HeyGen Agent는 이미 웹 전반에서 AI 지원을 위해 사용하고 있는 것과 동일한 사이드바인 Superhuman Go 패널 안에서 작동합니다. 새로 열어야 할 도구도 없고, 내보낼 파일도 없으며, 별도의 앱에서 다시 구축해야 할 컨텍스트도 없습니다.

Chrome 또는 Edge에서 어떤 페이지에서든 Go를 열고, Agent Store에서 HeyGen Agent로 이동한 다음, 스크립트를 입력하거나 원하는 내용을 설명하고, 비디오 또는 오디오 출력 중 하나를 선택하세요. 에이전트는 당신의 아바타, 목소리, 크레딧을 포함한 HeyGen 계정을 사용해 렌더링하며, 공유·임베드·전송할 수 있는 완성된 파일을 제공합니다. 이 모든 과정은 이미 사용 중인 브라우저 안에서 이루어집니다.