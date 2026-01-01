HeyGen הוקמה מתוך אמונה פשוטה: יצירת וידאו צריכה להיות קלה ונגישה. הפקת וידאו מסורתית היא יקרה מדי, איטית ומרתיעה. המייסד שלנו, Joshua Xu, הבין שהסרת המצלמה בעזרת בינה מלאכותית יכולה לשחרר יצירתיות אצל כולם. היום, בעזרת תסריט בלבד, כל אחד יכול ליצור סרטוני וידאו באיכות גבוהה בלי צילום, עריכה או מגבלות תקציב.
פלטפורמת הווידאו עם בינה מלאכותית של HeyGen נבנתה כדי לענות על הצרכים של סטוריטלינג מודרני בקנה מידה גדול. מיצירת וידאו מונחה אווטארים ועד אינטראקטיביות בזמן אמת, תרגום ואישית, כל מוצר נבנה כדי לעזור לך להניע את הקהל שלך במהירות, בדיוק ובקלות.
לא עוד כלים מפוצלים לסרטוני AI
חבילת מוצרי ה‑AI המתקדמים של HeyGen מרכזת את כל מה שצריך במקום אחד לחוויית משתמש חלקה. HeyGen נבנתה לסקייל ולסטוריטלינג, ומבטלת את החיכוך שנוצר מעבודה עם כלים מפוזרים, תוך עמידה שקטה ברף האיכות הבלתי נראה שהקהל שלך מצפה לו. זו אלטרנטיבה חזקה ואינטואיטיבית שמגדירה מחדש מה סרטוני AI יכולים לעשות.
פלטפורמה אחת, אינסוף שימושים
שיווק
HeyGen נותנת למשווקים חופש ליצור סרטוני וידאו מקצועיים לפי דרישה. עם תסריט וכמה קליקים, אפשר להפוך כל נכס, מ‑PDFs ועד בלוגים ומצגות, לתוכן וידאו מרשים ועקבי עם המותג בכל רגע, בלי לחרוג מהתקציב.
מודעות וידאו
ליצור מודעות בולטות בזמן קצר בהרבה ולהגדיל תוכן בעל אימפקט גבוה בלי לחרוג מהתקציב או לשחוק את הצוות.
רשתות חברתיות
לבלוט עם סרטונים שעוצרים את הגלילה – מהירים, ניתנים להרחבה וחסכוניים, בכל פלטפורמה: LinkedIn, TikTok, Instagram ועוד.
למידה ופיתוח
HeyGen מאפשרת לצוותים ליצור חוויות הדרכה מותאמות אישית – מהדרכות ציות ועד פיתוח עובדים ושדרוג מיומנויות מתמשך. פלטפורמת סרטוני ה‑AI שלנו מקלה עליך להגדיל את היקף הלמידה האפקטיבית בלי להתפשר על איכות או מהירות.
קורסי למידה
דלג על מחזורי הפקה ארוכים וצור קורסי למידה איכותיים בתוך דקות, בין אם אתה יוצר הרצאה, טיוטוריאל או מדריך צעד-אחר-צעד.
הכשרה מבוססת מיומנויות
ליצור בקלות סרטוני AI שהופכים הדרכות מבוססות מיומנויות לאינטראקטיביות, מעניינות ויעילות יותר, ומובילים לשיעורי השלמה ותוצאות טובים יותר.
מכירות
HeyGen מאפשרת לצוותי מכירות לבצע פנייה אישית בקנה מידה גדול – משלב הפרוספקטינג ועד פולואפים והדגמות מוצר. פלטפורמת סרטוני ה‑AI שלנו עוזרת לנציגים לבלוט בתיבות דואר עמוסות, להאיץ מחזורי עסקה ולבנות קשרים חזקים יותר עם לקוחות.
מצגות מכירה
צור מצגות מכירה סקיילביליות ובעלות אימפקט גבוה שמחנכות את הלקוחות ומקדמות עסקאות עוד לפני שאתה בכלל עולה לשיחה.
פנייה מכירתית
ממיילי מכירה יוצאים, דרך פתיחים לפני שיחה ועד סיכומי פגישה, בלט בכל שלב בתהליך המכירה עם סרטונים מותאמים אישית.
להשתמש ב‑HeyGen API כדי לשלב בלי מאמץ יצירת סרטוני AI בתוך תהליכי העבודה שלך
API בתשלום לפי שימוש כדי ליצור וידאו עם Video Agent, לתרגם וידאו עם Video Translation, ליצור דיבור עם מודלי Text-to-Speech, ולהאיץ את תהליכי העבודה שלך על ידי יצירת אווטארים, יצירת סרטונים דרך Studio API ובניית טמפלייטים
שאלות נפוצות
מה זה HeyGen?
HeyGen היא פלטפורמת יצירת סרטוני AI שמאפשרת לך ליצור מיד וידאו איכותי בקנה מידה גדול, בלי מצלמה, צוות צילום או ניסיון בעריכה. היא תומכת ביותר מ־170 שפות וניבים, ומיועדת למגוון שימושים בתחומי שיווק, למידה ופיתוח, מכירות ועוד.
מה מייחד את HeyGen מכלי וידאו AI אחרים?
HeyGen היא פלטפורמה אחת שמרכזת כתיבת תסריטים, אווטארים, עריכה ולוקליזציה בתוך וורקפלואו חלק אחד. בניגוד לכלים מפוצלים או לפלטפורמות עם עקומת למידה חדה, HeyGen אינטואיטיבית, מהירה, ומיועדת ליצירת תוכן שיווקי ברמה חיצונית, שגדל ומתרחב יחד עם הצרכים שלך.
האם צריך ניסיון בהפקת וידאו כדי להשתמש ב-HeyGen?
ממש לא. הממשק הידידותי של HeyGen מקל על כל אחד ליצור סרטונים מלוטשים ומקצועיים בכמה קליקים בודדים.
האם אפשר ליצור אווטארים מותאמים אישית עם HeyGen?
כן. אפשר לבחור מספרייה רחבה של אווטארים ריאליסטיים או ליצור דמות דיגיטלית משלך שתייצג את המותג שלך. תהיה לך שליטה מלאה על טון הדיבור, המחוות וסגנון ההגשה.
איך עובדת תרגום הווידאו ב-HeyGen?
עם יכולות תרגום הווידאו המובנות של HeyGen, אפשר לתרגם את התוכן שלך ליותר מ־170 שפות וניבים, עם דיבוב ריאליסטי, סנכרון שפתיים מדויק ותסריטים שניתן לערוך. זו דרך משתלמת לבצע לוקליזציה לווידאו בלי להקליט מחדש או לשכור מדבבים.
מה זה וידאו מותאם אישית, ואיך אפשר להשתמש בו?
וידאו מותאם אישית מאפשר ליצור סרטונים ייחודיים לכל צופה בעזרת נתוני CRM או משתנים אחרים, כמו שם, חברה או מיקום. זה כלי חזק להגדלת מעורבות בשיווק, אאוטריץ׳, אונבורדינג והצלחת לקוחות.
מהם אווטארים אינטראקטיביים?
אווטארים אינטראקטיביים הם מציגים וירטואליים מבוססי בינה מלאכותית שיכולים ליצור מעורבות עם הצופים בזמן אמת. הם יכולים לענות על שאלות, להדריך משתמשים או להעביר תוכן דינמי על ידי התחברות לסקריפטים או למאגרי ידע, וכך להפוך תוכן סטטי לחוויה דו־כיוונית.
איזה סוגי חברות משתמשות ב-HeyGen?
יותר מ-85,000 חברות — מסטארטאפים ועד מותגי אנטרפרייז — משתמשות ב-HeyGen בצוותי שיווק, למידה ופיתוח (L&D), שירות לקוחות ומכירות. בין המשתמשים הבולטים: OpenAI, Pepsico, Samsung, HubSpot, Shopify, trivago, Ogilvy ועוד.
כמה זמן וכסף HeyGen יכולה לחסוך לי?
בממוצע, משתמשים מדווחים על ירידה של 50% בזמן הפוסט־פרודקשן, חיסכון של 3 שעות לכל וידאו, והפחתה של 80% בעלויות התרגום. השתמש במחשבון ה‑ROI שלנו כדי להעריך את פוטנציאל החיסכון של הצוות שלך.
האם אפשר לחבר את HeyGen לכלים הקיימים שלי?
כן. HeyGen מציעה אינטגרציות עם פלטפורמות פופולריות, מערכות CRM ומערכות למידה, כדי לעזור לך לייעל תהליכי עבודה ולהתאים תוכן אישית בקנה מידה גדול.