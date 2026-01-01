Accueil Académie Avatars Aperçu de l’avatar

Créer un avatar personnalisé dans HeyGen est l’un des moyens les plus puissants de donner vie à votre personnalité, votre marque ou votre personnage. HeyGen propose plusieurs parcours de création d’avatar, chacun conçu pour différents cas d’usage et niveaux de contrôle créatif.

HeyGen propose trois principales façons de créer un avatar :

Avatar hyper-réaliste

Il s’agit de l’option la plus réaliste proposée par HeyGen. En téléchargeant ou en enregistrant une courte vidéo, vous capturez de véritables expressions faciales, mouvements et voix. Le résultat est une version numérique de vous-même extrêmement réaliste, ce qui rend cette option idéale pour les communications de direction, la formation en entreprise et les messages destinés aux clients, lorsque l’authenticité est essentielle.

Avatar photo

Si l’enregistrement vidéo n’est pas possible, les Avatars photo offrent une alternative simplifiée. Téléchargez 10 à 15 images de haute qualité, et l’IA de HeyGen génère un avatar avec des mouvements naturels, une synchronisation labiale précise et la voix que vous avez choisie. Cette approche est rapide, fiable et particulièrement adaptée à la création d’un jumeau numérique sans avoir à filmer de vidéo.

Avatar généré

Pour une liberté créative maximale, les avatars générés sont créés entièrement à partir d’une invite textuelle. HeyGen conçoit un personnage entièrement généré par l’IA, avec des caractéristiques, des styles et des voix uniques. Cette option est idéale pour des personnages fictifs, un branding stylisé et une narration créative.

Une fois votre avatar créé, vous pouvez l’améliorer grâce à Avatar IV, une fonctionnalité de nouvelle génération qui ajoute des mouvements expressifs et des environnements dynamiques.

Avatar IV adapte les expressions faciales, les gestes et les arrière-plans pour correspondre à l’émotion et au contexte de votre script. Il en résulte une prestation plus naturelle, une meilleure adéquation émotionnelle et une narration plus immersive, quel que soit le type d’avatar avec lequel vous commencez.

Que vous créiez une représentation réaliste de vous-même ou que vous conceviez une toute nouvelle persona, HeyGen vous donne les outils pour faire de votre avatar une véritable extension de vous-même.