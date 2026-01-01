Seedance 2.0 AI-videogenerator-app
Het meest filmische AI-videomodel ter wereld draait nu in HeyGen. Genereer cinematische b-roll vanuit een prompt, plaats jezelf in Seedance-beelden of ga van één enkel idee naar een volledig afgewerkte video. Drie tools, één platform, geen crew nodig.
Functies van Seedance 2.0 op HeyGen
Multimodale cinematische video vanuit één invoerbalk
Open de AI-videogenerator, selecteer het Seedance 2-model en typ je scènebeschrijving. Voeg referentieafbeeldingen toe, kies een personage, voeg audio toe en stel je beeldverhouding en duur in, allemaal vanuit één promptbalk. Kies een preset zoals Multi-Scene Cut, UGC-Style Ad, Dynamic Camera Move of Multi-Character Scene om direct aan de slag te gaan.
Tekst-naar-video met cinematografische camerabediening
Beschrijf een willekeurige scène en Seedance 2.0 genereert beelden met natuurgetrouwe beweging, realistische belichting en een filmische scherptediepte via de tekst-naar-video tool. Het model haalt de cameraregie uit je prompt, zodat dolly-bewegingen, kraanshots, FPV-sequenties en close-ups reageren op gewone taal. Je b-roll oogt geregisseerd, niet gegenereerd.
Referentie-afbeelding en video-invoer
Upload een productfoto, merkasset of bestaande clip en schakel over naar Ref to Video‑modus. Seedance 2.0 bouwt filmische beelden rond je referentie met behulp van de image to video workflow, waarbij kleurcorrectie, compositie en visuele identiteit behouden blijven, terwijl dynamische camerabewegingen en natuurgetrouwe beweging statische content tot leven brengen.
Native stemkloning en meertalige lip-sync
Seedance 2.0‑beelden op HeyGen worden geleverd met volledige audio-integratie. Voeg een voice-over toe met AI voice cloning in meer dan 175 talen, met frame-nauwkeurige lip sync die elk woord synchroniseert met de bewegingen op het scherm. Andere platforms leveren Seedance-uitvoer als ruwe, stille clips. HeyGen levert volledig gelokaliseerde video.
Geverifieerde echte gezichten in Seedance‑beelden
Seedance 2.0 staat geen echte menselijke gezichten toe op zijn publieke API. De first‑party toestemmings- en identiteitsverificatie‑infrastructuur van HeyGen verandert dat. Maak een AI‑kloon van jezelf in enkele minuten, en je geverifieerde gelijkenis verschijnt in filmische Seedance‑beelden via Avatar IV met vastgezette identiteit, kleding en visuele consistentie in elke shot. Geen enkel ander platform kan dit bieden.
Gebruikssituaties
Merk- en campagnevideo's
Traditional branded video takes weeks of scheduling, filming, and post-production. Seedance 2.0 on HeyGen generates cinematic scenes with consistent lighting, framing, and identity so you can publish marketing videos at the quality your brand demands in minutes, not months.
Sociale content en advertenties in UGC-stijl
Select the UGC-Style Ad preset, drop in a product reference, and generate scroll-stopping Seedance 2.0 promo video footage optimized for Reels, TikToks, and Shorts. Cinematic quality at social speed, without filming a single take.
Productdemo's en presentaties
Upload a product photo and Seedance 2.0 generates cinematic footage with dynamic lighting, realistic motion, and multiple angles through the product demo video workflow. Studio-quality product content without a studio, a photographer, or a production budget.
Cinematische scènes met meerdere personages
Select the Multi-Character Scene preset and place multiple characters in a single cinematic shot with synchronized motion using AI face swap. Conversations, interviews, and panel-style content with consistent likeness across every person in frame.
Training en educatie
Build complete training video modules with cinematic Seedance 2.0 footage and presenter narration. Video Agent generates structured, fully edited content up to three minutes long, ready for any LMS. Update content by editing the script and regenerating without reshooting.
Thought leadership en persoonlijk merk
Seedance 2.0 generates cinematic settings for your message while the reel generator formats and publishes to every platform. Publish consistently without being on camera every time, with the production value your audience expects.
Hoe het werkt
Seedance 2.0 is geïntegreerd in drie tools binnen HeyGen. Elk daarvan is gebouwd voor een andere workflow. Gebruik er één of combineer alle drie.
Open de AI-videogenerator
Start de AI-videogenerator in HeyGen. Seedance 2 is standaard geselecteerd, met de modus Ref to Video beschikbaar voor referentiegebaseerde generatie.
Schrijf je prompt of kies een voorinstelling
Typ je scenebeschrijving of kies Multi-Scene Cut, UGC-Style Ad, Dynamic Camera Move of Multi-Character Scene. Stel de duur in tot maximaal 10 seconden en kies 16:9 of een andere beeldverhouding.
Referenties toevoegen en genereren
Voeg referentieafbeeldingen toe, selecteer een personage, kies een taal of voeg audio toe via de invoerbalk. Klik op genereren en Seedance 2.0 maakt in één keer cinematische beelden.
Controleren, bewerken en publiceren
Bekijk je creatie in Recente creaties. Download als MP4, stuur deze naar Avatar Shots of Video Agent voor verdere bewerking, of publiceer direct naar elk platform.
Veelgestelde vragen
Wat is Seedance 2.0 en waarom zit het in HeyGen?
Seedance 2.0 is een cinematografisch AI-videogeneratiemodel dat bekendstaat om natuurgetrouwe bewegingen, multimodale input en consistente personages. HeyGen heeft het geïntegreerd in drie tools, zodat je verder kunt gaan dan alleen het genereren van ruwe clips en complete video’s kunt maken met geverifieerde gezichten, voice-over, meertalige output en redactionele controle die zelfstandige Seedance-platforms niet kunnen bieden.
Wat kan ik met Seedance 2.0 op HeyGen maken dat ik nergens anders kan?
Zelfstandige Seedance-platforms genereren stille clips van 15 seconden zonder echte menselijke gezichten. HeyGen voegt geverifieerde identiteit toe via de AI avatar generator, complete video-opbouw via Video Agent, voice-over in meer dan 175 talen, lipsynchronisatie en cinematische beelden tot drie minuten lang. De integratie verandert een ruw model in een volledige productie‑workflow.
Hoe maak ik cinematische b-roll met Seedance 2.0?
Open de AI Video Generator, selecteer Seedance 2 en typ je scènebeschrijving of upload een referentieafbeelding in de modus Ref to Video. Kies een preset, stel de duur en beeldverhouding in, en het model genereert filmische beelden met realistische belichting en camerabewegingen. Gebruik de videotekstgenerator als je hulp nodig hebt bij het schrijven van je prompt.
Kan ik mijn eigen gezicht in Seedance 2.0‑beelden gebruiken?
De openbare API van Seedance 2.0 blokkeert echte menselijke gezichten. HeyGen is het enige platform waar geverifieerde gezichten in Seedance‑beelden verschijnen, mogelijk gemaakt door expliciete toestemming van de betrokkene en identiteitsverificatie. Clone jezelf één keer en je gelijkenis blijft vergrendeld in elke cinematische scène die je genereert.
Wat zijn de presets in de AI-videogenerator?
De promptbalk bevat vier Seedance 2.0‑presets: Multi-Scene Cut voor sequenties met meerdere shots, UGC-Style Ad voor social-first content, Dynamic Camera Move voor filmische camerabewegingen en Multi-Character Scene om meerdere personen in één shot te plaatsen. Elke preset stelt het model in voor een specifieke creatieve workflow.
Kan ik Seedance 2.0-video’s naar andere talen vertalen?
Elke Seedance 2.0-video op HeyGen ondersteunt volledige vertaling via de AI-videotranslator met AI-dubbing in meer dan 175 talen. Je voice-over wordt in elke doeltaal gekloond met frame-nauwkeurige lipsynchronisatie, zodat één video een wereldwijd inzetbaar middel wordt zonder opnieuw op te nemen.
Is de beeldkwaliteit hoog genoeg voor betaalde media en uitzendingen?
Seedance 2.0 produceert filmische beelden die op G2 als nummer 1 voor realisme worden beoordeeld, met natuurgetrouwe beweging en een consistente visuele identiteit. Verfijn elke scène met de AI‑video-editor en exporteer in formaten die klaar zijn voor uitzending, betaalde social media of web-embedding.
Zien productieteams meetbare resultaten?
Vision Creative Labs heeft hun output opgeschaald van 1–2 video’s per jaar naar 50–60 per dag met HeyGen. Door Seedance 2.0‑beelden toe te voegen, krijgt dat volume een filmische kwaliteit zonder extra personeel, studioboekingen of productie‑logistiek.
Wat kost Seedance 2.0 op HeyGen?
HeyGen biedt een gratis abonnement dat toegang tot Seedance 2.0 omvat in alle drie de tools. Probeer Avatar Shots, Video Agent en de AI Video Generator uit voordat je je vastlegt. Betaalde abonnementen beginnen bij $24 per maand voor creators, met aangepaste enterprise-prijzen beschikbaar voor grotere teams.
Wat is de modus ‘Ref to Video’ en wanneer moet ik die gebruiken?
Ref to Video-modus laat je bestaande beelden of clips uploaden als referentie-invoer naast je tekstprompt. Seedance 2.0 analyseert de beweging, stijl en het tempo van je referentie en genereert nieuwe, filmische beelden die daarbij aansluiten. Gebruik deze modus wanneer je een camerabeweging wilt repliceren, een bestaande visuele stijl wilt evenaren of een scène wilt verlengen die je al hebt opgenomen.
