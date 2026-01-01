שלב 1: לפתוח את Face Swap
פתח את Apps, גלול למטה ל-All Apps, ובחר ב-Face Swap.
שלב 2: לבחור את תמונת המקור שלך
בחר את תמונת המקור שברצונך לערוך.
שלב 3: העלאת הפנים היעדיות
להעלות תמונה ברורה וישירה מקדימה של הפנים שברצונך להחיל. חשוב שהתמונה תהיה:
שלב 4: עיבוד ההחלפה
לחץ על Process. תראה תצוגה מקדימה של השינוי.
שלב 5: סקירת התוצאה
אם אתה מרוצה מהתוצאה, שמור אותה לאווטאר שלך. אם לא, חזור אחורה והחלף אחת מהתמונות לפני העיבוד מחדש.
שלב 6: לתת שם ולשמור את האווטאר שלך
תן לאווטאר שלך שם ואז לחץ על Save Avatar כדי לסיים את ההתאמה האישית של האווטאר.
שלב 7: שימוש באווטאר שלך
עכשיו אפשר להשתמש באווטאר הזה בפרויקטים שלך ב‑AI Studio או באפליקציות אחרות של HeyGen.