TechMix è leader mondiale nella nutrizione per la salute animale, fornendo prodotti progettati per supportare gli animali durante periodi di stress, come la nascita, lo svezzamento, il trasporto e lo stress legato alle condizioni meteorologiche. La loro gamma di prodotti copre il settore lattiero-caseario, bovino, suino e animali da compagnia come cani e cavalli. Creando contenuti educativi che aiutano gli allevatori e i partner distributivi a comprendere i benefici e le applicazioni dei loro prodotti, TechMix mira a migliorare la salute e la sostenibilità del bestiame in tutto il mondo.
Per colmare il divario linguistico e di apprendimento tra TechMix e i suoi partner distributivi internazionali, TechMix si è rivolta a HeyGen per fornire contenuti video localizzati e coinvolgenti che supportano l'educazione continua sui suoi prodotti.
Creare un sistema coeso e multilingue
In precedenza, TechMix ha affrontato sfide nell'educare i loro partner internazionali, specialmente quando si trattava di superare le barriere linguistiche e la mancanza di strumenti educativi dinamici. L'approccio tradizionale si basava su documenti scritti e il passaparola, che spesso non fornivano indicazioni visive chiare sull'uso del prodotto. TechMix aveva bisogno di un modo per garantire che i partner in diversi paesi potessero accedere a materiali di formazione localizzati e di alta qualità.
“Ciò che desideravamo era qualcosa che potesse coinvolgere i nostri partner distributivi internazionali, eliminare le barriere linguistiche e fornire loro l'accesso alla conoscenza del prodotto in un formato divertente e professionale,” ha detto John Sucansky, Coordinatore Marketing presso TechMix.
Utilizzando HeyGen, TechMix ha iniziato a trasformare i propri video di prodotto ed educativi esistenti in contenuti dinamici e localizzati, utilizzando avatar e traduzioni. Questi video, consegnati nella lingua madre dei partner, assicurano chiarezza e migliorano la comprensione.
Anche TechMix ha riconosciuto il potere di rendere i contenuti educativi più coinvolgenti. Nel loro settore, fornire formazione ricca di testo non è sufficiente. Dovevano assicurarsi che i partner di distribuzione comprendessero i prodotti e si sentissero entusiasti ed in grado di formare le loro squadre.
“Sapevamo che fornire semplicemente contenuti scritti non sarebbe stato efficace nel mantenere impegnati i nostri partner,” ha detto John. “Utilizzando gli avatar di HeyGen, siamo stati in grado di creare contenuti che sono informativi, divertenti e interattivi. Rende l'apprendimento un'esperienza più dinamica.”
Avatar personalizzabili e flusso di lavoro di creazione video
Con partner di distribuzione in diversi paesi, TechMix aveva bisogno di una soluzione che permettesse loro di scalare la produzione di contenuti educativi. Utilizzando lo strumento di avatar di HeyGen, il team registra il proprio personale tecnico in uno studio, catturando discorsi su applicazioni specifiche dei prodotti, come il trattamento di condizioni legate allo stress nei vitelli. Questi segmenti video vengono poi convertiti in avatar e tradotti in varie lingue utilizzando le capacità di traduzione di HeyGen.
“Utilizzando avatar, abbiamo eliminato la necessità di riprese dal vivo, il che non solo fa risparmiare tempo ma toglie anche pressione al nostro personale che non si sente a proprio agio davanti alla telecamera,” spiega John. “Ora, forniscono solo la sceneggiatura e noi ci occupiamo del resto in background.”
Una volta tradotto, il team di TechMix collabora con partner internazionali per perfezionare i contenuti per specifiche località, assicurando che la traduzione risulti naturale al pubblico di destinazione. Grazie alla piattaforma di HeyGen, TechMix sta fornendo video educativi personalizzati ai propri partner, risparmiando tempo e risorse significative pur mantenendo elevati standard di qualità.
“HeyGen ci ha permesso di creare un archivio di video educativi che i nostri partner possono facilmente accedere in qualsiasi momento. Questo dà loro la sicurezza e la conoscenza necessarie per vendere i nostri prodotti nella loro lingua madre,” ha detto John.
Rivoluzionando la comunicazione internazionale dei partner di TechMix
L'uso di HeyGen da parte di TechMix ha migliorato i flussi di lavoro interni e ha contribuito a rafforzare le relazioni con i loro partner distributivi globali rendendo i contenuti educativi più accessibili, comprensibili e coinvolgenti. Di conseguenza, i distributori si sentono più sicuri nella loro capacità di commercializzare e applicare i prodotti di TechMix, portando ad un aumento delle vendite e a partnership più solide.
Con piani di espandere l'uso di HeyGen nel mercato statunitense e migliorare l'esperienza educativa per i dipendenti nelle fattorie di bovini e suini, TechMix sta preparando il terreno per un futuro in cui i loro team internazionali e nazionali saranno potenziati da strumenti AI all'avanguardia.
Caratteristiche principali:
- L'apprendimento interattivo: Gli avatar di HeyGen consentono una formazione dinamica e coinvolgente per i distributori globali, assicurando che non siano solo passivi riceventi di informazioni ma partecipanti attivi nel processo di apprendimento.
- Localizzazione scalabile: Grazie alle capacità multilingue di HeyGen, TechMix può facilmente espandere i suoi contenuti formativi per supportare un insieme diversificato di mercati globali.
- Personalizzazione: TechMix sfrutta appieno gli avatar personalizzabili e i flussi di lavoro video di HeyGen, permettendo loro di creare contenuti educativi che si adattano alle esigenze specifiche di ogni pubblico di riferimento.
Con HeyGen, TechMix è posizionata per rivoluzionare il modo in cui i prodotti per la salute degli animali vengono commercializzati e applicati in tutto il mondo. Sfruttando strumenti di comunicazione potenziati dall'intelligenza artificiale, TechMix non solo migliora l'esperienza educativa per i suoi partner distributivi ma costruisce anche canali di comunicazione più forti ed efficienti che guidano il successo attraverso i mercati.