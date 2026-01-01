Aplikacja do generowania filmów UGC dla skalowalnych kreacji reklamowych
Twórz przyciągające uwagę, UGC‑style reklamy wideo bezpośrednio z tekstu, korzystając z HeyGen's ugc video generator. Produkuj autentycznie wyglądające testimoniale, recenzje produktów i filmy z social proof bez zatrudniania twórców i organizowania nagrań. Napisz swój scenariusz, wybierz prezentera w stylu twórcy i generuj dopracowane reklamy UGC, które wyglądają i brzmią naturalnie na każdej platformie.
Funkcje generatora wideo UGC
Prezenterzy w stylu twórców, którzy wydają się prawdziwi
Wybieraj spośród ponad 1 100 AI UGC Video prezenterów zaprojektowanych tak, by wyglądać jak zwykli twórcy, a nie korporacyjni rzecznikowie. Każdy prezenter odczytuje Twój scenariusz z naturalną mimiką, swobodnymi gestami i autentyczną manierą, która odpowiada nieoszlifowanemu, przystępnemu stylowi, jakiego odbiorcy oczekują od treści UGC. Połącz dowolnego prezentera z klonowaniem głosu AI, aby zachować spójny głos marki w dziesiątkach wariantów reklam bez nagrywania ani jednej próby.
Błyskawiczne testowanie wariantów reklam na dużą skalę
Generuj dziesiątki wariantów reklam UGC z jednego scenariusza w kilka minut zamiast tygodni. Podmieniaj prezenterów, tła, haki i wezwania do działania, aby testować kreacje A/B na różnych platformach. Silnik text to video HeyGen pozwala performance marketerom iterować na wygrywających koncepcjach i tworzyć świeże kreacje, zanim pojawi się zmęczenie odbiorców – wszystko bez ponownego briefowania choćby jednego twórcy.
Wielojęzyczne reklamy UGC bez ponownego nagrywania
Natychmiast rozszerzaj swoje najlepiej działające reklamy UGC na nowe rynki. HeyGen AI Video Translator lokalizuje dowolne wideo na ponad 175 języków z precyzyjną AI lip sync i zachowaniem barwy głosu, dzięki czemu przetłumaczone reklamy brzmią naturalnie dla każdej grupy odbiorców. Uruchamiaj tę samą skuteczną kreację po hiszpańsku, japońsku, portugalsku i w dziesiątkach innych języków, korzystając z jednego oryginału.
Produkcja oparta na scenariuszu z pełną kontrolą
Napisz lub wklej swój scenariusz reklamy, a HeyGen zajmie się resztą. Użyj generatora wideo AI, aby kontrolować tempo, ton, przejścia między scenami i akcenty wizualne bezpośrednio z poziomu tekstu. Zintegruj lokowanie produktu AI, aby naturalnie eksponować produkty w kadrze, dodać firmowe tła i uwzględnić wynik z generatora napisów do oglądania bez dźwięku w mediach społecznościowych.
Eksport gotowy na każdą platformę reklamową
Renderuj reklamy wideo UGC dokładnie w takim formacie, jakiego wymaga każda platforma. Eksportuj w pionie na TikTok i Reels, w kwadracie do reklam w feedzie oraz w poziomie do pre-rolli na YouTube. HeyGen generuje materiały w jakości HD i 4K z osadzonymi napisami, czystym dźwiękiem i zoptymalizowanym rozmiarem plików, dzięki czemu Twoje kreacje są gotowe do bezpośredniego przesłania do menedżerów reklam bez dodatkowej postprodukcji czy konwersji formatów.
Zastosowania
Filmy z recenzjami produktów dla e‑commerce
Need authentic product reviews to drive conversions? Write the review script, select a relatable presenter, and produce convincing product video reviews ready for product pages and paid social in minutes.
Reklamy z rekomendacjami społecznymi do płatnych kampanii
Need testimonial-style ads that build trust at scale? Create polished social proof videos using diverse AI actors and authentic scripts, then generate dozens of variations to test across facebook ad and instagram ad maker campaigns.
Kreacje reklamowe na TikToka i Reels
Need native-feeling short-form ads for social platforms? Write hook-driven scripts, pair them with casual creator-style presenters, and produce vertical tiktok video and reel generator content optimized for engagement.
Promocje onboardingowe dla aplikacji i SaaS
Need relatable walkthrough videos that drive signups? Create approachable product demo video content where a friendly presenter walks viewers through your product using the authentic tone that converts.
Treści marki w stylu influencera
Need creator-led brand content without influencer budgets? Produce AI Influencer Generator content at scale, choosing from diverse virtual presenters who deliver your brand message with the personality and relatability your audience expects.
Zlokalizowane kreacje reklamowe na rynki globalne
Need UGC-style ads that resonate across regions? Translate your best-performing UGC ads into 175+ languages with AI dubbing while preserving authentic delivery, enabling one winning creative to perform globally.
Jak to działa
Twórz reklamy wideo w stylu UGC w czterech krokach – od pomysłu na reklamę do gotowego do publikacji materiału w zaledwie kilka minut.
Wybierz format
Wybierz szablon reklamy UGC lub zacznij od zera. Skonfiguruj proporcje obrazu, styl wizualny oraz typ reklamy, którą chcesz stworzyć. System przygotuje swobodne kadrowanie, naturalne oświetlenie i ustawienia prezentacji w stylu twórcy.
Napisz swój scenariusz
Napisz lub wklej swój skrypt reklamy. Zadbaj o mocny hook, kluczowe korzyści i wezwanie do działania. HeyGen analizuje Twój tekst pod kątem tonu, tempa oraz struktury scen, aby zoptymalizować przekaz pod autentyczny styl UGC.
Wybierz prezentera
Przeglądaj ponad 1100 prezenterów w stylu twórców i wybierz tego, który najlepiej pasuje do Twojej grupy docelowej. Dostosuj głos, sposób mówienia i tło, aby reklama brzmiała naturalnie i była łatwa do utożsamienia.
Generuj i eksportuj
Wyrenderuj finalną reklamę wideo UGC. HeyGen synchronizuje wypowiedź prezentera, warstwę wizualną, napisy i przejścia, a następnie eksportuje gotowy plik pod platformy takie jak TikTok, Instagram, Facebook, YouTube lub dowolny menedżer reklam.
Najczęściej zadawane pytania
Czym jest generator filmów UGC i jak tworzy reklamy?
Generator wideo UGC wykorzystuje AI do tworzenia reklam wideo, które wyglądają i brzmią jak treści tworzone przez prawdziwych twórców. W HeyGen możesz napisać skrypt, wybrać jednego z ponad 1100 prezenterów w stylu twórców internetowych i wygenerować autentycznie wyglądające testimoniale, recenzje oraz reklamy typu social proof – bez zatrudniania kogokolwiek i bez nagrywania czegokolwiek.
Czy reklamy UGC będą wyglądały na wystarczająco autentyczne, aby dobrze działać w mediach społecznościowych?
Tak. Prezenterzy HeyGen są zaprojektowani specjalnie pod format UGC – z naturalnymi gestami, swobodną mimiką i autentycznym stylem mówienia, który odzwierciedla sposób, w jaki prawdziwi twórcy wypowiadają się przed kamerą. W połączeniu z codziennymi tłami i konwersacyjnymi skryptami, efekt końcowy idealnie wpisuje się w organiczną estetykę treści, z którymi odbiorcy angażują się na TikToku, Instagramie i Facebooku.
Ile wariantów reklamy mogę stworzyć z jednego scenariusza?
Nie ma stałego limitu. Możesz zmieniać prezenterów, tła, otwarcia i wezwania do działania, aby tworzyć tyle wariantów, ile wymaga Twoja strategia testowania. Większość zespołów przygotowuje od 10 do 50 wariantów na jeden koncept w trakcie jednej sesji, a każdy z nich jest gotowy do testów A/B na platformach reklamowych w ciągu minut, zamiast tygodni, których wymaga tradycyjna produkcja UGC.
Czy mogę dodać własny produkt do reklamy wideo UGC?
Tak. HeyGen obsługuje AI product placement, który pozwala naturalnie wyeksponować Twój produkt w kadrze wideo. Możesz też dodać firmowe nakładki, logotypy i własne tła, aby utrzymać wysoką widoczność produktu, zachowując jednocześnie autentyczny, twórczo prowadzony charakter materiału.
Jak generowanie filmów UGC wypada w porównaniu z zatrudnianiem prawdziwych twórców?
Zatrudnianie twórców zazwyczaj kosztuje od 200 do ponad 2 000 dolarów za wideo, wymaga umów, wysyłki produktów, rund poprawek i wiąże się z czasem realizacji od 2 do 4 tygodni. HeyGen tworzy porównywalne treści w stylu UGC w kilka minut, za ułamek tej ceny, z nielimitowaną liczbą poprawek i możliwością natychmiastowego skalowania do dziesiątek wariantów. Zachowujesz pełną kontrolę kreatywną bez konieczności zarządzania zewnętrznymi współpracami.
Czy mogę przetłumaczyć moje najlepiej działające reklamy UGC na inne języki?
Oczywiście. tłumacz wideo HeyGen lokalizuje każdą reklamę UGC na ponad 175 języków, wykorzystując naturalne klonowanie głosu i zsynchronizowane ruchy ust. Twoja najlepiej działająca reklama po angielsku może być emitowana po hiszpańsku, niemiecku, japońsku, portugalsku i w wielu innych językach – bez ponownego nagrywania i zatrudniania lokalnych twórców na każdy rynek.
Jakie platformy reklamowe i formaty obsługuje generator wideo UGC?
HeyGen eksportuje reklamy UGC we wszystkich najważniejszych formatach: pionowym 9:16 na TikToka i Instagram Reels, kwadratowym 1:1 do umiejscowień w feedzie oraz poziomym 16:9 na YouTube i reklamy display. Pliki wyjściowe są dostępne w jakości HD i 4K, z osadzonymi napisami, czystym dźwiękiem i zoptymalizowanym rozmiarem, gotowe do bezpośredniego przesyłania do Meta Ads Manager, TikTok Ads, Google Ads i innych platform.
Czy HeyGen jest darmowy do tworzenia reklam wideo UGC?
HeyGen oferuje bezpłatny plan bez konieczności podawania karty kredytowej, który pozwala tworzyć reklamowe filmy UGC i poznawać kluczowe funkcje. Płatne plany, zaczynające się od 24 USD miesięcznie, odblokowują dodatkowych prezenterów w stylu twórców, dłuższe długości wideo, klonowanie głosu AI oraz dostęp do pełnej biblioteki szablonów UGC i opcji personalizacji.
Czy mogę używać generatora filmów UGC do reklam z opiniami bez udziału prawdziwych klientów?
Tak. Możesz tworzyć scenariusze opinii na podstawie kluczowych korzyści Twojego produktu i łączyć je z różnorodnymi prezenterami w stylu twórców, aby tworzyć reklamy typu social proof. Wiele zespołów performance marketingu wykorzystuje to podejście do testowania różnych wariantów komunikatów przed zainwestowaniem w nagrywane opinie klientów, a następnie skalują zwycięskie koncepcje w kolejnych kampaniach.
Jak sprawić, aby moje generowane przez AI reklamy UGC wyróżniały się na tle konkurencji?
Skup się na mocnych hookach w pierwszych dwóch sekundach, korzystaj ze scenariuszy odzwierciedlających to, jak prawdziwi klienci mówią o Twoim produkcie, i testuj różne style prezenterów na swojej grupie docelowej. HeyGen's AI video editor pozwala dopracować tempo, dodać modne style audio i dostosować elementy wizualne, aby każda reklama wyglądała naturalnie na platformie, na której jest wyświetlana.
