Gumawa ng kahanga-hangang mga video sa loob ng ilang minuto gamit ang library ng HeyGen na may higit sa 700 AI video templates. Bawat template ay nagbibigay sa iyo ng mabilis na paraan para makagawa ng de-kalidad at kapansin-pansing content nang hindi kailangan ng anumang karanasan sa pag-edit. Higit sa 85,000 na creators at mga team na ang nagtitiwala sa HeyGen para gawing mas simple at mas mabilis ang kanilang proseso ng paggawa ng video.
Makamit ang Perpektong Pagkakasabay ng Audio at Video
Gusto mo bang magmukhang natural ang mga video mo, na naka-sync ang boses at galaw ng labi, nang hindi gumugugol ng oras sa pag-e-edit? Ang AI powered lip sync ng HeyGen ay awtomatikong inaayon ang pagsasalita sa galaw ng bibig, kahit AI avatars o totoong footage ang gamit mo.
Maaari kang magsimula sa kahit anong AI video template, idagdag ang iyong script o audio, pumili ng boses at hayaan ang HeyGen na bahala sa timing para sa’yo. Gumagana ito sa iba’t ibang wika kaya makakagawa ka ng mga lokal na bersyon ng parehong video nang hindi na kailangang mag-record muli. Nakakatulong ito sa mga creator, trainer, at marketing team na gumawa ng pulidong mga video na natural at madaling panoorin.
Mga Pinakamainam na Paraan para sa AI Lip Syncing
Ang pagkakaroon ng maayos at natural na lip syncing ay nagsisimula sa ilang simpleng hakbang. Makakatulong ang mga gabay na ito para makuha mo ang pinakamahusay na resulta kapag gumagawa ka ng mga video gamit ang AI avatars o nagsi-sync ng audio sa totoong footage.
•Pumili ng De-kalidad na Boses: Pumili ng malinaw at natural na tunog na AI voice na babagay sa mensahe mo. Nag-aalok ang platform ng higit sa 300 boses sa 175 na wika.
•Gumamit ng Malinis na Audio: Kung mag-a-upload ka ng sarili mong audio, pumili ng recording na walang ingay. Ang malinis na audio ay tumutulong sa AI na makagawa ng mas eksaktong galaw ng bibig.
•I-match ang Tono at Ekspresyon: Pumili ng avatar na may mga ekspresyong babagay sa script mo. Mas nagmumukhang totoo ang mga video at mas naaaliw ang mga manonood.
•I-translate at I-sync sa Isang Hakbang: Gamitin ang built-in na AI translation kapag kailangan mo ng multilingual na lip sync. Awtomatikong inaangkop ng system ang timing at galaw ng bibig para sa bawat wika.
I-engage ang Iyong Audience gamit ang Realistic na AI Lip Sync
Ang realistic na lip sync ay nagpapadaling panoorin ang iyong mga video at tumutulong na maging mas totoo at natural ang dating ng iyong mensahe. Sa halip na mano-manong ayusin ang bawat frame, inaayos ng AI ang bawat salita para tumugma nang eksakto sa galaw ng bibig sa loob lamang ng ilang segundo. Gumagana ito para sa custom na avatars o totoong footage, kaya mabilis kang makakagawa ng malinaw at pulidong content.
Kung gumagawa ka ng mga training video, marketing clip, explainer, o multilingual na video, inaasikaso ng AI ang lahat ng timing at mga ekspresyon para sa’yo. Sa mga integration tulad ng Zapier, maaari mong i-automate ang proseso sa iba’t ibang proyekto at panatilihing maayos ang takbo ng iyong workflow.
Kung kailangan mo ng tulong sa pagsulat ng iyong script, subukan ang HeyGen AI Video Script Generator para makagawa ng mga handa nang gamitin na script sa loob lamang ng ilang segundo.
Gumawa ng Perpektong Naka-sabay na Mga Video sa 4 na Madadaling Hakbang
Bigyang-buhay ang iyong mga video gamit ang tumpak at multilingual na lip sync. Sundin ang mga hakbang na ito para gawing tapos na video ang anumang script o audio.
Magsimula sa pagsulat ng iyong script o pag-upload ng malinaw na audio. Maaari kang gumamit ng text-to-speech, na-record na audio, o isinaling teksto depende sa pangangailangan ng iyong proyekto.
Pumili mula sa malawak na hanay ng AI avatars o gamitin ang sarili mong footage. Bawat isa ay dinisenyo para tumugma sa natural na mga ekspresyon at malinaw na galaw ng bibig.
Pumili mula sa higit 300 boses sa 175 wika. I-match ang tono at istilo o mag-upload ng totoong video para sa AI syncing.
Awtomatikong inaangkop ng AI ang galaw ng labi, boses, at mga ekspresyon. I-export ang tapos mong video sa loob ng ilang segundo at ibahagi ito kahit saan.
Ang mga AI Video Template ng HeyGen ay mga nakahandang layout na dinisenyo para matulungan kang gumawa ng makinis at propesyonal na mga video sa loob lamang ng ilang minuto, nang hindi na kailangang mag-edit nang mano-mano. Bawat template ay may kasamang handang mga eksena, transition, at tamang pacing para makapagpokus ka sa iyong mensahe sa halip na buuin ang lahat mula sa simula. Tuklasin ang mga template dito: AI Video Template
Oo. Maaari mong baguhin ang text, mag-upload ng mga larawan, palitan ang mga clip, i-adjust ang mga kulay, at idagdag ang iyong logo para tumugma sa identidad ng iyong brand. Lubos na nako-customize ang bawat template, kaya madali kang makakagawa ng pare-pareho at akmang mga video para sa marketing, training, at social content.
Oo. Maaari mong idagdag ang mga AI avatar ng HeyGen sa anumang template at gamitin ang eksaktong AI lip sync para sa natural na pagbigkas. Sumusuporta ang mga avatar sa iba’t ibang wika, kaya madali kang makakagawa ng lokal na bersyon o multilingual na bersyon ng parehong video nang hindi kinakailangang mag-record muli ng kahit ano.
Hindi kailangan ng anumang karanasan. Ang editor ay drag-and-drop at direkta mong magagamit sa iyong browser, kaya mabilis na makakagawa ng high-quality na mga video ang mga baguhan at buong team. Awtomatikong inaasikaso ng mga AI tool ang timing, structure ng mga scene, at mga layout adjustment.
Oo. Maaari kang magsimula sa text, mag-upload ng audio, o magdagdag ng mga larawan at clips. Iaangkop ng AI ang iyong media sa napiling template at iaayos ang visuals, pacing, at boses para makagawa ng propesyonal na resulta. Para sa tulong sa pagsulat ng script, subukan ang AI Video Script Generator.
Maaari kang gumawa ng mga social media video, explainer, UGC-style na ads, corporate presentations, real estate walkthroughs, tutorials, at iba pang marketing content. Sa mahigit 700 na template, makakagawa ka ng mga video para sa halos anumang niche, audience, o platform.
Maaari mong i-export ang natapos mong video sa HD o 4K depende sa iyong plano. Dina-download ang mga video sa MP4 format para madali itong maibahagi sa TikTok, Instagram, YouTube, o mga business platform. Para sa pagre-resize sa iba’t ibang platform, gamitin ang Repurpose Video Tool.
