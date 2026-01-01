HeyGen x Claude

이 통합 이전에는 워크플로우가 이렇게 진행되었습니다: Claude에서 스크립트를 작성하고, 복사한 뒤 HeyGen을 열어 붙여넣고, 아바타를 설정하고, 영상을 생성하고, 기다렸다가, 다운로드하고, 공유하는 식이었죠. 모든 단계가 수동이었고, 단계마다 맥락이 끊어졌습니다. 이제는 Claude가 이 전체 과정을 한 번에 처리합니다.

이제 Claude가 전체 과정을 처리합니다. 당신이 필요한 것을 설명하면, Claude가 스크립트를 작성하고 MCP를 통해 HeyGen의 비디오 도구를 호출해 렌더링을 모니터링한 뒤, Claude를 떠날 필요 없이 하나의 대화 안에서 공유 가능한 링크를 돌려줍니다.