하나의 문장 안에서 Granola 미팅과 HeyGen 동영상을 함께 언급하는 프롬프트를 입력하면, Claude는 필요한 도구들을 파악한 뒤 순서대로 호출합니다. 먼저 Granola에서 미팅 기록을 읽고, 그다음 HeyGen을 통해 동영상을 생성합니다.

Claude는 list_meetings를 호출해 회의 이름, 날짜 또는 참석자를 기준으로 올바른 통화를 찾은 다음, get_meetings를 사용해 전체 노트를 가져옵니다. 그런 다음 그 내용을 바탕으로 동영상 길이의 스크립트를 작성하고, 이를 create_video_agent에 전달합니다. 에이전트가 나머지 과정을 모두 처리하며, 렌더링이 완료되면 HeyGen 라이브러리에 동영상이 생성됩니다.