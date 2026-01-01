Accueil Académie Avatars Comment générer des looks

Comment générer des looks

Vous voulez rendre vos vidéos plus dynamiques en changeant la pose, la tenue ou l’environnement de votre avatar, même si vous n’avez pas de photos dans chaque situation souhaitée ? Avec Looks dans HeyGen, vous pouvez partir de seulement quelques photos et utiliser des invites IA pour générer la variation parfaite. C’est un moyen simple d’adapter vos avatars au ton, au contexte ou au style de chaque projet que vous créez.

Ce que sont les Looks

Les Looks sont des styles alternatifs de votre avatar photo. Vous pouvez les considérer comme des changements de tenue ou des changements de décor pour votre double numérique.

Chaque avatar peut avoir jusqu’à 500 Looks, et vous pouvez les remplacer ou les supprimer à tout moment, ce qui vous offre une flexibilité totale à mesure que votre contenu évolue.

Avec Generate Looks, vous pouvez partir d’un seul avatar photo et créer plusieurs variantes à l’aide de simples invites textuelles. Ces Looks vous permettent de modifier les poses, les tenues et les arrière-plans tout en conservant la même identité numérique.

Générez de nouveaux looks

Ouvrez l’onglet Avatars dans le menu de gauche. Sélectionnez votre avatar photo, puis cliquez sur Modifier l’apparence pour commencer.

À partir d’ici, choisissez le modèle de génération que vous souhaitez utiliser.

Utilisez Flux LoRa pour de nouveaux looks

Flux LoRa est idéal pour créer de tout nouveaux Looks à partir de zéro.

Lorsque vous utilisez Flux LoRa, vous pouvez définir le format et les dimensions de l’image, générer des Look Packs et ajouter des objets spécifiques à votre avatar. Choisissez un style, saisissez votre prompt, puis cliquez sur Générer.

HeyGen créera quatre variantes de Look et les ajoutera à votre avatar, où vous pourrez les examiner et sélectionner vos préférées une fois la génération terminée.

Utilisez Nano Banana pour modifier les Looks existants

Pour affiner ou ajuster un Look existant, passez au modèle Nano Banana.

Sélectionnez un Look de base, puis saisissez votre prompt. Vous pouvez également importer jusqu’à trois images de référence pour guider la génération.

Cliquez sur Générer, et HeyGen produira un Look mis à jour en fonction de vos instructions.