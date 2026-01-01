AI 편집 스튜디오

처음에 회사 이메일로 HeyGen에 가입하면, 자동으로 워크스페이스의 관리자(Admin)가 됩니다. 관리자 역할은 결제, 보안, 권한 설정까지 모든 기능에 대한 전체 접근 권한을 제공하므로, 첫날부터 올바른 기반을 구축할 수 있습니다. 로그인한 후에는 워크스페이스 이름을 정해 생성하게 되며, 보통 회사명이나 팀 이름을 사용하고, 한눈에 알아볼 수 있도록 프로필 이미지나 로고를 업로드합니다.
그다음에는 워크스페이스 설정으로 이동합니다. 여기에서 워크스페이스 이름을 수정하고, 필요하다면 이미지를 변경하며, 브랜드에 맞게 환경을 개인화할 수 있습니다. 설정이 완료되면 이제 팀원을 초대할 차례입니다. Members 탭에서 이메일로 사람들을 초대하고 역할을 지정할 수 있습니다. Admin은 결제와 보안을 관리하고, Editor는 콘텐츠를 생성·편집하며, Viewer는 수정 없이 영상만 열람할 수 있습니다. 각 초대는 팀원에게 적절한 수준의 접근 권한을 부여해 효율적으로 협업할 수 있도록 돕습니다.
관리자인 여러분은 보안도 책임지게 됩니다. Security 설정에서 Okta나 Microsoft Entra ID 같은 공급자를 사용해 Single Sign-On(SSO)을 활성화하고, 2단계 인증을 설정하며, 역할 기반 권한을 적용할 수 있습니다. 이러한 제어 기능을 통해 워크스페이스를 안전하게 유지하고 콘텐츠를 보호할 수 있습니다.
이 단계를 모두 완료하면, 협업과 영상 제작을 바로 시작할 수 있는 완전히 구성된 HeyGen 워크스페이스가 준비됩니다. 이러한 기반 덕분에 체계적으로 작업을 관리하고, 브랜드를 보호하며, 팀 전체의 제작 규모를 손쉽게 확장할 수 있습니다.
이것이 HeyGen에 대한 소개입니다. 다음 모듈에서는 브랜드 키트를 커스터마이즈하는 방법, AI Studio 활용법, 그리고 아바타, 보이스, 템플릿을 사용해 첫 번째 영상을 만드는 과정을 살펴보겠습니다.