לפתוח דרכים חדשות ליצור עם HeyGen
ממסעות שיווק ומודולי הדרכה ועד מודעות וידאו ורשתות חברתיות, פלטפורמת ה-AI הרב־תכליתית של HeyGen מחייה כל סיפור.
גלה את מלוא הפוטנציאל של מקרי השימוש של HeyGen
משתמשים כל הזמן מגלים דרכים חדשות להשתמש בפלטפורמת הווידאו עם בינה מלאכותית של HeyGen כדי לחסוך זמן, להוריד עלויות ולשפר תהליכי עבודה, כולל בניית סטאק הטכנולוגיה האולטימטיבי לשיווק בווידאו. הנה כמה ממקרי השימוש המובילים שאנחנו רואים.
סרטוני הדרכת בטיחות אפקטיביים הם חיוניים לכל ארגון. בין אם מדובר בהדרכת עובדים על סיכונים במקום העבודה, תגובה למצבי חירום או נהלי בטיחות ייחודיים לתעשייה, HeyGen מאפשרת לצוותים ליצור במהירות סרטוני הדרכת בטיחות מקצועיים – בלי צורך במשאבי הפקה יקרים.
תוכן וידאו מוטיבציוני מצליח בזכות עקביות ומעורבות. בין אם אתה משתף טיפים להתפתחות אישית, אמירות יומיומיות מחזקות או מסרים מעוררי השראה, HeyGen מאפשרת לדוברים, סופרים, מאמנים, משפיענים ויוצרי תוכן להפיק סרטוני מוטיבציה באיכות מקצועית — בלי צורך בצוות הפקה נפרד.
קליפים מוזיקליים וסרטים קצרים מהפנטים קהלים עם ויז׳ואל מרשים ונרטיבים חזקים. בין אם יוצרים פרויקטים עם AI music video creator, סרטים קצרים אמנותיים או תוכן קולנועי ניסיוני, HeyGen מאפשרת למוזיקאים, יוצרי קולנוע ויוצרי תוכן להפיק סרטוני AI באיכות גבוהה במהירות. גלה עוד על ההיסטוריה וההתפתחות של קליפים מוזיקליים ועל איך AI משנה את התחום היצירתי הזה.
תקשורת בזמן ובשקיפות היא קריטית לצוותי הנהלה. בין אם מדובר בעדכוני חברה, פנייה לבעלי מניות או הובלת עובדים דרך תהליכי שינוי, HeyGen מאפשרת למנהלים ליצור סרטוני הנהגה באיכות גבוהה, ביעילות וללא צורך בצוות הפקה.
הפקה מסורתית של דיווחי חדשות ותחזיות מזג אוויר היא תהליך שדורש הרבה זמן ומשאבים. עם HeyGen אפשר ליצור סרטוני חדשות מקצועיים ואיכותיים במהירות, לשמור על תפוקה גבוהה ומהירות עבודה, ובמקביל לשמור על רמת איכות ודיוק גבוהה.
מהירות היא קריטית במכירות, אבל הצוות שלך לא יכול להיות בכל מקום בו־זמנית. האווטארים האינטראקטיביים של HeyGen משמשים כאווטארי מכירות וירטואליים עם בינה מלאכותית, שעונים על שאלות של לידים, מבצעים קוואליפיקציה ומזמינים פגישות 24/7. הם עוזרים ליצור חוויית קנייה הרבה יותר מעורבת ומותאמת אישית באתר שלך ובשיחות Zoom, ומעלים משמעותית את שיעור ההמרות.
מוסמך לעמוד בתקני אבטחה ותאימות גלובליים
פלטפורמת הפקת הווידאו עם בינה מלאכותית הטובה ביותר לארגונים היא כזו שמשלבת חדשנות, מהירות וסקיילביליות כדי להשאיר אותך צעד לפני המתחרים. HeyGen נבנתה עבור ארגונים גלובליים, ומאפשרת לצוותים ליצור, לפרסונליזציה ולתת לוקליזציה לסרטונים בקנה מידה גדול עם אווטארים מציאותיים של AI וטכנולוגיית תרגום מתקדמת. בניגוד למחזורי הפקה מסורתיים שלוקחים שבועות, HeyGen מספקת תוכן וידאו ארגוני בתוך שעות — כך שהעסק שלך יכול להשיק מהר יותר, להסתגל במהירות ולהישאר תחרותי. עם אבטחה ברמת אנטרפרייז, כולל עמידה ב‑SOC 2 ו‑GDPR, HeyGen מבטיחה שהנתונים שלך נשארים מוגנים בזמן שאתה מאיץ את הפקת הווידאו ברחבי העולם.
סרטוני AI לשיווק עוזרים לקדם את העסק שלך על ידי יצירת תוכן מהירה יותר, מסרים מותאמים אישית וסקייל גלובלי. במקום להסתמך על משרדי פרסום יקרים או להגדיל מצבת כוח אדם, HeyGen מאפשרת לצוותי שיווק להפיק סרטוני וידאו באיכות גבוהה בתוך שעות, להתאים את התוכן לקהלים ספציפיים, ולמחזר סרטונים לערוצים שונים. זה לא רק מזרז את ביצוע הקמפיינים, אלא גם מעלה מעורבות והמרות בזכות מסירת סרטון מדויק בזמן הנכון.
שיווק וידאו עם בינה מלאכותית הוא שימוש ב-AI כדי ליצור, להתאים אישית ולהפיץ סרטוני שיווק בקנה מידה גדול. חברות פשוט מספקות תסריט או מעלות תוכן, ופלטפורמות כמו HeyGen יוצרות סרטונים מלוטשים עם אווטארים, קריינות ותרגומים. האוטומציה הזו עוזרת לעסקים להוריד עלויות הפקה, לקצר לוחות זמנים ולשמור על אחידות המותג בין אזורים שונים — מה שהופך שיווק וידאו עם בינה מלאכותית לכלי חיוני לארגונים שרוצים לחדש ולצמוח מהר יותר.
מחולל סרטוני שיווק עם בינה מלאכותית עובד על ידי המרה של טקסט או מצגות לסרטונים מקצועיים באמצעות אווטארים מבוססי AI, קריינות טבעית ועריכה אוטומטית. עם HeyGen, ארגונים יכולים להזין תסריט, לבחור מתוך מגוון אווטארים, וליצור מיד סרטונים ממותגים שמוכנים לקמפיינים שיווקיים. התהליך הזה מבטל מחזורי הפקה ארוכים ונותן לצוותים את המהירות והגמישות לספק באופן רציף תוכן וידאו עסקי חדש ורענן.
מחולל סרטוני מכירות עם בינה מלאכותית מאפשר לצוותי מכירות ליצור סרטוני פנייה אישיים בהיקף גדול, ולהעלות את רמת המעורבות ושיעורי התגובה. במקום לשלוח אימיילים סטטיים, נציגים יכולים להשתמש ב‑HeyGen כדי ליצור סרטונים דינמיים המותאמים לכל חשבון או ליד. רמת הפרסונליזציה הזו הופכת את הפנייה המכירתית ליותר אנושית, יותר זכירה, ובסופו של דבר גם יעילה יותר ביצירת פגישות וצמיחת पाइपליין — בלי צורך במומחיות בהפקת וידאו.
כן, פלטפורמת וידאו לארגונים יכולה להחליף הרבה סוכנויות מסורתיות ליצירת וידאו. פלטפורמות כמו HeyGen מציעות זמן תגובה מהיר יותר, עלויות נמוכות יותר וגמישות גבוהה יותר לעומת סוכנויות, שלרוב דורשות שבועות של תכנון ותקציבים גבוהים. עם הפקת וידאו מבוססת בינה מלאכותית, ארגונים יכולים ליצור ולעדכן סרטונים מיידית, להתאים תכנים לשווקים גלובליים ולשמור על עקביות המותג — הכול בלי להסתמך על ספקים חיצוניים.
פלטפורמת וידאו ארגונית אמינה מבטיחה אבטחה מלאה לנתוני החברה והלקוחות. HeyGen עומדת בתקן SOC 2 ובתקנות GDPR, ומציעה הצפנה ברמת אנטרפרייז, בקרת גישה מבוססת תפקידים ותשתית ענן מאובטחת. הנתונים שלך גם לא ישמשו לאימון המודלים שלנו. המשמעות היא שארגונים יכולים להשתמש בביטחון בסרטוני AI לשיווק, הדרכה, מכירות ותקשורת, בידיעה שהמידע הרגיש מוגן תמיד.
כן — הפקת וידאו עם בינה מלאכותית היא פתרון אידיאלי לתרגום ולוקליזציה בקנה מידה גדול. עם HeyGen, ארגונים יכולים לתרגם מיד תסריטים, לשבט קולות ולבצע סנכרון שפתיים לאווטארים ביותר מ־40 שפות. כך כל קהל גלובלי מקבל סרטונים באיכות גבוהה, מותאמים תרבותית, בלי הזמן והעלות של הפקה מסורתית — מה שמקל על ארגונים לספק סרטוני הדרכה, שיווק ותקשורת בכל העולם.
פלטפורמת סרטוני ה‑AI הטובה ביותר לארגונים היא כזו שמתחברת בצורה חלקה ל‑CRM ולכלי אוטומציית שיווק. HeyGen מתחברת למערכות כמו HubSpot, ומאפשרת לצוותי שיווק ומכירות להטמיע סרטונים מותאמים אישית ישירות בקמפיינים, לעקוב אחרי מעורבות הצופים, ולמדוד ROI לאורך כל מסע הלקוח.
כן, שיווק וידאו עם בינה מלאכותית בטוח לתעשיות מפוקחות כשמשתמשים בפלטפורמה שנבנתה לאבטחת אנטרפרייז ועמידה ברגולציה. HeyGen עובדת תחת ביקורת חיצונית לעמידה ב‑SOC 2 ו‑GDPR, מה שמבטיח הגנה קפדנית על נתונים ושליטה בממשל נתונים. ארגונים בתחומי הפיננסים, הבריאות ותעשיות מפוקחות אחרות יכולים ליצור ולהפיץ סרטונים בביטחון, בלי להתפשר על דרישות הציות לרגולציה.
עם מחולל סרטוני מכירות מבוססי בינה מלאכותית, ארגונים יכולים ליצור מגוון רחב של סרטונים, כולל סרטוני פרוספקטינג מותאמים אישית, הדגמות מוצר, מדריכי אונבורדינג, סיפורי הצלחה של לקוחות וקמפיינים של שיווק מבוסס-חשבון (ABM). ספריית האווטארים של HeyGen והטמפלייטים הניתנים להתאמה אישית מקלות ליצור סרטוני מכירות שמייצרים מעורבות בכל שלב במסע הלקוח.
ארגונים גדולים בדרך כלל רואים החזר השקעה מפלטפורמת סרטוני AI לארגונים בתוך כמה ימים. על ידי החלפת סוכנויות יקרות, קיצור זמני ההפקה ואפשרות ללוקליזציה גלובלית, HeyGen מורידה עלויות ומאיצה את ביצוע הקמפיינים. מהירות יציאה לשוק גבוהה יותר, פרסונליזציה משופרת והגעה גלובלית עוזרות לארגונים לייצר השפעה מדידה על ההכנסות בזמן שיא.
