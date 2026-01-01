איך ליצור אווטאר מתמונות

בשיעור הזה תלמד איך ליצור אווטאר מותאם אישית בעזרת התמונות שלך. זו דרך מהירה ופשוטה להחיות את התאום הדיגיטלי שלך, בלי צורך בהקלטת וידאו או בהתקנת ציוד.

להתחיל מדף האווטארים

מהדאשבורד של HeyGen, לחץ על Avatars בניווט השמאלי. בחר Create New Avatar ואז Start with Photo.

העלה את התמונות שלך

העלה תמונות עדכניות ואיכותיות שמציגות רק אותך בצורה ברורה. כדי לקבל את התוצאות הטובות ביותר, כלול שילוב של צילומי תקריב וצילומי גוף מלא, מזוויות שונות ועם מגוון הבעות פנים כמו חיוך, הבעה ניטרלית או רצינית. השתמש בתמונות שמשקפות בצורה מדויקת איך שאתה נראה היום.

יש ליצור אווטארים מתמונות מפנים אנושיות, עם תווי פנים ופרופורציות מציאותיים. אם התמונה שלך היא קריקטורה או אילוסטרציה, Avatar IV היא האפשרות המתאימה יותר.

ליצור או להוסיף לאווטאר

אחרי העלאת התמונות שלך, בחר אם להוסיף אותן ל‑Look קיים או ליצור אווטאר חדש לגמרי. אם אתה יוצר אווטאר חדש, הזן שם, בחר גיל, מגדר ואתניות, עבור על התנאים ולחץ על Continue.

בחר קול

עכשיו בחר קול לאווטאר שלך. אפשר לבחור קול מספריית הקולות של HeyGen, להשתמש באחד הקולות המותאמים אישית שלך, או לעצב קול חדש.

לאחר הבחירה, HeyGen תתחיל ליצור את האווטאר שלך.

נהל את האווטאר שלך

כשהיצירה תסתיים, אווטאר התמונה שלך יופיע ברשימת האווטארים שלך. משם אפשר להוסיף לוקים חדשים, לערוך לוקים קיימים או לשנות את שם האווטאר בכל רגע.

אם תרצה אי פעם להסיר אותו, לחץ על תפריט שלוש הנקודות על האווטאר ובחר מחיקה.