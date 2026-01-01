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시작하기

시작하기 체크리스트로 계정 설정을 마무리해 봅시다. 시작하기는 HeyGen 대시보드에 내장된 체크리스트입니다. 계정에 처음 로그인하면 대시보드에서 이 체크리스트를 확인할 수 있습니다. 이 체크리스트는 새로운 관리자들이 HeyGen 워크스페이스를 활성화하고 팀이 협업할 준비를 마칠 수 있도록 필수 초기 단계를 안내하기 위해 설계되었습니다.

시작하기 패널에 액세스하기
HeyGen 계정에 로그인한 뒤 대시보드를 엽니다.
처음으로 새 관리자 계정으로 로그인하면 시작하기 패널이 표시됩니다. 이 체크리스트는 HeyGen 대시보드에 바로 내장되어 있으며, 작업 공간을 활성화하고 팀이 함께 협업할 수 있도록 준비하는 데 도움을 줍니다.

대시보드에서 ‘Get Started’를 선택하여 온보딩을 시작하세요.

온보딩 단계 이해하기
시작하기 체크리스트에는 세 가지 핵심 단계가 포함됩니다:

  • 작업 공간 설정하기
  • 멤버 초대하기
  • 보안 설정 구성

각 단계는 필요한 작업을 완료할 때마다 자동으로 체크됩니다. 언제든지 체크리스트로 돌아올 수 있으며, 한 번에 모든 항목을 다 끝낼 필요는 없습니다.

워크스페이스 설정하기
이 단계에서는 HeyGen 환경을 개인화하는 데 중점을 둡니다.
브랜드 정보를 추가하고, 핵심 에셋을 업로드하며, 워크스페이스 설정을 조정해 팀의 아이덴티티와 완벽하게 일치하고 바로 사용할 수 있도록 준비합니다.

멤버 초대
이 단계에서 팀원을 HeyGen으로 초대하세요.
워크스페이스에 멤버를 초대하고 적절한 역할과 권한을 부여하여, 모두가 효과적으로 협업하는 데 필요한 접근 권한을 갖도록 할 수 있습니다.

보안 설정 구성
이 단계는 작업 공간이 안전하게 보호되도록 합니다.
Okta나 Azure와 같은 공급자를 사용한 SSO(싱글 사인온) 등 보안 기능을 구성하고, 계정 보안을 유지하기 위한 액세스 제어를 설정하게 됩니다.

각 단계를 완료할 때마다 시작하기 패널에 표시됩니다. 모든 단계를 마치면, 워크스페이스는 팀을 위한 완전한 브랜드화, 보안 강화, 협업 중심의 허브가 됩니다.