Aplikacja AI do skalowania wideo do jakości 4K
Skaluj dowolne wideo do 4K dzięki opartej na dyfuzji sztucznej inteligencji wbudowanej bezpośrednio w aplikacje HeyGen. Wybierz między silnikiem Standard a Precise, eksportuj w 1080p lub 4K, dostosuj liczbę klatek na sekundę do 120 fps i przesyłaj pliki MP4, MOV lub WEBM. Każda konwersja kosztuje 10 kredytów premium.
Funkcje AI do skalowania wideo
Standardowy i Precyzyjny silnik skalowania
Dwa silniki odpowiadają na różne potrzeby. Standard zapewnia szybkie, czyste skalowanie w górę na potrzeby wysokowolumenowych procesów, w których liczy się prędkość. Precise wykorzystuje model oparty na dyfuzji, który odtwarza drobne detale, naturalną teksturę twarzy, czytelny tekst oraz realistyczne tkaniny i roślinność na poziomie pojedynczych pikseli. Precise zapewnia najwyższą wierność obrazu dla finalnych materiałów, pracy dla klientów oraz treści oglądanych na dużych ekranach. Przełączaj się między silnikami w dowolnym projekcie bez ponownego przesyłania plików. Połącz swoje przeskalowane materiały z dowolnym generator wideo AI w swoim workflow, a finalny render będzie wyglądał świetnie z każdej odległości.
Rozdzielczość wyjściowa 1080p i 4K
Wybierz docelową rozdzielczość przed przetwarzaniem. Model AI akceptuje materiał wideo w dowolnej rozdzielczości początkowej od 360p wzwyż i skaluje go do 1080p lub 4K. Silnik Precise dostosowuje intensywność rekonstrukcji w zależności od jakości wejściowej — stosuje silniejsze generowanie detali dla materiałów o niższej rozdzielczości oraz delikatniejsze udoskonalenia dla nagrań już zbliżonych do rozdzielczości docelowej. Pliki wynikowe są gotowe do publikacji, osadzania lub archiwizacji bez dodatkowego etapu kodowania. Użyj go po renderze text to video, aby podnieść rozdzielczość treści generowanych przez AI do standardu emisyjnego.
Kontrola liczby klatek na sekundę do 120 fps
Ustaw docelową liczbę klatek na Oryginalną, 30, 60, 90 lub 120 fps. Sztuczna inteligencja do interpolacji klatek generuje płynne, naturalne klatki pośrednie, dzięki czemu poszarpany materiał staje się gładki, sceny akcji odtwarzają się bez zacięć, a ujęcia w zwolnionym tempie wyglądają filmowo. Wyższe liczby klatek w połączeniu z rozdzielczością 4K dają efekt materiału klasy premium na monitorach, projektorach i dużych ekranach. Zastosuj zwiększenie liczby klatek, aby wygładzić edytora wideo AI eksporty lub nadać generowanym przez AI klipom dopracowaną płynność odtwarzania.
Zintegrowane odszumianie i usuwanie aliasingu
Silnik Precise odszumia, usuwa aliasing i wyostrza obraz w ramach jednego przejścia skalowania. Ziarno, szum chrominancji, pasy kompresji, postrzępione krawędzie i artefakty schodkowe są korygowane klatka po klatce bez osobnego etapu przetwarzania. Model odróżnia prawdziwą fakturę od szumu, więc skóra wygląda naturalnie, tekst pozostaje ostry, a krawędzie czyste. Nie są potrzebne żadne dodatkowe filtry ani wtyczki. Przepuść wynik przez generator napisów, a Twoje nakładki będą osadzone na klatkach wolnych od artefaktów.
Spójność czasowa między klatkami
Skalowanie klatek pojedynczo powoduje migotanie, błyski i „pełzające” artefakty podczas odtwarzania. Model AI analizuje ruch i przepływ detali między klatkami, aby zachować pełną spójność czasową. Poruszające się obiekty pozostają stabilne, jednolite tła są czyste, bez pasmowego migotania, a kolor pozostaje spójny od pierwszej do ostatniej klatki. W połączeniu z interpolacją klatek daje to płynne, pozbawione migotania odtwarzanie w dowolnej rozdzielczości i liczbie klatek na sekundę w treściach takich jak wideo prezentujące produkt jako materiały wynikowe.
Zastosowania
Skaluj wideo GenAI z 720p do 4K
Output from Sora, Kling, Veo, and similar models often caps at 720p or 1080p with softness and aliasing. Select Precise engine, set output to 4K, and the diffusion model reconstructs native-looking detail tuned specifically for AI-generated footage.
Odzyskaj stare nagrania z kaset VHS, miniDV i 8 mm
Archival transfers carry decades of grain, noise, and resolution loss. Upload the file, choose Precise for maximum detail reconstruction, and output at 1080p or 4K. The integrated denoiser removes grain while the upscaler rebuilds sharpness frame by frame.
Wygładź poszarpane nagrania do 60 lub 120 kl./s
Low-frame-rate recordings, screen captures, and older clips play with visible judder. Set output frame rate to 60 or 120fps and the interpolation engine generates clean in-between frames, turning stuttery playback into fluid motion.
Wyostrz nagrania z kamery internetowej i ekranu
Compressed Zoom calls, webinar exports, and screen captures look soft on playback. Upscale to 1080p or 4K with Standard engine for fast turnaround, delivering clear footage for course builder libraries and on-demand viewing.
Wyczyść nagrania w słabym oświetleniu i z szumem
High-ISO indoor clips, nighttime recordings, and poorly lit interviews carry visible chroma noise. The Precise engine denoises while upscaling, removing grain without the over-smoothed plastic look that standard filters produce. Output retains natural skin and marketing videos texture.
Udoskonal przetłumaczony lub zdubbingowany film
Re-encoding during AI dubbing or translation introduces compression artifacts. Run the localized file through the upscaler as a final step to restore sharpness and match every language variant to the original master quality.
Jak to działa
Prześlij wideo, skonfiguruj silnik, rozdzielczość i liczbę klatek na sekundę, a następnie wyrenderuj materiał w 4K. Bez oprogramowania, bez GPU, bez umiejętności montażu.
Prześlij swój film
Przeciągnij plik MP4, MOV lub WEBM do okna przesyłania albo kliknij Wybierz plik. Akceptowane są wszystkie rozdzielczości wejściowe.
Wybierz silnik i ustawienia
Wybierz tryb Standard lub Precise. Ustaw rozdzielczość wyjściową na 1080p lub 4K. Ustaw liczbę klatek na sekundę na Oryginalną, 30, 60, 90 lub 120 fps.
Podejrzyj ulepszenie
Przetwórz krótki podgląd, aby porównać efekt przed i po. Dostosuj silnik, rozdzielczość lub liczbę klatek na sekundę, aż wynik spełni Twoje standardy.
Powiększ i pobierz
Potwierdź wykorzystanie 10 kredytów premium. Chmurowe GPU wyrenderują cały plik, a Ty pobierzesz ulepszony film gotowy do publikacji.
Najczęściej zadawane pytania
Czym jest silnik Precise do skalowania i jak działa?
Silnik Precise jest zasilany przez Topaz Labs Starlight Precise 2.5, dyfuzyjny model do skalowania w górę, wytrenowany na milionach klatek wideo. Odtwarza on drobne tekstury, naturalne detale twarzy, strukturę tkanin oraz czytelny tekst na poziomie pojedynczych pikseli. W przeciwieństwie do standardowej interpolacji, która jedynie rozciąga piksele, model dyfuzyjny generuje wiarygodne nowe detale na podstawie kontekstu sceny, dzięki czemu wynik wygląda tak, jakby został natywnie nagrany w wyższej rozdzielczości.
Jaka jest różnica między silnikami Standard i Precise?
Standard zapewnia szybkie, czyste zwiększenie rozdzielczości, idealne do pracy w dużej skali, gdy liczy się przede wszystkim szybkość, a nie wierność na poziomie pojedynczych pikseli. Precise uruchamia model oparty na dyfuzji, aby maksymalnie odtworzyć detale. Precise jest zalecany do finalnych materiałów, treści dla klientów oraz wszystkiego, co będzie oglądane na dużych ekranach. Standard najlepiej sprawdza się przy szkicach, wewnętrznych recenzjach i przetwarzaniu wsadowym.
Czy mogę poprawić jakość wideo wygenerowanego przez Sora, Kling lub Veo?
Tak. Silnik Precise jest specjalnie zoptymalizowany pod kątem generowanego przez AI materiału wideo, który charakteryzuje się subtelną miękkością, aliasingiem i niespójnością między klatkami, co standardowe skalowanie tylko uwydatnia. Silnik koryguje te wzorce, zachowując zamierzoną kreację, dzięki czemuscript to videooraz generacje oparte na promptach zyskują czyste, naturalnie wyglądające 4K.
Jakie formaty wideo i rozdzielczości wejściowe są obsługiwane?
Narzędzie do skalowania obsługuje pliki MP4, MOV i WEBM w dowolnej rozdzielczości wejściowej od 360p wzwyż. Możesz ustawić rozdzielczość wyjściową na 1080p lub 4K. Model AI dostosowuje intensywność rekonstrukcji w zależności od jakości materiału źródłowego, stosując silniejsze ulepszenia do nagrań o niższej rozdzielczości oraz delikatniejsze poprawki do materiałów bliższych docelowej rozdzielczości.
Jak działa dostosowywanie liczby klatek na sekundę?
Możesz wybrać oryginalną wartość lub 30, 60, 90 albo 120 kl./s jako docelową liczbę klatek. AI do interpolacji klatek analizuje ruch między istniejącymi klatkami i generuje płynne klatki pośrednie. Do treści na social media dobrze sprawdza się 30 lub 60 kl./s. W przypadku dynamicznych scen akcji, materiałów filmowych lub treści na duże ekrany, 90 lub 120 kl./s zapewnia zauważalnie płynniejszy ruch.
Czy narzędzie do skalowania automatycznie usuwa szumy i artefakty kompresji?
Tak. Silnik Precise wykonuje odszumianie, usuwanie aliasingu i artefaktów jako zintegrowaną część procesu skalowania. Rozróżnia prawdziwą fakturę od ziarna, szumu chrominancji i pasmowania kompresji, usuwając niepożądane elementy przy zachowaniu krawędzi i detali. Nie jest potrzebny osobny etap odszumiania ani dodatkowa wtyczka.
Ile kosztuje każda konwersja w wyższej rozdzielczości?
Każda konwersja kosztuje 10 kredytów premium (GenCredits) ze wspólnej puli kredytów. Twój stan konta jest widoczny na osi czasu w edytorze HeyGen. Płatne plany od 24 USD miesięcznie obejmują kredyty premium pokrywające upscalowanie oraz funkcje takie jak klonowanie głosu AI i podmiana twarzy.
Czy mogę zobaczyć podgląd powiększenia przed wykorzystaniem kredytów?
Tak. Narzędzie do upscalowania tworzy krótki podgląd w wybranym przez Ciebie silniku, rozdzielczości i liczbie klatek na sekundę, zanim cokolwiek zatwierdzisz. Możesz dostosowywać ustawienia i porównywać materiał wejściowy z wyjściowym, aż efekt będzie dla Ciebie satysfakcjonujący. 10 kredytów zostanie pobranych dopiero w momencie potwierdzenia pełnego renderu.
Czy mogę poprawić jakość wideo po jego przetłumaczeniu lub zdubbingowaniu?
Tak. Filmy przetworzone przez tłumacza wideo lub AI lip sync tracą na jakości w wyniku ponownego kodowania. Przepuszczenie zlokalizowanego pliku przez upscaler przywraca ostrość i zapewnia, że każda wersja językowa odpowiada oryginałowi. Każda wersja kosztuje 10 kredytów.
Czy muszę instalować oprogramowanie lub mieć wydajny procesor graficzny (GPU)?
Nie. Narzędzie do skalowania działa w całości w przeglądarce za pośrednictwem HeyGen Apps. Całe renderowanie odbywa się na bazujących w chmurze procesorach GPU. Nie musisz nic instalować, nie ma żadnych wymagań systemowych ani potrzeby posiadania lokalnej karty graficznej. Wystarczy, że prześlesz plik MP4, MOV lub WEBM, skonfigurujesz ustawienia, obejrzysz podgląd, a całą resztą zajmie się chmura.
