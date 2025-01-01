TechMix è leader mondiale nella nutrizione per la salute animale, fornendo prodotti progettati per supportare gli animali durante periodi di stress, come la nascita, lo svezzamento, il trasporto e lo stress legato alle condizioni meteorologiche. La loro gamma di prodotti copre il settore lattiero-caseario, bovino, suino e animali da compagnia come cani e cavalli. Creando contenuti educativi che aiutano gli allevatori e i partner distributivi a comprendere i benefici e le applicazioni dei loro prodotti, TechMix mira a migliorare la salute e la sostenibilità del bestiame in tutto il mondo.

Per colmare il divario linguistico e di apprendimento tra TechMix e i suoi partner distributivi internazionali, TechMix si è rivolta a HeyGen per fornire contenuti video localizzati e coinvolgenti che supportano l'educazione continua sui suoi prodotti.

Creare un sistema coeso e multilingue

In precedenza, TechMix ha affrontato sfide nell'educare i loro partner internazionali, specialmente quando si trattava di superare le barriere linguistiche e la mancanza di strumenti educativi dinamici. L'approccio tradizionale si basava su documenti scritti e il passaparola, che spesso non fornivano indicazioni visive chiare sull'uso del prodotto. TechMix aveva bisogno di un modo per garantire che i partner in diversi paesi potessero accedere a materiali di formazione localizzati e di alta qualità.

“Ciò che desideravamo era qualcosa che potesse coinvolgere i nostri partner distributivi internazionali, eliminare le barriere linguistiche e fornire loro l'accesso alla conoscenza del prodotto in un formato divertente e professionale,” ha detto John Sucansky, Coordinatore Marketing presso TechMix.

Utilizzando HeyGen, TechMix ha iniziato a trasformare i propri video di prodotto ed educativi esistenti in contenuti dinamici e localizzati, utilizzando avatar e traduzioni. Questi video, consegnati nella lingua madre dei partner, assicurano chiarezza e migliorano la comprensione.

Anche TechMix ha riconosciuto il potere di rendere i contenuti educativi più coinvolgenti. Nel loro settore, fornire formazione ricca di testo non è sufficiente. Dovevano assicurarsi che i partner di distribuzione comprendessero i prodotti e si sentissero entusiasti ed in grado di formare le loro squadre.

“Sapevamo che fornire semplicemente contenuti scritti non sarebbe stato efficace nel mantenere impegnati i nostri partner,” ha detto John. “Utilizzando gli avatar di HeyGen, siamo stati in grado di creare contenuti che sono informativi, divertenti e interattivi. Rende l'apprendimento un'esperienza più dinamica.”

Avatar personalizzabili e flusso di lavoro di creazione video