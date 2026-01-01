Batch-videomaker voor gepersonaliseerde video’s
Verander één enkele spreadsheet in honderden unieke, gepersonaliseerde video’s met HeyGen's batchvideomaker. Upload een CSV met namen, berichten en aangepaste variabelen en genereer vervolgens automatisch verzorgde video’s voor elke rij. Geen camera’s, geen bewerkingssoftware, geen opnamesessies. Of je nu gepersonaliseerde outreach, onboardingcontent of grootschalige communicatie nodig hebt, HeyGen verzorgt de volledige productie.
Functies van de batchvideomaker
CSV-aangedreven personalisatie-engine
Upload een spreadsheet met kolommen voor namen, functietitels, bedrijven, aangepaste berichten of elke andere variabele die je campagne nodig heeft. De batchvideomaker leest elke rij en voegt de gegevens dynamisch in je videotemplate in, waardoor er voor elke invoer een unieke video ontstaat. Elke video voelt handgemaakt aan, omdat het script, de tekst in beeld en de voice-over zich allemaal aanpassen aan de specifieke gegevens in die rij. Met deze workflow kun je 500 gepersonaliseerde video’s produceren met dezelfde inspanning als voor één video, waardoor je tekst-naar-videoworkflow verandert in een schaalbare productiepijplijn die weken aan handmatige opnames vervangt.
Geautomatiseerde spraak- en visuele weergave
Elke video in je batch wordt gerenderd met gesynchroniseerde voice-over, on-screen elementen en overgangen die automatisch worden afgehandeld door de rendering-engine van HeyGen. Kies uit meer dan 300 stemmen in meer dan 175 talen en het systeem past je gekozen stem toe op elke gepersonaliseerde scriptvariant. Combineer dit met de AI video generator mogelijkheden om voor elke ontvanger output van studiokwaliteit te produceren. Je hoeft geen voice-over opnieuw op te nemen of de timing handmatig aan te passen. Het platform regelt het tempo van het geluid, de visuele synchronisatie en het exportformaat, zodat elke video aan professionele standaarden voldoet zonder nabewerking.
Sjabloongebaseerde batchworkflow
Ontwerp je video één keer met het templatesysteem van HeyGen en laat de batch-engine deze vervolgens repliceren en aanpassen over je volledige dataset. Stel in één template je lay-out, branding, achtergrond, muziek en presentatiestijl in, en de batchvideomaker past die instellingen toe op elke rij in je CSV. Deze aanpak zorgt voor merkconsistentie over honderden outputs, terwijl je toch per video kunt aanpassen via de variabelen in je spreadsheet. Teams die script to video productie gebruiken, kunnen elke afgeronde template binnen enkele minuten omzetten in een batch-klaar asset.
Meertalige batchgeneratie
Produceer gepersonaliseerde video’s in meerdere talen binnen dezelfde batchrun. Wijs taalcodes toe in je CSV en HeyGen genereert elke video met de juiste vertaalde voice-over, AI-lipsynchronisatie, en gelokaliseerde delivery. In combinatie met AI-stemklonen behoudt je batchoutput een consistente stemidentiteit, zelfs over meer dan 175 talen en dialecten heen. Zo hoef je geen aparte campagnes per regio meer te draaien en wordt werk dat met traditionele lokalisatie maanden zou kosten teruggebracht tot één enkele batchbewerking.
Schaalbare export en distributie
Zodra je batch is voltooid, kun je alle video’s afzonderlijk downloaden of als één bulkexport die klaar is voor distributie. Elk bestand is gelabeld en georganiseerd op basis van je CSV‑identificatoren, zodat je eenvoudig video’s aan ontvangers kunt koppelen of ze kunt uploaden naar je CRM, e‑mailplatform of LMS. De batchvideomaker produceert MP4‑bestanden in HD‑kwaliteit, geschikt voor elk kanaal. Integreer met de HeyGen API om de volledige pijplijn van spreadsheet‑upload tot levering te automatiseren, zodat je AI‑video-editor rechtstreeks in je distributiestack wordt geïntegreerd zonder handmatige bestandsafhandeling.
Gebruikssituaties
Gepersonaliseerde salesbenadering op grote schaal
Need to send unique video messages to hundreds of prospects? Recording individual videos for each lead is impossible at volume. With the batch video creator, upload your prospect list, personalize each video with the recipient's name, company, and relevant details, and generate an entire campaign of product video messages ready to embed in sales emails.
Onboarding en training van medewerkers
Need to welcome and train new hires across departments and locations? Filming individual welcome videos for each team or role wastes resources. With batch video creation, load your new hire data into a CSV, customize each training video with role-specific instructions and personal greetings, and deliver polished onboarding content the same day.
Opvolging van evenementen en webinars
Need to send personalized recap videos to attendees after a conference or webinar? Manually editing each follow-up is not feasible at scale. With the batch video creator, import your attendee list, reference their session interests or questions in each video, and produce hundreds of tailored AI video explainer follow-ups in one run.
Klantensucces en verlengingsbenadering
Need to engage existing customers with personalized renewal or upsell messages? Generic email templates get ignored. With batch video creation, pull customer data from your CRM into a CSV, generate unique marketing videos addressing each account by name with relevant usage stats or offers, and deliver them directly to inboxes.
Gelokaliseerde campagne-uitrol
Need to launch a campaign across multiple regions simultaneously? Producing separate video assets for each market takes months. With the batch video creator, add language and region columns to your spreadsheet and generate localized video variants for every market in a single batch, leveraging HeyGen's video translator to maintain natural delivery in each language.
Interne communicatie en updates
Need to distribute company updates personalized to each team or department? All-hands recordings feel impersonal and lack relevance. With batch video creation, load department data into your CSV, tailor each intro video with team-specific metrics or announcements, and deliver targeted messages that resonate with each group.
Hoe het werkt
Maak gepersonaliseerde batchvideo’s in vier stappen, van spreadsheet tot honderden kant-en-klare, deelbare video’s.
Bereid je CSV voor
Organiseer je personalisatiegegevens in een spreadsheet met kolommen voor elke variabele: namen, berichten, titels of een ander aangepast veld.
Stel je template samen
Ontwerp één videotemplate met placeholdervariabelen die zijn gekoppeld aan je CSV‑kolommen. Stel de visuals, stem en branding in.
Uploaden en genereren
Upload je CSV-bestand naar de batchvideomaker. HeyGen verwerkt elke rij en maakt automatisch een unieke, gepersonaliseerde video.
Downloaden en verspreiden
Bekijk je voltooide video’s, download ze afzonderlijk of in bulk en verspreid ze via e-mail, CRM, LMS of elk ander kanaal.
Veelgestelde vragen
Wat is een batchvideomaker en hoe werkt deze met HeyGen?
Met een batchvideomaker kun je in één keer veel gepersonaliseerde video’s produceren op basis van één template en een databestand. Met HeyGen upload je een CSV-spreadsheet met je variabelen, koppel je die aan de placeholders in je videotemplate en genereert het platform automatisch een unieke video voor elke rij. Het hele proces verloopt volledig automatisch, zodat je honderden afgewerkte video’s ontvangt zonder dat je er ook maar één zelf hoeft op te nemen of te monteren.
Hoeveel gepersonaliseerde video’s kan ik in één batch maken?
HeyGen ondersteunt batches van honderden video’s in één keer. De exacte limiet hangt af van je abonnementsniveau, maar betaalde abonnementen zijn ontworpen voor productie op grote schaal. Of je nu 50 sales-outreachvideo’s of 500 welkomstvideo’s voor onboarding nodig hebt, de batchvideomaker verwerkt ze parallel, zodat de levertijd in minuten wordt gemeten, niet in dagen.
Welke gegevens kan ik in mijn CSV opnemen voor personalisatie?
Je CSV-bestand kan elke tekstgebaseerde variabele bevatten: namen van ontvangers, bedrijfsnamen, functietitels, aangepaste berichten, productverwijzingen, taalcodes of elk ander veld dat relevant is voor je campagne. Elke kolom wordt een variabele die je kunt invoegen in je videoscript, on‑screen tekst of voice-over. Er is geen vast schema, dus jij bepaalt zelf hoe diepgaand de personalisatie is, passend bij jouw use case.
Voelen batchmatig gemaakte video’s persoonlijk aan of zien ze er juist massaproductie-achtig uit?
Elke video wordt afzonderlijk gerenderd met een eigen voice-over, on‑screen tekst en variabele gegevens, zodat ontvangers content zien die specifiek aan hen is gericht. De AI‑woordvoerder spreekt hun naam uit, verwijst naar hun bedrijf en brengt een boodschap over die is afgestemd op hun situatie. Het resultaat voelt als een één-op-éénvideo, niet als een mailmerge met alleen een logo‑wissel.
Kan ik mijn eigen stem of een aangepaste presentator gebruiken in batchvideo’s?
Ja. Je kunt je stem klonen op basis van een korte audio-opname en die toepassen op elke video in de batch, zodat elk gepersonaliseerd bericht klinkt alsof het rechtstreeks van jou komt. Je kunt ook een aangepaste presentator gebruiken die is gemaakt van een foto met behulp van AI-foto-avatar technologie, waardoor jij noch een ingehuurde acteur ooit in beeld hoeft te verschijnen voor een van de video’s.
Hoe maak ik batchvideo’s in meerdere talen?
Voeg een taalcolumn toe aan je CSV en wijs voor elke rij de doeltaal toe. HeyGen genereert elke video met de juiste vertaalde voice-over en nauwkeurige lip-sync. In combinatie met AI dubbingkun je in één batch content produceren in meer dan 175 talen, zodat je elke regio van gelokaliseerde content voorziet zonder aparte productierondes te hoeven draaien.
Kan ik de batchvideomaker integreren met mijn CRM- of e-mailplatform?
HeyGen biedt een API die je batchworkflow koppelt aan externe tools zoals CRM-systemen, e‑mailplatforms en marketingautomatiseringssystemen. Je kunt batchgeneratie programmatisch starten, video-uitvoer koppelen aan contactrecords en gepersonaliseerde videolinks direct insluiten in je outreach-sequenties. Zo verandert de batchvideomaker in een volledig geautomatiseerde pijplijn van gegevensbron tot inbox van de ontvanger.
Is de batchvideomaker van HeyGen gratis uit te proberen?
HeyGen biedt een gratis abonnement zonder creditcardverplichting waarmee je het platform kunt verkennen en video’s kunt genereren. Batch Mode is beschikbaar in betaalde abonnementen vanaf $24 per maand, waarmee je hogere volumelimieten, voice cloning en toegang tot de volledige bibliotheek met presentatoren en templates ontgrendelt. Je kunt de kernworkflow uitproberen in de gratis versie voordat je opschaalt.
Hoe verhoudt het maken van video’s in batch zich tot het afzonderlijk opnemen van video’s?
Het opnemen van individuele gepersonaliseerde video’s vereist een presentator, een script voor elke ontvanger, filmtijd en montage voor elk afzonderlijk resultaat. Bij 100 video’s kan dat weken aan werk betekenen. Met de batchvideomaker wordt dit teruggebracht tot enkele minuten: één template, één CSV-upload en HeyGen rendert automatisch elke variant. Klanten melden tot 70% lagere productiekosten en weken aan tijdsbesparing per campagne.
In welk bestandsformaat en welke kwaliteit worden batchvideo’s geëxporteerd?
Elke video in je batch wordt geëxporteerd als een MP4-bestand in HD-kwaliteit, klaar om in e-mails te worden ingesloten, te uploaden naar je LMS of te publiceren op elk platform. Bestanden worden gelabeld met identificatoren uit je CSV, zodat je elke video kunt koppelen aan de beoogde ontvanger zonder handmatig te hoeven sorteren of hernoemen.
Begin met creëren met HeyGen
Maak honderden gepersonaliseerde video’s vanuit één spreadsheet. Geen camera’s, geen opnamesessies nodig.