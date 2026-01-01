Accueil Académie Avatars Comment créer un jumeau numérique

Comment créer un jumeau numérique

Vous voulez personnaliser vos vidéos comme jamais auparavant ? Avec les Digital Twins dans HeyGen, vous pouvez créer un avatar qui vous ressemble et vous reflète, jusque dans votre style, vos expressions et votre voix. C’est la façon la plus personnelle d’apparaître dans vos vidéos, sans être constamment devant la caméra.

Commencez dans l’onglet Avatars

Connectez-vous à votre compte HeyGen et ouvrez l’onglet Avatars depuis votre tableau de bord. À partir de là, vous pouvez sélectionner un Digital Twin existant ou en créer un nouveau.

Cliquez sur Créer un avatar, puis sélectionnez Commencer. Consultez les conseils d’enregistrement pour garantir la meilleure qualité possible. Il vous sera également demandé si vous souhaitez activer la détection des gestes, qui capture les mouvements plus amples dans votre vidéo et les enregistre comme gestes réutilisables pour vos vidéos.

Ensuite, choisissez comment vous souhaitez fournir vos séquences. Vous pouvez téléverser une vidéo, enregistrer directement avec votre webcam ou enregistrer avec votre téléphone.

Bonnes pratiques pour l’enregistrement des séquences vidéo

Pour des résultats optimaux, importez ou enregistrez une vidéo d’environ deux minutes. Gardez des mouvements naturels et évitez les gestes exagérés afin que votre avatar n’ait pas l’air trop animé.

Utilisez une caméra ou un smartphone haute résolution dès que possible. Si vous faites simplement un test, un clip de 30 secondes suffit. Vous pouvez soit téléverser votre vidéo, soit l’enregistrer directement dans le navigateur.

Téléchargez et envoyez vos séquences

Après avoir téléchargé votre vidéo, vous pourrez choisir des options supplémentaires, comme conserver le son ambiant, normaliser le volume audio, supprimer l’arrière-plan et exporter votre avatar en résolution 4K.

Vous serez ensuite invité à enregistrer une courte vidéo de vérification via votre webcam, que vous pourrez réaliser après avoir créé votre avatar. HeyGen analyse vos séquences et met en évidence les points qui pourraient être améliorés.

Lorsque tout semble correct, cliquez sur Envoyer. HeyGen générera votre Double Numérique et l’ajoutera à votre bibliothèque de ressources.

Modifiez votre jumeau numérique

Une fois votre avatar créé, vous pouvez le modifier à tout moment. Sélectionnez votre avatar et cliquez sur Modifier l’avatar.

À partir d’ici, vous pouvez supprimer ou ajuster l’arrière-plan, modifier la résolution et sélectionner ou mettre à jour la voix. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer les modifications.

Créer des looks d’avatar supplémentaires

Vous pouvez également créer des Looks d’Avatar pour ajouter de la variété à vos vidéos. Les Looks sont des variantes de votre Jumeau Numérique, avec différentes tenues, poses ou arrière-plans.

Pour créer un Look, importez une vidéo d’une minute ou un ensemble de photos personnalisées. Pour les imports de photos, incluez un mélange de plans rapprochés et de photos en pied, avec différents angles et expressions. Après vérification, vos nouveaux Looks seront disponibles pour une utilisation dans n’importe quel projet.

Vous disposez maintenant de votre propre Double Numérique, prêt à être utilisé dans HeyGen. Grâce à des Looks personnalisés et à des capacités expressives avancées, vous pouvez créer facilement des vidéos engageantes et personnalisées.