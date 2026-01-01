Equity Trust Company jest liderem usług finansowych specjalizującym się w samodzielnie zarządzanych kontach IRA. Wideo jest kluczowym medium do angażowania klientów i edukacji w tej branży. Jesse Briley, Senior Manager of Marketing Engagement w Equity Trust, nadzoruje zespół odpowiedzialny za tworzenie angażujących treści w różnych kanałach, aby skutecznie docierać do odbiorców.

Dostrzegając rosnący wpływ wideo, Jesse wyznaczył ambitne cele, aby rozszerzyć działania związane z produkcją materiałów wideo. Aby zwiększyć skalę produkcji, firma poszukiwała innowacyjnych rozwiązań, które poprawiłyby efektywność i umożliwiły skalowanie tworzenia treści. HeyGen dostarczył przełomowe rozwiązanie, które pozwoliło Equity Trust usprawnić przepływ pracy i zoptymalizować wykorzystanie zasobów.

Pokonywanie ograniczeń zasobów i problemów z efektywnością

Jednym z istotnych wyzwań były ograniczone zasoby, co utrudniało produkcję treści wideo w takiej ilości i jakości, jaką sobie wyobrażali. Co więcej, tworzenie profesjonalnych materiałów wideo wymagało znacznego nakładu czasu i pracy, szczególnie ze strony Dyrektora ds. Edukacji w firmie. Jako wysoko ceniony ekspert merytoryczny, dyrektor miał bardzo ograniczoną dostępność na potrzeby nagrań wideo.

„Wydaje się, że ilość treści, które tworzą zespoły, rośnie z roku na rok, aby pozostać istotnymi i konkurencyjnymi” – powiedział Jesse. „Skalowalność jest kluczowa, a zespoły contentowe potrzebują coraz szerszego zestawu narzędzi umożliwiających automatyzację i zwiększanie efektywności, co obejmuje coraz szersze wykorzystanie AI.”

Zespół musiał także sprostać wysokim oczekiwaniom swojej publiczności, która domagała się profesjonalnych i autentycznych treści. Filmy musiały odzwierciedlać zaangażowanie Equity Trust w jakość, nie sprawiając przy tym wrażenia „wygenerowanych przez AI”, ponieważ kluczowe było utrzymanie zaufania i wiarygodności w oczach widzów. Wyzwania te podkreśliły potrzebę bardziej skalowalnego i efektywnego rozwiązania, które wspierałoby cele zespołu w zakresie produkcji wideo i pomagało utrzymać zaufanie odbiorców.

Wykorzystanie HeyGen do tworzenia skalowalnych, autentycznych treści wideo

Equity Trust odkrył HeyGen podczas wyszukiwania online i postanowił przetestować jego innowacyjne możliwości tworzenia wideo z wykorzystaniem AI. Dla Jessego i jego zespołu eksperyment miał na celu sprawdzenie, czy filmy generowane przez AI mogą spełnić ich oczekiwania w zakresie tworzenia wysokiej jakości, skalowalnych treści, skrócenia czasu produkcji i ograniczenia zależności od zasobów, a także zachowania autentyczności niezbędnej do utrzymania zaufania odbiorców.

W zaledwie godzinę zespół stworzył cyfrowego awatara swojego Dyrektora ds. Edukacji, odwzorowując jego głos i wizerunek. Dzięki temu Equity Trust mogło produkować profesjonalne materiały wideo o charakterze edukacyjnym na potrzeby mediów społecznościowych, szkoleń wewnętrznych oraz komunikacji z klientami, bez konieczności bezpośredniego zaangażowania dyrektora i poświęcania jego czasu. Ograniczając wąskie gardła i zapewniając stałą jakość, to innowacyjne podejście otworzyło nowe możliwości tworzenia skalowalnych, autentycznych treści.

„Dzięki HeyGen mogliśmy tworzyć krótkie, dynamiczne filmy, które wciąż zachowywały profesjonalną jakość. To rozwiązanie okazało się szczególnie skuteczne w mediach społecznościowych” – powiedział Jesse. „Skalowalność, jaką nam zapewniło, była przełomem dla naszego zespołu.”

Rewolucja w produkcji wideo dzięki rozwiązaniom opartym na AI

Po wstępnych testach i kilku udoskonaleniach Equity Trust z powodzeniem zintegrował HeyGen ze swoim procesem tworzenia treści. Rezultaty były znaczące:

Oszczędność czasu : Przed wdrożeniem HeyGen przygotowanie pojedynczego wideo zajmowało ponad pięć godzin pracy. Z HeyGen ten sam efekt osiągnięto w ciągu kilku minut, co znacząco zwiększyło produktywność.

: Przed wdrożeniem HeyGen przygotowanie pojedynczego wideo zajmowało ponad pięć godzin pracy. Z HeyGen ten sam efekt osiągnięto w ciągu kilku minut, co znacząco zwiększyło produktywność. Wolumen treści : Zespół stworzył 12 filmów w krótkim czasie, co wcześniej było nieosiągalne ze względu na ograniczone zasoby.

: Zespół stworzył 12 filmów w krótkim czasie, co wcześniej było nieosiągalne ze względu na ograniczone zasoby. Wszechstronność: Filmy tworzone z wykorzystaniem AI były wykorzystywane w wielu kanałach, w tym na TikToku, YouTube Shorts i Instagram Reels. Choć były przede wszystkim skierowane do klientów, znalazły także zastosowanie w wewnętrznych szkoleniach.

„HeyGen to przyszłość skalowalnego tworzenia treści” – powiedział Jesse. „Dla małych zespołów, a nawet indywidualnych twórców, narzędzia AI takie jak HeyGen są niezastąpione.”

Wykorzystując możliwości sztucznej inteligencji HeyGen, Equity Trust mogło dostosowywać treści do konkretnych segmentów odbiorców, eksperymentując z różnymi awatarami dopasowanymi do zróżnicowanych grup demograficznych. Zdolność platformy do efektywnego skalowania produkcji wideo bez obciążania wewnętrznych zasobów jest zgodna z długoterminowymi celami zespołu, zapewniając możliwość sprostania rosnącemu zapotrzebowaniu.

Wraz z rozwojem technologii AI, doświadczenie Equity Trust pokazuje przełomowy potencjał narzędzi takich jak HeyGen dla nowoczesnych zespołów marketingowych.