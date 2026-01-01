Dwa silniki odpowiadają na różne potrzeby. Standard zapewnia szybkie, czyste skalowanie w górę na potrzeby wysokowolumenowych procesów, w których liczy się prędkość. Precise wykorzystuje model oparty na dyfuzji, który odtwarza drobne detale, naturalną teksturę twarzy, czytelny tekst oraz realistyczne tkaniny i roślinność na poziomie pojedynczych pikseli. Precise zapewnia najwyższą wierność obrazu dla finalnych materiałów, pracy dla klientów oraz treści oglądanych na dużych ekranach. Przełączaj się między silnikami w dowolnym projekcie bez ponownego przesyłania plików. Połącz swoje przeskalowane materiały z dowolnym generator wideo AI w swoim workflow, a finalny render będzie wyglądał świetnie z każdej odległości.