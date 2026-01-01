איך להשתמש ב-Faceswap

שלב 1: לפתוח את Face Swap

פתח את Apps, גלול למטה ל-All Apps, ובחר ב-Face Swap.

שלב 2: לבחור את תמונת המקור שלך

בחר את תמונת המקור שברצונך לערוך.

שלב 3: העלאת הפנים היעדיות

להעלות תמונה ברורה וישירה מקדימה של הפנים שברצונך להחיל. חשוב שהתמונה תהיה:

מואר היטב

ללא הפרעות

שלב 4: עיבוד ההחלפה

לחץ על Process. תראה תצוגה מקדימה של השינוי.

שלב 5: סקירת התוצאה

אם אתה מרוצה מהתוצאה, שמור אותה לאווטאר שלך. אם לא, חזור אחורה והחלף אחת מהתמונות לפני העיבוד מחדש.

שלב 6: לתת שם ולשמור את האווטאר שלך

תן לאווטאר שלך שם ואז לחץ על Save Avatar כדי לסיים את ההתאמה האישית של האווטאר.

שלב 7: שימוש באווטאר שלך

עכשיו אפשר להשתמש באווטאר הזה בפרויקטים שלך ב‑AI Studio או באפליקציות אחרות של HeyGen.