Comment créer un avatar à partir de photos

Dans cette leçon, vous apprendrez à créer un avatar personnalisé à partir de vos propres photos. C’est un moyen rapide et simple de donner vie à votre jumeau numérique, sans enregistrement vidéo ni installation de matériel.

Commencez depuis la page Avatars

Depuis votre tableau de bord HeyGen, cliquez sur Avatars dans la navigation de gauche. Sélectionnez Créer un nouvel avatar, puis choisissez Commencer avec une photo.

Téléchargez vos photos

Téléchargez des photos récentes et de haute qualité qui ne montrent que vous, clairement. Pour de meilleurs résultats, incluez un mélange de plans rapprochés et de photos en pied, prises sous différents angles et avec des expressions variées, comme souriant, neutre ou sérieux. Utilisez des photos qui reflètent fidèlement votre apparence actuelle.

Les avatars photo doivent être créés à partir de visages humains ou ressemblant à des humains, avec des traits et des proportions réalistes. Si votre image est un dessin animé ou une illustration, Avatar IV est l’option la plus adaptée.

Créer ou ajouter à un avatar

Après avoir téléchargé vos photos, choisissez si vous souhaitez les ajouter à un Look existant ou créer un tout nouvel avatar. Si vous créez un nouvel avatar, saisissez un nom, sélectionnez l’âge, le genre et l’ethnicité, consultez les conditions, puis cliquez sur Continuer.

Choisissez une voix

Ensuite, choisissez une voix pour votre avatar. Vous pouvez sélectionner une voix dans la HeyGen Voice Library, utiliser l’une de vos voix personnalisées ou créer une nouvelle voix.

Une fois sélectionné, HeyGen commencera à générer votre avatar.

Gérez votre avatar

Une fois la génération terminée, votre avatar photo apparaîtra dans votre liste d’avatars. À partir de là, vous pouvez ajouter de nouveaux Looks, modifier ceux existants ou renommer l’avatar à tout moment.

Si vous avez besoin de le supprimer, cliquez sur le menu à trois points de l’avatar et sélectionnez Supprimer.