סקירת אווטארים

Creating a custom avatar in HeyGen is one of the most powerful ways to bring your personality, brand, or character to life. HeyGen offers multiple avatar creation paths, each designed for different use cases and levels of creative control.

HeyGen provides three primary ways to create an avatar:

אווטאר היפר-ריאליסטי

זהו האווטאר הכי מציאותי של HeyGen. על ידי העלאה או הקלטה של סרטון קצר, אפשר ללכוד הבעות פנים אמיתיות, תנועות וקול. התוצאה היא גרסה דיגיטלית מציאותית מאוד שלך, מה שהופך את האפשרות הזו לאידיאלית לתקשורת הנהלה, הדרכות ארגוניות ומסרים ללקוחות שבהם אותנטיות היא קריטית.

Photo Avatar

If video recording isn’t available, Photo Avatars offer a streamlined alternative. Upload 10–15 high-quality images, and HeyGen’s AI generates an avatar with natural motion, accurate lip-syncing, and your selected voice. This approach is fast, reliable, and well suited for creating a digital twin without filming video.

אווטאר שנוצר ב-AI

כדי לקבל חופש יצירתי מקסימלי, אווטארים נוצרים ב-AI ישירות מפרומפט טקסטואלי. HeyGen מעצבת דמות מבוססת בינה מלאכותית עם מאפיינים, סגנונות וקולות ייחודיים. האפשרות הזו מושלמת לדמויות בדיוניות, מיתוג מעוצב וסטוריטלינג יצירתי.

אחרי שהאווטאר שלך נוצר, אפשר לשדרג אותו עם Avatar IV, פיצ׳ר דור-חדש שמוסיף תנועות מלאות הבעה וסביבות דינמיות.

Avatar IV מתאים הבעות פנים, מחוות ורקעים לרגש ולהקשר של הסקריפט שלך. התוצאה היא דיבור טבעי יותר, התאמה רגשית חזקה יותר וחוויית סיפור סוחפת, בלי קשר לאיזה סוג אווטאר אתה מתחיל.

בין אם אתה יוצר ייצוג מציאותי של עצמך או מעצב פרסונה חדשה לגמרי, HeyGen נותנת לך את הכלים להפוך את האווטאר שלך למשהו שהוא באמת שלך.