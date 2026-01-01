איך להשתמש ב-Avatar IV

בשיעור הזה תלמד איך להחיות את האווטאר שלך בעזרת Avatar IV, מודל האווטאר האקספרסיבי המתקדם ביותר של HeyGen.

Avatar IV מאפשר ליצור הופעות דיבור מציאותיות מתמונה או מווידאו, בלי מצלמות, צילומים או סטאפ של סטודיו.

ליצור וידאו עם Photo to Video

מהדף הראשי שלך ב‑HeyGen, לפתוח את Apps ולבחור ב‑Photo to Video.

העלה תמונה או בחר תמונת דוגמה. אחר כך הוסף את התוכן שלך על ידי כתיבת סקריפט או העלאת קובץ אודיו. צריך השראה? לחץ על Surprise Me כדי ליצור סקריפט אוטומטית.

כדי לקבל תוצאות מיטביות, שמור את הווידאו שלך מתחת ל־180 שניות.

אם אתה משתמש בסקריפט כתוב, בחר קול. אתה יכול לבחור אחד מהקולות הקיימים שלך, לבחור מהספרייה של HeyGen, או ליצור קול חדש עם Voice Design על ידי הזנת פרומפט מותאם אישית.

הגדרת תנועה והבעה

עכשיו בחר את מצב יצירת התנועה שלך. בחר ב‑Faster לתוצאות מהירות יותר או ב‑Quality לאיכות גבוהה יותר. שים לב שמצב Quality משתמש פי שניים יותר בקרדיטים.

הגדר את רמת ההבעה ל-Low, Normal או High, בהתאם לכמה אנימציה אתה רוצה שהאווטאר ייראה.

בשדה Custom Motion אפשר להקליד הוראות תנועה או לבחור מבין אפשרויות מוכנות מראש כדי לכוון את התנועה של האווטאר.

אפשר גם להתאים את הרזולוציה מ‑720p ל‑1080p.

כשהכול מוכן, לחץ על Generate. הווידאו שלך יופיע ב-Projects שלך ברגע שהעיבוד יסתיים.

להשתמש ב-Avatar IV בתוך AI Studio

אפשר גם להשתמש ב-Avatar IV ישירות בתוך AI Studio.

לבחור את האווטאר שלך, ואז לפתוח את תפריט מנוע האווטאר בעורך הסקריפט ליד בוחר הקול. משם, אפשר להחליף בין Avatar Unlimited ל‑Avatar IV.

בחר ב-Avatar IV, בחר את מצב היצירה, התאם את רמת ההבעה והוסף פרומפטים מותאמים לתנועה או פריסטים מוכנים. אפשר לרענן את הפריסטים כדי לגלות וריאציות חדשות.

אחרי שסיימת להגדיר את ההגדרות, לחץ על Generate כדי לרנדר את הווידאו.

סיום ושליחה

סרטוני Avatar IV משתמשים ב‑Generative Credits, ש‑HeyGen מחשבת באופן אוטומטי.

אשר את ההגדרות ולחץ על Submit כדי ליצור את הווידאו הסופי שלך.

עכשיו למדת איך ליצור אווטארים מדברים ריאליסטיים ומלאי הבעה בעזרת Avatar IV. הפיצ׳ר הזה אידיאלי להודעות אישיות, סטוריטלינג יצירתי ותוכן איכותי שנוצר עם בינה מלאכותית, שמסופק במהירות וללא מאמץ.