemu zbudujesz pełną bibliotekę przebitek dla kampanii lub kanału bez opłat za pojedyncze klipy.

Dlaczego warto używać generatora ujęć b-roll zamiast biblioteki gotowych materiałów wideo?

Biblioteki stockowe oferują ogólne ujęcia, z których korzystają też inne marki, a opłaty licencyjne szybko rosną. Generator b-roll tworzy materiały dokładnie pod Twoją scenę i markę, dzięki czemu wizualia wyglądają oryginalnie. Połącz go z generatorem scenariuszy wideo, aby planować i produkować wszystko w jednym miejscu.

Czy generator ujęć b-roll pasuje do mojego procesu montażu i integracji?

Tak. Interfejs oparty na scenach idealnie wpisuje się w istniejący workflow montażu wideo, z integracją API do zadań wsadowych. Generowane ujęcia b-roll pasują do klimatu Twojego projektu, więc przebitki można od razu wstawiać na oś czasu, nie zaburzając kreatywnego flow.

Czy generator AI b-roll jest darmowy i co oferują płatne plany?

Możesz zacząć za darmo, bez karty kredytowej, i generować materiały wideo do przetestowania procesu pracy – darmowe eksporty będą oznaczone znakiem wodnym. Płatne plany od 24 USD miesięcznie usuwają znak wodny, odblokowują wyższą rozdzielczość, dłuższe filmy oraz pełne prawa komercyjne.

Czy mogę dodać lektora do ujęć b-roll i pobrać gotowy film?

Tak. Łącz klipy generowane łańcuchowo z prezenterem, narracją z generatora głosu AI, muzyką i napisami w jednym projekcie. Wszystko renderuje się razem na jednej osi czasu, a gotowy film możesz pobrać w jakości HD lub udostępnić bezpośrednio na swoich kanałach.

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