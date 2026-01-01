HeyGen x 슈퍼휴먼
HeyGen Agent는 Superhuman Go를 완전한 크리에이티브 스튜디오로 바꿔, 지금 하고 있는 작업을 벗어나지 않고도 브라우저 안에서 바로 전문가 수준의 동영상과 오디오 파일을 제작할 수 있게 해줍니다.
당신의 브라우저가 이제 크리에이티브 스튜디오가 됩니다
HeyGen Agent는 이미 웹 전반에서 AI 지원을 위해 사용하고 있는 것과 동일한 사이드바인 Superhuman Go 패널 안에서 작동합니다. 새로 열어야 할 도구도 없고, 내보낼 파일도 없으며, 별도의 앱에서 다시 구축해야 할 컨텍스트도 없습니다.
Chrome 또는 Edge에서 어떤 페이지에서든 Go를 열고, Agent Store에서 HeyGen Agent로 이동한 다음, 스크립트를 입력하거나 원하는 내용을 설명하고, 비디오 또는 오디오 출력 중 하나를 선택하세요. 에이전트는 당신의 아바타, 목소리, 크레딧을 포함한 HeyGen 계정을 사용해 렌더링하며, 공유·임베드·전송할 수 있는 완성된 파일을 제공합니다. 이 모든 과정은 이미 사용 중인 브라우저 안에서 이루어집니다.
Chrome 또는 Edge 확장 프로그램 스토어에서 Go를 설치하세요
Chrome 웹 스토어 또는 Microsoft Edge 부가 기능에서 Superhuman Go 확장 프로그램을 다운로드하세요. Superhuman 계정으로 로그인하면 Go가 브라우저에서 활성화되며, 모든 웹 페이지의 확장 프로그램 도구 모음에서 사용할 수 있습니다.
에이전트 스토어를 열고 HeyGen 에이전트를 추가하세요
브라우저 도구 모음에서 Superhuman Go 아이콘을 클릭해 패널을 엽니다. Agent Store로 이동해 HeyGen Agent를 찾은 뒤, 추가(Add)를 클릭하세요. 에이전트는 즉시 Go 패널에 표시되며, 이후 모든 페이지에서 사용할 수 있습니다.
HeyGen 계정을 연결하세요
HeyGen Agent를 처음 사용할 때 HeyGen 계정으로 로그인하라는 메시지가 표시됩니다. OAuth를 통해 인증하세요. 사용자의 커스텀 아바타, 보이스 클론, 그리고 플랜 크레딧은 즉시 Go 패널에서 사용할 수 있습니다. 별도의 앱, API 키, 추가 결제는 필요 없습니다.
첫 번째 동영상 또는 오디오 메시지를 생성하세요
어떤 페이지에서든 Go를 열고 HeyGen Agent를 선택한 뒤, Video 또는 Audio를 고르고 스크립트를 입력한 다음 Generate를 클릭하세요. 생성이 완료된 파일은 지금 보고 있는 페이지를 떠나지 않고도 바로 다운로드하거나 공유할 수 있습니다. 최상의 결과를 위해 먼저 heygen.com/avatar에서 커스텀 아바타와 보이스 클론을 설정해 두는 것을 추천합니다.
긴 이메일을 쓰는 대신 만들 수 있는 것
프로젝트 업데이트, 클라이언트 회의 요약, 설명 영상처럼 텍스트보다 영상이나 음성 메시지가 더 효과적인 순간이라면 언제든지, HeyGen Agent가 이미 브라우저에서 바로 제작할 준비를 마치고 있습니다.
개인 맞춤형 아웃리치 영상
CRM이나 이메일을 보고 있는 동안 Go를 열어, 잠재 고객의 이름, 회사, 그리고 고민을 반영한 30초 분량의 맞춤형 HeyGen 아바타 영상을 생성하세요. 탭을 닫기 전에 바로 보내세요.
이해관계자 업데이트
긴 프로젝트 상태 이메일을 쓰는 대신, Notion, Linear, Google Docs와 같은 어떤 도구를 사용하고 있든 그 안에서 HeyGen Agent를 열어, 필요한 사람들에게 전달할 내레이션이 포함된 동영상 업데이트를 생성하세요.
비동기 팀을 위한 메시지
영상이 너무 부담될 때는 HeyGen Agent의 오디오 출력 기능을 사용해, 스크립트와 당신의 클론 보이스로 생성된 음성 메시지를 보내 보세요. 짧은 브리핑, 의사 결정 설명, 혹은 클라이언트 업데이트 등 어떤 용도로든 활용할 수 있습니다.
클라이언트 요약 및 후속 조치
통화가 끝난 후, 아직 메모를 했던 도구에 있을 때 Go를 열어, 결정 사항과 다음 단계, 그리고 고객에게 필요한 요청 사항을 정리한 내레이션 요약 영상을 생성해 고객에게 보내세요.
다국어 커뮤니케이션
해외 고객이나 팀과 함께 일하고 계신가요? 한 번만 동영상 또는 오디오 메시지를 만든 뒤, 같은 Go 세션 안에서 HeyGen의 175개 이상 언어와 방언을 활용해 상대방의 언어로 손쉽게 변환하세요.
AI로 동영상 제작을 시작하세요
귀사와 같은 기업들이 가장 혁신적인 AI 영상으로 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이끄는 방법을 확인해 보세요.