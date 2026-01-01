AI Video Podcast Generator App
Maak professionele AI-videopodcasts met twee sprekers rechtstreeks vanuit een onderwerp of script met HeyGen. Produceer boeiende podcastachtige gesprekken met realistische AI-hosts, inclusief natuurlijke dialogen, expressieve voordracht en verzorgde visuals. Geen opnameapparatuur, geen gasten inplannen, geen nabewerking nodig.
Functies van AI-videopodcasts
Binnen enkele minuten van onderwerp naar podcast
Verander elk onderwerp in een gestructureerde podcastdiscussie met twee sprekers door een onderwerp in te voeren of een script te plakken. De AI van HeyGen schrijft de dialoog, wijst sprekersrollen toe en produceert een complete podcastachtige video met een natuurlijke conversatie heen en weer. Het eindresultaat weerspiegelt het tempo en de flow van een geproduceerde talkshow, waarbij elke host een eigen perspectief inbrengt. Dit werkt als een volledige tekst-naar-video pijplijn, waarmee je een deelklare podcast krijgt zonder een microfoon aan te raken of ook maar één gast te hoeven boeken.
Dubbel AI-hostgesprek met natuurlijke voordracht
Elke podcast bevat twee AI-sprekers met verschillende stemmen, spreekstijlen en gespreksritmes. HeyGen synchroniseert beurten in de dialoog, pauzes en reacties, zodat het gesprek natuurlijk aanvoelt in plaats van ingestudeerd. Hosts reageren op elkaar met realistische intonatie en klemtoon, mogelijk gemaakt door geavanceerde AI lip sync technologie die elk woord laat aansluiten op nauwkeurige mondbewegingen. Het resultaat is een podcastgesprek dat de aandacht vasthoudt zoals een live-opname dat zou doen, zonder dat iemand voor de camera hoeft te verschijnen.
Scriptbeheer en onderwerpaanpassing
Begin met één onderwerp en laat HeyGen het volledige gesprek genereren, of plak je eigen script om elke regel van de dialoog zelf te bepalen. Bewerk welke spreker wat zegt, pas de toon aan, verfijn de gesprekspunten en herschik de opbouw met behulp van een overzichtelijke AI‑video-editor interface. Voeg extra context toe, zoals statistieken, citaten of productverwijzingen, om het gesprek te sturen richting jouw doelen. De video-scriptgenerator helpt je bij het opstellen of verfijnen van scripts die zich vertalen naar een boeiende podcastdialoog.
Meertalige podcastproductie
Produceer dezelfde podcastaflevering in meer dan 175 talen en dialecten zonder opnieuw op te nemen of het script aan te passen. HeyGen's videotranslator behoudt de unieke stemkenmerken van elke host, terwijl de dialogen worden aangepast naar een nieuwe taal met nauwkeurige lipsynchronisatie. Bereik een wereldwijd publiek door één enkele aflevering in één sessie te lokaliseren voor tientallen markten. Dit is vooral effectief voor teams die internationaal thought leadership-content publiceren of trainingsvideo materiaal maken dat in verschillende regio’s moet aanslaan.
Studio-kwaliteit beeld- en geluidsweergave
Elke AI-videopodcast wordt gerenderd in HD of 4K met professionele belichting, kadrering en compositie. Achtergrondomgevingen, kleurthema’s en lay-outopties zorgen ervoor dat je perfect kunt aansluiten bij je merkidentiteit of contentcategorie. De audio-uitvoer biedt gebalanceerde niveaus, heldere scheiding tussen stemmen van sprekers en optionele achtergrondmuziek. De productiekwaliteit doet niet onder voor een volledig uitgeruste podcaststudio en wordt geleverd via dezelfde AI video generator engine die het enterprise-grade videoplatform van HeyGen aandrijft.
Gebruikssituaties
Thought leadership en deskundig commentaar
Need to publish regular expert commentary on industry topics? Recording interviews with executives requires scheduling, studio time, and post-production. With AI video podcast, enter your topic or talking points and generate a polished two-host discussion in minutes, building your brand's authority without pulling anyone away from their work.
Contentmarketing en merkverhalen vertellen
Need podcast-style content to fuel your marketing funnel? Traditional podcast production demands hosts, guests, equipment, and editing cycles. With AI video podcast, describe your product angle or campaign theme and produce an engaging marketing videos asset that drives awareness and nurtures leads across channels.
Training en kennisdeling voor medewerkers
Need to train distributed teams on new processes or policies? Filming instructional content across offices and time zones is costly and slow. With AI video podcast, convert internal documentation or PDF to video podcast format, delivering complex topics as digestible two-speaker conversations that boost comprehension and completion rates.
Educatieve content en online cursussen
Need to create engaging lessons for students or online learners? Producing lecture-style content with multiple presenters requires coordination and expensive setups. With AI video podcast, turn lesson plans into dynamic discussions using HeyGen's course builder, making subjects more approachable and increasing learner retention through conversational delivery.
Socialmediaclips en korte content
Need a stream of engaging clips for YouTube, TikTok, or LinkedIn? Recording and editing short podcast segments consistently drains time and creative energy. With AI video podcast, generate full episodes and extract highlights using the clip generator to produce scroll-stopping social content on a regular schedule without production delays.
Productlanceringen en functiemeldingen
Need to announce new products or updates in an engaging format? Press releases and blog posts lack the energy of a live conversation. With AI video podcast, frame your announcement as a two-host discussion that walks viewers through features, benefits, and use cases, then distribute across email, social, and your website as a product demo video.
Hoe het werkt
Maak je AI-videopodcast in vier stappen, van onderwerp of script tot een gepolijste, klaar-om-te-delen podcastaflevering.
Voer je onderwerp in
Typ een onderwerp, plak een script of geef een korte briefing. HeyGen analyseert je input en stelt de podcaststructuur, de rollen van de sprekers en de gespreksflow op.
Hosts aanpassen
Selecteer AI-hosts, pas stemstijlen aan en kies de visuele setting. Stel de persoonlijkheden van de sprekers en de toon van het gesprek in zodat deze aansluiten bij je merk of contentdoelen.
Beoordelen en verfijnen
Bekijk een preview van de gegenereerde podcastdialoog. Bewerk zinnen, wijzig de volgorde van segmenten, pas het tempo aan of voeg extra context toe, allemaal rechtstreeks in de editor voordat je gaat renderen.
Genereren en delen
Render de definitieve podcastvideo. HeyGen synchroniseert dialogen, beelden en audio tot een gepolijste aflevering die klaar is om te downloaden, publiceren of in te sluiten.
Veelgestelde vragen
Wat is een AI-videopodcast en hoe werkt het?
Een AI-videopodcast is een volledig gegenereerde podcastachtige video waarin twee AI-hosts een onderwerp bespreken dat jij aanlevert. Je voert een onderwerp in of plakt een script, en HeyGen schrijft de dialoog, wijst de sprekersrollen toe, synchroniseert beeld en stem en rendert een complete video-aflevering. Geen echte hosts, geen opnamesessies en geen bewerkingssoftware nodig.
Klinkt de AI-podcast als een echt gesprek tussen twee mensen?
Ja. HeyGen zorgt voor natuurlijke afwisseling tussen sprekers, gevarieerde intonatie en realistische pauzes, zodat de dialoog verloopt als een echt gesprek. Elke host heeft een eigen stem en manier van spreken, en het systeem gebruikt geavanceerde lip-synctechnologie om elk woord nauwkeurig te koppelen aan de juiste gezichtsbeweging, waardoor de typische robotachtige klank van gesynthetiseerde spraak wordt voorkomen.
Kan ik bepalen wat de AI‑hosts zeggen, of moet ik het gegenereerde script gewoon accepteren?
Je hebt volledige controle. Je kunt een onderwerp invoeren en HeyGen het hele gesprek laten genereren, of je eigen script plakken om elke zin precies te bepalen. In de editor kun je afzonderlijke sprekersteksten aanpassen, segmenten herschikken, de toon wijzigen en specifieke gesprekspunten of gegevens invoegen voordat je gaat renderen.
Hoe lang mag een AI‑videopodcastaflevering duren?
De lengte van een aflevering hangt af van je abonnement. Met gratis accounts kun je kortere podcastclips maken om het format uit te proberen. Betaalde abonnementen ontgrendelen langere afleveringen die geschikt zijn voor volledige podcastcontent, met rendertijden die in minuten schalen, ongeacht de duur.
Kan ik een AI-videopodcast maken in andere talen dan Engels?
Zeker. HeyGen ondersteunt meer dan 175 talen en dialecten. Je kunt de podcast in één taal maken en deze vervolgens lokaliseren naar extra talen, terwijl de stemtoon van elke host en de lip-sync nauwkeurig behouden blijven. Zo kun je dezelfde aflevering eenvoudig in meerdere landen uitbrengen zonder opnieuw op te nemen.
Hoe verhoudt een AI-videopodcast zich tot het opnemen van een traditionele podcast?
Traditionele podcasts vereisen het inplannen van gasten, het boeken van studiotijd, het aanschaffen van audio- en videoapparatuur en het besteden van uren aan nabewerking. Met een AI-videopodcast vallen al deze stappen weg. Je gaat in enkele minuten van onderwerp naar kant-en-klare aflevering, tegen een fractie van de kosten, terwijl je een productiekwaliteit behoudt die vergelijkbaar is met een professionele studio-opstelling.
Is de AI-videopodcast van HeyGen gratis te gebruiken?
HeyGen biedt een gratis abonnement waarmee je AI-videopodcastcontent kunt maken en de belangrijkste functies kunt uitproberen, zonder dat je een creditcard nodig hebt. Betaalde abonnementen vanaf $24 per maand ontgrendelen langere afleveringen, extra stemopties, exports met hogere resolutie en toegang tot de volledige bibliotheek met AI-hosts en visuele stijlen.
Kan ik AI-videopodcasts gebruiken voor mijn YouTube-kanaal of sociale media?
Ja. De output is een standaard videobestand dat je direct kunt uploaden naar YouTube, kunt insluiten op je website of kunt verspreiden via sociale platforms. Je kunt ook YouTube Shorts of verticale clips genereren van je podcastepisode voor platforms zoals TikTok, Instagram Reels en LinkedIn.
Welke onderwerpen werken het beste voor AI-videopodcasts?
Elk onderwerp dat baat heeft bij een gesprekssfeer werkt goed: branchetrends, productdemo’s, nieuwscommentaar, how-to gidsen, interviewachtige Q&A’s en verdiepende educatieve content. Het format met twee sprekers maakt complexe of technische onderwerpen toegankelijker door de informatie op te delen in een natuurlijke wisselwerking heen en weer.
Kan ik de AI-videopodcast vormgeven in de huisstijl van mijn bedrijf?
Ja. Je kunt achtergronden, kleurenschema’s en visuele lay-outs aanpassen zodat ze aansluiten bij je huisstijlrichtlijnen. In combinatie met een consistente keuze van hosts en stemstijl kun je zo een branded podcastserie maken die in elke aflevering dezelfde visuele en tonale uitstraling behoudt.
