Accueil Académie Avatars Comment utiliser Faceswap

Comment utiliser Faceswap

Face Swap est le flux de travail simplifié de HeyGen pour la personnalisation d’avatars. Au lieu de créer un avatar à partir de zéro, vous pouvez utiliser un avatar existant et en remplacer le visage à partir d’une seule photo.

En choisissant un avatar de base et en téléchargeant une image nette de face, HeyGen génère une nouvelle version en quelques secondes et l’enregistre directement dans votre collection d’avatars. L’avatar mis à jour est immédiatement prêt à être utilisé dans n’importe quel projet.

Accéder à Face Swap

Pour commencer, ouvrez Applications, cliquez sur Tout afficher, puis sélectionnez Face Swap.

Recherchez l’avatar que vous souhaitez mettre à jour et choisissez le Look avec lequel vous voulez travailler.

Change le visage de ton avatar

Après avoir sélectionné votre avatar de base, téléchargez une photo nette, prise de face, du visage que vous souhaitez appliquer.

Cliquez sur Aperçu de l’avatar pour voir à quoi ressemble la transformation. Si le résultat vous convient, enregistrez-le. Sinon, vous pouvez revenir en arrière et téléverser une autre image ou ajuster votre sélection.

Une fois enregistré, votre résultat de Face Swap est automatiquement ajouté comme nouveau Look à l’avatar que vous avez sélectionné. Il est immédiatement disponible pour être utilisé dans n’importe quel projet vidéo sur HeyGen.