HeyGen x 그래놀라
Granola는 회의에서 오간 모든 발언을 기록합니다. HeyGen은 이를 아바타와 음성을 활용한 실감 나는 영상으로 바꿔 줍니다. MCP를 통해 Claude와 연결되어 있어, 단 한 번의 프롬프트만으로 통화 메모에서 완성된 내레이션 영상까지 한 번에 만들어낼 수 있습니다.
Granola가 분위기를 파악하고, HeyGen이 영상을 만듭니다
하나의 문장 안에서 Granola 미팅과 HeyGen 동영상을 함께 언급하는 프롬프트를 입력하면, Claude는 필요한 도구들을 파악한 뒤 순서대로 호출합니다. 먼저 Granola에서 미팅 기록을 읽고, 그다음 HeyGen을 통해 동영상을 생성합니다.
Claude는 list_meetings를 호출해 회의 이름, 날짜 또는 참석자를 기준으로 올바른 통화를 찾은 다음, get_meetings를 사용해 전체 노트를 가져옵니다. 그런 다음 그 내용을 바탕으로 동영상 길이의 스크립트를 작성하고, 이를 create_video_agent에 전달합니다. 에이전트가 나머지 과정을 모두 처리하며, 렌더링이 완료되면 HeyGen 라이브러리에 동영상이 생성됩니다.
“제가 참석하지 못한 사람들을 위해 Slack에 올릴 수 있도록, Granola에서 가장 최근 미팅을 가져와 60초짜리 HeyGen 영상으로 만들어 주세요.”
Claude 커넥터에서 Granola 연결하기
Claude에서 왼쪽 상단 메뉴로 이동한 뒤 → Customize → Connectors를 선택하세요. +를 클릭한 다음 Browse connectors를 클릭하고, Granola를 검색해 +를 클릭합니다. 그러면 로그인 페이지가 열리며, Claude에 권한을 부여하기 위해 Granola 계정으로 로그인하세요. Claude Code에서는 다음 명령을 실행합니다: claude mcp add granola --transport http https://mcp.granola.ai/mcp
HeyGen을 사용자 지정 커넥터로 추가하기
developers.heygen.com/mcp/overview로 이동하여 MCP 엔드포인트 URL을 복사하세요. 그런 다음 Claude Connectors로 돌아가서 + → 사용자 지정 커넥터 추가를 클릭하고 이름을 HeyGen으로 지정한 뒤, 다음 엔드포인트를 붙여넣으세요: https://mcp.heygen.com/mcp/v1/
두 커넥터가 모두 켜져 있는지 확인하세요
대화를 시작하기 전에, 현재 사용 중인 Claude 세션에서 Granola 커넥터와 HeyGen 커넥터가 모두 켜져 있는지 확인하세요. Claude가 동일한 워크플로에서 두 커넥터를 호출하려면 둘 다 동시에 활성화되어 있어야 합니다. Claude에게 “어떤 MCP 도구에 접근할 수 있어?”라고 물어보면 사용 가능한 도구를 확인할 수 있습니다.
첫 번째 프롬프트를 실행하고 세션 URL을 가져오세요
위에 나온 액션 아이템 프롬프트를 사용해 보거나, 이렇게 시작해 보세요: 제 최신 Granola 미팅 내용을 가져와서 Slack에 올릴 수 있는 60초짜리 HeyGen 영상으로 만들어줘.
하나의 프롬프트로 세 가지 시스템을 연결하는 방법
Claude는 오케스트레이터 역할을 하며 Granola에서 내용을 읽고, 그 내용을 바탕으로 추론한 뒤 HeyGen에 작성합니다. 두 도구는 서로의 존재를 알지 못하며, Claude가 그 사이를 이어주는 다리 역할을 합니다.
그래놀라가 풍미를 더해줍니다
회의 기록을 조회 가능한 도구로 제공합니다. Claude는 여기에서 메모, 녹취록, 참석자 정보를 읽어옵니다.
Claude는 문맥을 이해합니다
두 MCP를 모두 오케스트레이션합니다. 노트를 스크립트로 요약한 뒤 HeyGen을 호출해 영상을 제작합니다.
HeyGen이 영상을 제작합니다
프롬프트를 받아 영상을 렌더링합니다. 완료되면 상태와 비디오 ID를 반환합니다.
Claude가 실제로 호출하는 도구들
여기에 나열된 모든 도구는 실제 도구로, Granola와 HeyGen의 공개된 MCP 문서를 기반으로 합니다. Claude는 당신의 프롬프트 요청에 따라 이 도구들을 선택하고 적절한 순서로 조합해 사용합니다.
list_meetings
회의 제목, 날짜 또는 참석자를 기준으로 회의 목록을 검색하세요. 회의 ID, 제목, 날짜 및 참석자를 반환합니다. 유료 플랜에서는 나와 공유된 노트도 포함되며, 폴더별로 필터링할 수 있습니다.
미팅_가져오기
ID로 전체 미팅 콘텐츠를 가져옵니다 — 비공개 노트, AI 보강 노트, 참석자 정보까지 모두 포함됩니다. 이 도구는 Claude가 동영상 스크립트를 작성할 때 사용하는 실제 미팅 내용을 불러오는 역할을 합니다.
query_granola_meetings
Granola 노트와 직접 대화하세요. 예를 들어 “지난달 모든 통화에서 우리가 가격에 대해 어떻게 결정했는지 알려줘” 같은 개방형 질문에 유용합니다.
회의_녹취록_가져오기
화자 식별이 포함된 원본 대본을 세밀하게 확인하세요. AI가 요약한 노트가 아니라, 영상 스크립트에 정확한 인용문을 넣고 싶을 때 유용합니다.
비디오 에이전트 만들기
프롬프트 한 번으로 동영상을 생성합니다. 에이전트가 스크립트 작성, 아바타 선택, 장면 구성, 렌더링까지 자동으로 처리합니다.
get_video_agent_session
활성 에이전트 세션의 상태, 진행 상황, 그리고 video_id를 조회합니다. Claude는 비디오가 준비되었는지 확인하고 다운로드 URL을 가져오기 위해 create_video_agent 이후에 이 엔드포인트를 호출합니다.
아바타로_영상_만들기
특정 아바타 ID, 보이스 ID, 그리고 텍스트 스크립트를 사용해 명시적으로 영상을 생성합니다. 아바타의 외형과 음성을 직접 선택해 세밀하게 제어하고 싶을 때는 create_video_agent 대신 이 방식을 사용하세요.
design_voice
자연어 설명과 일치하는 목소리를 찾아 최대 3개까지 반환합니다. 특정 목소리를 직접 언급하지 않는 프롬프트에 유용합니다.
비디오_번역_생성
생성된 동영상을 음성 클로닝과 립싱크를 활용해 하나 이상의 대상 언어로 번역하세요. create_video_agent 이후에 이 단계를 연결해 다국어 요약 영상을 제작할 수 있습니다.
회의를 성과로 전환합니다
목표는 단순한 요약 영상이 아닙니다. 통화에 참여하지 않았던 사람들까지 포함해 필요한 이해관계자들이 제때 참여하고 움직이게 만드는 영상입니다.
회의 실행 항목
핵심 워크플로는 이렇습니다. 최신 미팅 내용을 불러와서, 결과를 먼저 보여주고 각 결정 사항을 짚어 주며, 담당자별로 이름과 할 일, 마감일을 콕 집어 주고, 마지막에는 하나의 명확한 요청으로 마무리하는 60초짜리 영상을 만듭니다. 그리고 그 영상을 Slack에 올리면 됩니다.
이해관계자 브리핑
전략 회의, 런칭 회의, 임원 회의 등의 노트에서 핵심 내용을 뽑아, 참석하지 못했지만 실행해야 하는 사람들을 위해 내레이션이 들어간 영상을 만드세요. 단순한 일반 요약이 아니라, 그들이 무엇을 알고 무엇을 해야 하는지 직접 짚어 주는 영상입니다.
출시 및 프로젝트 결정
출시 전략, 프로젝트 방향, 또는 핵심 의사결정이 회의에서 확정되면, 그 결정을 명확하게 공유하는 영상을 만들어 배포하세요. 출시에서 누가 어떤 부분을 책임지는지, 무엇이 이미 확정되었는지, 그리고 언제까지 어떤 부분에 추가 의견이 필요한지까지 한눈에 전달할 수 있습니다.
회의 간 책임 공유
query_granola_meetings를 사용해 여러 통화에서 아직 완료되지 않은 액션 아이템을 찾아낸 다음, 모든 미해결 담당자와 미완료 작업을 하나하나 언급하는 영상을 생성하세요.
다국어 회의 요약
영어로 된 Granola 노트에서 액션 아이템 비디오를 생성한 다음, 국제 버전용으로 create_video_translation을 연쇄 실행해 보세요. 동일한 콜아웃을 각 언어로, 립싱크까지 맞춰, 하나의 Claude 프롬프트로 모두 만들어낼 수 있습니다.
AI로 동영상 제작을 시작하세요
귀사와 같은 기업들이 가장 혁신적인 AI 영상으로 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이끄는 방법을 확인해 보세요.