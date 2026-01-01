HeyGen x Claude
Claude가 스크립트를 작성하고, HeyGen이 영상을 제작합니다. Claude.ai, Claude Desktop, Claude Code 어디에 있든, 프롬프트 한 번이면 아바타 내레이션이 들어간 완성된 영상을 얻을 수 있습니다.
Claude 안에서 프롬프트부터 영상까지 한 번에
이 통합 이전에는 워크플로우가 이렇게 진행되었습니다: Claude에서 스크립트를 작성하고, 복사한 뒤 HeyGen을 열어 붙여넣고, 아바타를 설정하고, 영상을 생성하고, 기다렸다가, 다운로드하고, 공유하는 식이었죠. 모든 단계가 수동이었고, 단계마다 맥락이 끊어졌습니다. 이제는 Claude가 이 전체 과정을 한 번에 처리합니다.
이제 Claude가 전체 과정을 처리합니다. 당신이 필요한 것을 설명하면, Claude가 스크립트를 작성하고 MCP를 통해 HeyGen의 비디오 도구를 호출해 렌더링을 모니터링한 뒤, Claude를 떠날 필요 없이 하나의 대화 안에서 공유 가능한 링크를 돌려줍니다.
“엔터프라이즈 고객을 위한 새로운 온보딩 플로우에 대해 45초 분량의 설명 영상을 작성해 주세요. 임원용 아바타를 사용해 주세요.”
HeyGen 계정을 준비하세요
heygen.com에서 로그인하거나 무료 계정을 생성하세요. 모든 요금제에서 MCP와 Skills를 지원합니다. 동영상 생성에는 기존의 프리미엄 크레딧 잔액이 사용되며, 통합 자체에는 추가 비용이 들지 않습니다.
Claude 사용 환경 선택하기
Claude.ai: 커넥터(Connectors)로 이동해 HeyGen을 추가하세요. Claude Desktop: 데스크톱 설정(config)에 HeyGen의 MCP 서버를 추가하세요. Claude Code: 터미널에서 npx skills add heygen-com/skills 명령을 실행하세요.
계정을 인증하세요
Claude.ai와 Claude Desktop에서는 OAuth 동의 화면을 통해 HeyGen 사용을 승인하세요. API 키는 필요하지 않습니다. Claude Code에서는 HEYGEN_API_KEY를 환경 변수로 설정하세요.
첫 번째 영상을 만들어 보세요
Claude.ai나 데스크톱에서 채팅에 만들고 싶은 동영상을 설명하기만 하면 됩니다. Claude Code에서는 첫 번째 프롬프트를 붙여넣으면 Claude가 알아서 리서치하고, 스크립트를 작성하고, 완성된 동영상까지 제작합니다.
원하는 Claude 사용 환경을 선택하세요
HeyGen은 모든 Claude 환경에서 작동합니다. 각 통합 경로는 서로 다른 유형의 사용자를 위해 최적화되어 있습니다.
Claude.ai 및 데스크톱
Claude.ai 또는 Claude Desktop 안에서 HeyGen을 커넥터로 바로 추가하세요. OAuth로 한 번만 인증하면 API 키도, 별도 설정도 필요 없이 어떤 대화에서든 바로 동영상 생성을 시작할 수 있습니다.
Claude 데스크톱 (고급)
로컬에서 HeyGen의 MCP 서버를 실행하고 Claude Desktop에 연결해 더 깊이 통합해 보세요. 설정 전반을 직접 제어하거나 온프레미스 워크플로를 운영하려는 팀에 이상적입니다.
클로드 코드
Claude Code에 HeyGen Skills를 설치해 터미널에 완전한 영상 제작 파이프라인을 구축하세요. 리서치, 작성, 생성, 번역까지 — 모두 하나의 프롬프트로 처리할 수 있습니다.
무엇을 만들 수 있나요
Claude의 리서치, 추론, 글쓰기 능력에 HeyGen의 영상 제작 기능이 더해지면서, 두 도구가 각각 다른 탭에서 따로 사용되던 시기에는 불가능했던 새로운 워크플로우가 가능해졌습니다.
리서치에서 영상까지
Claude에게 주제를 조사하고, 스크립트를 작성하고, 영상을 제작해 달라고 요청하세요. HeyGen Skills가 적용된 Claude Code는 한 번의 지시만으로 여러 개의 완성된 영상을 만들어 드립니다.
즉시 다국어 버전
영상 생성이 끝나면, 후속 메시지에서 Claude에게 요청해 HeyGen의 립싱크 번역 기능으로 175개 이상의 어떤 언어로든 번역 및 재렌더링할 수 있습니다.
자동화된 코스 제작
강의 계획서를 제공하세요. HeyGen Skills가 적용된 Claude Code가 각 모듈을 조사하고, 스크립트를 작성하며, 아바타가 진행하는 강의 영상까지 제작합니다.
개인화된 아웃리치 영상
Claude는 잠재 고객마다 개인화된 스크립트를 작성합니다. HeyGen은 연락처마다 고유한 아바타 영상을 생성합니다. Claude Code를 사용하면 이 작업을 수백 개의 리드에 대해 실행할 수 있습니다.
제품 발표
릴리즈 노트를 Claude에 입력하면, 스크립트를 작성하고 HeyGen을 호출해 임원용 아바타 영상을 생성한 뒤, Slack이나 이메일에 바로 공유할 수 있는 링크를 돌려줍니다.
AI로 동영상 제작을 시작하세요
귀사와 같은 기업들이 가장 혁신적인 AI 영상으로 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이끄는 방법을 확인해 보세요.