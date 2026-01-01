איך ליצור לוקים

אפשר לשנות לגמרי איך האווטאר שלך נראה בלי להתחיל מאפס. כך לעדכן את הלבוש והמראה של האווטאר, צעד אחר צעד.

שלב 1: לבחור את האווטאר שלך

גש לסקשן Avatars בסרגל הצד השמאלי. מתפריט Switch Avatar בחר את האווטאר שברצונך לעדכן.

שלב 2: לבחור מראה התחלתי

בחר לוק קיים כנקודת פתיחה, לחץ עליו ואז לחץ על Edit Look.

שלב 3: תאר את הלוק החדש שלך

יש לך שתי אפשרויות להגדיר את הסגנון שאתה מחפש:

הקלד תיאור בתיבת הפרומפט כדי להסביר איזה וייב אתה רוצה

עיין בספריית הדוגמאות של HeyGen לקבלת השראה

אם אתה רואה משהו שאתה אוהב בספריית הדוגמאות, לחץ על Remix Photo ו‑HeyGen תמקם את האווטאר שלך באותה סצנה.

שלב 4: הוספת אלמנטים לסצנה (אופציונלי)

אפשר גם להוסיף מוצרים ספציפיים בעזרת אלמנטים של סצנה. נסביר על הפיצ׳ר הזה בפירוט רב יותר בסרטון נפרד.

שלב 5: לבחור כיוון וליצור

בחר את כיוון הווידאו המועדף עליך, ואז לחץ על Generate. HeyGen תיצור עבורך שלוש וריאציות שתוכל לבחור מתוכן.

שלב 6: סקירת הווריאציות שלך

רחף עם העכבר מעל כל וריאציה כדי: