AI-productplaatsingsvideo-app
Maak professionele AI-product placement videocontent rechtstreeks vanuit een productfoto met HeyGen. Upload één afbeelding van je product en genereer gepolijste video-advertenties met realistische omgevingen, dynamische camerahoeken en contextuele scènes die je product in actie laten zien. Geen opnames, geen crews, geen studiokosten. Ga in enkele minuten van een productfoto naar een deelklare video-advertentie, geschikt voor elk platform of elke campagne.
Functies van AI-productplaatsingsvideo
Realistische AI-scènegeneratie op basis van foto’s
Upload een productfoto en HeyGen genereert levensechte scènes die je item in professionele, contextueel relevante omgevingen plaatsen. Of je product nu thuishoort op een aanrecht in de keuken, een bureau op kantoor of een terras buiten, de AI‑videogenerator bouwt de omgeving eromheen. Elke scène is ontworpen met nauwkeurige belichting, schaduwen en diepte, zodat het product er natuurlijk geïntegreerd uitziet in plaats van erin geplakt. Pas de context van de scène, oppervlaktestructuren en omgevingsdetails aan vóór het renderen, zodat elk frame aansluit bij je merkesthetiek en campagnedoelen.
Multi-angle en dynamische camerabediening
Bepaal zelf hoe je product wordt gepresenteerd met meerdere camerastandpunten, vloeiende pans en filmische zooms. HeyGen rendert elke productplaatsing met beweging die professionele studio-opnames nabootst, waardoor je video-advertenties een verzorgde, hoogwaardige uitstraling krijgen. Kies uit close-updetails, 360-graden reveals of lifestylegerichte groothoekshots. Dit niveau van visuele controle is normaal gesproken alleen haalbaar met een volledig camerateam, maar hier begint het met één enkele image to video upload. Combineer verschillende hoeken over meerdere scènes om een complete product video verhaallijn op te bouwen zonder een camera aan te raken.
AI-voice-over en meertalige vertelling
Voeg professionele voice-over toe aan je product placement-video’s in meer dan 175 talen en dialecten. Schrijf of plak een script waarin je de kenmerken van je product beschrijft, en HeyGen genereert een natuurlijk klinkende voice-over die is gesynchroniseerd met de visuele tijdlijn. Gebruik AI voice cloning om in je eigen merkstem te vertellen of kies uit meer dan 300 ingebouwde stemmen. Vertaal voor wereldwijde campagnes de volledige video met nauwkeurige AI lip sync en gelokaliseerde audio met behulp van de video translator. Eén productvideo wordt zo in één middag een wereldwijd inzetbaar middel.
Batchvideoproductie voor advertentiecampagnes
Schaal de creatie van je productadvertenties op zonder je budget te verhogen. Genereer tientallen varianten uit één productfoto door scènes, hoeken, formaten en vertelstijlen te wisselen. Maak verticale versies voor TikTok, vierkante formaten voor Instagram en breedbeeldvarianten voor YouTube vanuit één sessie. HeyGen's AI-advertentiemaker workflow verzorgt snelle iteratie, zodat je creatieve varianten kunt A/B-testen op verschillende platforms. Combineer productplaatsing met text to video scripting om complete advertentiecampagnes te produceren tegen een fractie van de traditionele kosten.
Merkspecifieke templates en maatwerkopties
Behoud visuele consistentie in elke product placement-video met aanpasbare templates, kleurpaletten en merkoverlays. Stel één keer je logo, lettertypen en intro- en outro-sequenties in en pas ze toe op alle renders. HeyGen's AI-video-editor laat je achtergronden verfijnen, ondertitelgenerator-ondertitels toevoegen, prijsinformatie als overlay plaatsen en call-to-actionkaarten direct in de editor invoegen. Elke output sluit naadloos aan op je huisstijl, zonder dat je een designer of postproductiespecialist nodig hebt.
Gebruikssituaties
E-commerce productadvertenties
Need scroll-stopping product ads for your online store? Upload your product photo, select an environment that resonates with your target customer, and generate a polished promo video ad ready to publish on your storefront or paid channels within minutes.
Socialmediacampagnes voor producten
Need consistent product content for Instagram, TikTok, and YouTube? Generate platform-optimized clips with different angles and aspect ratios from a single photo, creating a steady pipeline of AI social media content that keeps your feed active.
Aankondigingen van productlanceringen
Need to build hype around a new release before the physical product is widely available? Generate aspirational lifestyle scenes showcasing your product in use before it ships, creating marketing videos that drive pre-orders and waitlist signups.
Marktplaats- en winkelaanbiedingen
Need video content for Amazon, Shopify, or retail partner pages? Produce listing videos for your entire catalog from product photos alone, boosting conversion rates with engaging visuals that highlight features in realistic settings.
UGC-productcontent in influencerstijl
Need authentic-looking content without hiring creators? Generate lifestyle scenes that place your product in relatable environments, pairing them with AI UGC video presenters who deliver scripted reviews with the look and feel of organic creator content.
Wereldwijde productreclame
Need to localize product ads for international markets? Generate one master product video and translate the narration and on-screen text into 175+ languages using HeyGen's AI dubbing engine, delivering localized ads to every market simultaneously.
Hoe het werkt
Maak AI-product placement videoadvertenties in vier duidelijke stappen, van een productfoto tot een afgewerkte, platformklare videoadvertentie.
Upload je productfoto
Selecteer een hoogwaardige foto van je product. HeyGen analyseert de afbeelding, detecteert de productomtrek en bereidt deze voor op plaatsing in de scène, met strakke randen en nauwkeurige verhoudingen.
Kies een scène en stijl
Blader door omgevingssjablonen of beschrijf de setting die je wilt. Kies camerastandpunten, lichtsfeer en beeldverhouding die passen bij je campagne en het beoogde platform.
Script en voice-over toevoegen
Schrijf of plak een voice-over script dat de productkenmerken en voordelen beschrijft. Kies een stem, taal en tempo. HeyGen synchroniseert de voice-over met de visuele tijdlijn.
Genereer en exporteer je video
HeyGen rendert de definitieve product placement-video met gesynchroniseerde visuals, beweging, voice-over en branding. Download in HD of 4K, of deel de video direct met je advertentieplatforms.
Veelgestelde vragen
Wat is een AI‑productplaatsingsvideo en hoe werkt het?
Een AI-productplaatsingsvideo is een videoadvertentie waarin je product digitaal wordt geplaatst in een realistische, door AI gegenereerde scène, in plaats van fysiek te worden gefilmd in een studio. Je uploadt een productfoto, de AI van HeyGen bouwt er een omgeving omheen met realistische belichting en diepte, voegt beweging en voice-over toe en rendert een afgewerkte video. Het resultaat ziet eruit als een professioneel gefilmde productadvertentie, maar dan zonder enige fysieke productie.
Zal het product er realistisch uitzien in de video, of duidelijk als een compositie overkomen?
HeyGen's renderengine stemt de lichtinval, schaduwplaatsing, oppervlakreflecties en ruimtelijke schaal af op de gegenereerde omgeving. Producten worden op pixelniveau in scènes geïntegreerd, niet er bovenop gelegd. De output is ontworpen om te voldoen aan de kwaliteitseisen van betaalde advertentieplatforms en productpagina’s, waar kijkers gepolijste visuals van studiokwaliteit verwachten.
Kan ik product placement-video’s maken voor artikelen die ik nog niet fysiek heb ontvangen?
Ja. Je hebt alleen een productfoto nodig, die kan komen uit een render, een voorbeeldafbeelding van de fabrikant of een 3D-mock-up. Dit maakt AI-productplaatsingsvideo’s bijzonder geschikt voor pre-launchcampagnes, crowdfundingpromoties en productaankondigingen waarbij er nog geen fysieke voorraad beschikbaar is voor traditionele opnames.
Hoeveel videovarianten kan ik genereren uit één productfoto?
Er is geen vaste limiet. Je kunt tientallen varianten genereren door de scèneomgeving, camerahoek, taal van de voice-over, beeldverhouding en visuele stijl aan te passen. Zo kun je vanuit één productafbeelding in één sessie eenvoudig een complete set advertentiecreatives maken voor A/B-testen op meerdere platforms.
Kan ik voice-oververtellingen in meerdere talen toevoegen voor internationale campagnes?
Ja. Schrijf je script één keer en HeyGen genereert de voice-over in meer dan 175 talen en dialecten, met een natuurlijke timing en uitspraak. Je kunt ook een specifieke merkstem klonen en die toepassen in elke taalversie. In combinatie met gelokaliseerde ondertiteling verandert één product placement-video zo in een volledig wereldwijd advertentiemiddel, zonder iets opnieuw op te nemen of te filmen.
Hoe verhoudt AI‑productplaatsing zich tot het inhuren van een studio voor productvideoreportages?
Voor een traditionele productvideo moet je een studio huren, een fotograaf en crew inschakelen, props en decor regelen, vanuit meerdere hoeken filmen en alles in de nabewerking monteren. Dat proces kost meestal duizenden euro’s en duurt dagen tot weken. Met AI‑productplaatsing krijg je vergelijkbare visuele kwaliteit op basis van één productfoto, binnen enkele minuten en tegen een fractie van de kosten, en elke variant of update is mogelijk zonder opnieuw te hoeven filmen.
Welke bestandsformaten en resoluties zijn beschikbaar voor de uiteindelijke video?
HeyGen exporteert product placement-video’s in MP4-indeling in HD- en 4K-resolutie. Je kunt ook kiezen uit beeldverhoudingen die zijn geoptimaliseerd voor specifieke platforms: 16:9 voor YouTube en web, 9:16 voor TikTok en Instagram Reels, en 1:1 voor berichten in de feed. Ondertitels kunnen als SRT-bestanden worden geëxporteerd voor toegankelijkheid en om aan platformvereisten te voldoen.
Is HeyGen gratis te gebruiken voor product placement-video’s?
HeyGen biedt een gratis abonnement aan waarvoor geen creditcard nodig is, zodat je de workflow voor productplaatsing kunt verkennen en video’s kunt maken. Betaalde abonnementen vanaf $24 per maand ontgrendelen export in hogere resolutie, langere videoduur, voice cloning en toegang tot de volledige bibliotheek met scènesjablonen en visuele stijlen.
Kan ik product placement-video’s gebruiken als betaalde advertenties op Meta, Google en TikTok?
Ja. De video’s die HeyGen genereert, zijn bedoeld voor commercieel gebruik op alle grote advertentieplatforms. De output voldoet aan de technische specificaties van Meta Ads, Google Ads en TikTok Ads Manager, waaronder resolutie, beeldverhouding en bestandsgrootte. Jij bent eigenaar van de output en kunt deze direct publiceren op je advertentieaccounts.
Hoe zorg ik voor merkconsistentie in meerdere product placement-video’s?
Stel een merktemplate in met je logo, kleurpalet, lettertypen, intro- en outrocards en je voorkeursstijl voor visuals. HeyGen past deze instellingen toe op elke video die je maakt, zodat je volledige productcatalogus en campagne er consistent uitzien. Wijzigingen in de template worden automatisch toegepast op nieuwe renders, zonder dat je bestaande video’s helemaal opnieuw hoeft op te bouwen.
