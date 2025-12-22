להתרחב בלי להאט את הקצב
HeyGen מאפשרת למייסדי סטארטאפים לעשות יותר עם פחות, וליצור תוכן וידאו בכמות גדולה, באיכות גבוהה ובקנה מידה רחב – בלי לרוקן את התקציב או הזמן המוגבלים שלך. תן למשאבים שלך להתמקד בפיתוח המוצר ובצמיחה במקום זאת.
היתרון של מי שעובד בקטן ובחוכמה
הפקת וידאו מסורתית יקרה וגוזלת זמן. HeyGen מסירה את החסמים האלה.
להיות נוכח בכל מקום
הגדל את הנוכחות של הפנים והקול שלך עם תאום דיגיטלי ושיבוט קול. תהיה שם עבור לקוחות, משקיעים והצוות שלך בכל ערוץ כבר מהיום הראשון.
להתקדם במהירות של סטארטאפ
צור סרטוני מייסד להכרזות, סרטוני הסבר, קליפים לרשתות חברתיות ותכני הדרכה בתוך דקות בעזרת תסריט או פרומפט. לא צריך סטודיו או צוות הפקה.
תמיד בהתאם למותג
נעל פונטים, צבעים, לוגואים ולואור-סרדים עם Brand Kit כדי שכל וידאו ייראה אחיד מהיום הראשון.
אסטרטגיית הווידאו המובלת על ידי המייסד שלך, מונעת על ידי HeyGen
כל עדכון ראוי לסרטון. עכשיו זה לוקח דקות, לא חודשים.
הכרזות מייסדים
להשיק פיצ׳רים, לשתף אבני דרך או להלהיב את הצוות עם מסר וידאו מהמנכ״ל. מקליטים פעם אחת עם התאום הדיגיטלי שלך, ואז מפיצים סרטוני תקשורת בתוך דקות.
סרטוני הסבר על המוצר
הפוך פיצ׳רים מורכבים לדמואים פשוטים שקל לצפות בהם. החלף צילומי מסך או ערוך את הסקריפט ותיצור מחדש בכל רגע, כדי שסרטוני הדמו של המוצר שלך תמיד יתאימו לגרסה העדכנית ביותר.
סושיאל וידאו
פרסם קליפים קצרים שבונים חשיפה ואמון. תזמן חודש שלם של פוסטים בבת אחת עם כתוביות אוטומטיות וגדלים מוכנים בלחיצה אחת עבור Product Hunt, LinkedIn, X, YouTube Shorts ו‑TikTok.
המוצר שצומח הכי מהר ב‑G2, ולא במקרה
פחות הפקה, יותר תקשורת, צמיחה מהירה יותר. אלה תוצאות אמיתיות של הלקוחות שלנו
יכולות מפתח שמייסדים אוהבים
תאום דיגיטלי
צור גרסה מציאותית שלך שמופיעה בסרטונים שלך עם תנועות והבעות טבעיות. מושלם להכרזות, פתיחים וסרטוני הסבר לסטארטאפים.
שיבוט קול
התאם את הקול האמיתי שלך בדיוק גבוה. ערוך משפט או עדכן פסקה בלי להקליט מחדש, כדי לשמור על עקביות בטון ובאנרגיה בכל הווידאוים.
עדכונים קלים
לעדכן את הסקריפט, להחליף מסך וללחוץ על Generate. בלי צילומים חדשים, בלי לחכות. מסמכים, סיורים והדרכות נשארים מעודכנים, כך שתמיד יהיו לך סרטוני הדגמת מוצר ברמה הכי גבוהה.
טמפלייטים ויחסי גובה-רוחב
להתחיל עם לייאאוטים מוכחים לסרטוני השקה, עדכונים למשקיעים, סרטוני הסבר על פיצ׳רים וקליפים לרשתות חברתיות. לייצא בקליק אחד בפורמט ורטיקלי, ריבועי או לרוחב.
כתוביות אוטומטיות ותרגום כתוביות
שפר הבנה ונגישות בכל הערוצים, הפגישות והאזורים הגאוגרפיים.
ערכת מיתוג
להעלות את הלוגו, הצבעים, הפונטים, הלואו־ת׳רדס והאינטרו/אאוטרו של המותג. לשמור על אחידות בכל ספריית הווידאו שלך.
מרעיון לסרטון תוך רגע
להפוך את קול המייסד שלך לסרטוני וידאו מותגיים ומוכנים לצפייה – בלי סטודיו ובלי צילומי חזרה.
להקליט פעם אחת
צור את התאום הדיגיטלי שלך ושיבוט הקול שלך בתהליך מודרך ופשוט. תקליט את הנוכחות שלך פעם אחת, ואז תהיה בכל מקום כשזה באמת חשוב.
כתוב תסריט (או פרומפט)
כתוב פרומפט, הדבק את הטיוטה שלך או השתמש בעוזר הסקריפטים כדי לחדד את המסר. שמור על טקסט חד, אנושי ומוכן לרתק את הצופים.
למתג וליצור
להחיל את ערכת המיתוג שלך, להוסיף מסכים או נכסים, לבחור יחס רוחב־גובה, וללחוץ על יצירה. תוצאות ברמת סטודיו בתוך דקות.
פרסום ועדכון
להוריד, להטמיע או לדחוף לערוצים שלך באיכות 4k. לערוך שורה אחר כך, ליצור מחדש ולשמור כל וידאו מעודכן כשהמוצר שלך יוצא ללקוחות.
משאבים
שאלות נפוצות
מה זה HeyGen for Founders?
HeyGen for Founders עוזר למייסדי סטארטאפים ליצור סרטוני מייסד, מוצר וצוות באיכות סטודיו בתוך דקות, בעזרת יצירת וידאו עם בינה מלאכותית.
איך מייסדים יכולים להשתמש ב-HeyGen כדי ליצור סרטוני דמו מוצר וסרטוני הסבר על המוצר ברמה הכי גבוהה?
יזמים יכולים להפוך סקירות פיצ׳רים, סרטוני עדכון למשקיעים או מדריכי משתמש לסרטוני דמו והסבר מרתקים, בעזרת תסריט או פרומפט פשוט.
איזה סוגי סרטוני סטארטאפ עובדים הכי טוב עם HeyGen?
HeyGen אידיאלי לסרטוני מייסדים, סרטוני הסבר על מוצר, סרטוני עדכון למשקיעים וסרטוני השקת מוצר שעוזרים לסטארטאפים להישאר בולטים ועקביים.
האם HeyGen מתאימה לסטארטאפים בתחילת הדרך עם תקציב קטן?
כן. HeyGen מחליפה צוותי הפקה יקרים בכלי וידאו מבוססי בינה מלאכותית שניתנים להרחבה, ועוזרת לסטארטאפים לתקשר בצורה יעילה יותר תוך חיסכון בזמן ובכסף.
איך HeyGen מגנה על הדמות והנתונים של המייסד?
HeyGen עומדת בתקן SOC 2 Type II, ובדרישות GDPR ו‑CCPA, כדי להבטיח שכל תאום דיגיטלי וכל וידאו יישארו פרטיים, מאובטחים ותואמי רגולציה.
איך סטארטאפים יכולים להשתמש ב-HeyGen כדי ליצור סרטוני עדכון למשקיעים?
סטארטאפים יכולים להפוך דוחות משקיעים רגילים לעדכוני וידאו מרתקים בתוך דקות. עם HeyGen, מייסדים מקליטים פעם אחת ומייצרים אוטומטית סרטוני וידאו מלוטשים, מוכנים למשקיעים, שמעבירים בצורה ברורה אבני דרך, מדדים ויעדים.
מה הופך את HeyGen לשונה מיוצרי הווידאו האחרים לסטארטאפים?
HeyGen משתמשת ב‑AI כדי ליצור תאומים דיגיטליים ריאליסטיים וטמפלייטים ממותגים, כך שמייסדים יכולים להפיק סרטוני הסבר לסטארטאפ, דמו למוצר והודעות וידאו מה‑CEO שתואמות את זהות המותג שלהם — בלי להסתמך על צוות הפקה.
האם HeyGen יכולה לעזור עם סרטוני השקה למוצר ודמוים?
כן. מייסדים יכולים להשתמש ב-HeyGen כדי ליצור מיד סרטוני השקת מוצר או דוגמאות לסרטוני דמו למוצר, על ידי העלאת נכסים, הוספת תסריט ויצירת סרטוני AI שנשארים מותאמים למותג בכל ערוץ.