Założona w 1992 roku firma Rosetta Stone wykorzystuje technologię chmurową, aby pomagać wszystkim uczącym się czytać, pisać i mówić w ponad 30 językach. Aby zlokalizować reklamy, Rosetta Stone skorzystała z technologii AI do tłumaczenia wideo od HeyGen, by przełożyć kreacje reklamowe na język hiszpański, francuski, niemiecki i włoski.
Dzięki HeyGen mogli w opłacalny sposób rozszerzyć płatne kampanie reklamowe na kolejne rynki oraz zwiększyć zaangażowanie i współczynnik konwersji:
- 75% krótszy czas produkcji i niższe koszty w porównaniu z ręcznym tłumaczeniem
- 13% wyższy współczynnik klikalności dla zlokalizowanych wersji
- 9% wzrost współczynnika konwersji sprzedaży wśród odbiorców nieanglojęzycznych
- 5-krotny wzrost zwrotu z wydatków na reklamę (ROAS) na rynkach hiszpańskim, francuskim i niemieckim