אפשר לשנות לגמרי איך האווטאר שלך נראה בלי להתחיל מאפס. כך לעדכן את הלבוש והמראה של האווטאר, צעד אחר צעד.
שלב 1: לבחור את האווטאר שלך
גש לסקשן Avatars בסרגל הצד השמאלי. מתפריט Switch Avatar בחר את האווטאר שברצונך לעדכן.
שלב 2: לבחור מראה התחלתי
בחר לוק קיים כנקודת פתיחה, לחץ עליו ואז לחץ על Edit Look.
שלב 3: תאר את הלוק החדש שלך
יש לך שתי אפשרויות להגדיר את הסגנון שאתה מחפש:
אם אתה רואה משהו שאתה אוהב בספריית הדוגמאות, לחץ על Remix Photo ו‑HeyGen תמקם את האווטאר שלך באותה סצנה.
שלב 4: הוספת אלמנטים לסצנה (אופציונלי)
אפשר גם להוסיף מוצרים ספציפיים בעזרת אלמנטים של סצנה. נסביר על הפיצ׳ר הזה בפירוט רב יותר בסרטון נפרד.
שלב 5: לבחור כיוון וליצור
בחר את כיוון הווידאו המועדף עליך, ואז לחץ על Generate. HeyGen תיצור עבורך שלוש וריאציות שתוכל לבחור מתוכן.
שלב 6: סקירת הווריאציות שלך
רחף עם העכבר מעל כל וריאציה כדי: