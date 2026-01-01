Gawing isang kumpletong AI-generated na video ang iyong script, kasama ang cinematic na mga eksena, natural na narasyon, motion design, at eksaktong timing sa bawat frame. Ang script to video AI ng HeyGen ay nag-aalis ng pangangailangan sa mga camera, studio, editor, at production delays para makagawa ang iyong team ng mataas na kalidad na mga video sa malaking sukat.
Mga Gamit ng Script to Video AI
Ginagamit ng mga team sa iba’t ibang industriya ang HeyGen para gawing makabuluhang mga video ang text sa anyo ng mga script at prompts. Mula onboarding hanggang marketing, tinitiyak ng HeyGen na magiging handang-gawing-video ang iyong script nang may kaunting abala lamang.
Gawing malinaw na sunod-sunod na training videos ang mga SOP, HR documents, at internal guidelines, para sa pare-parehong paraan ng pag-deliver sa bawat team.
I-convert ang mga messaging script o feature breakdowns sa malilinis na promotional video na malinaw na nagha-highlight ng mga benepisyo, FAQs, at mahahalagang detalye ng produkto.
Gawing madaling sundan na mga aralin ang masinsinang materyal o mahahabang paliwanag gamit ang AI script-to-video tool para sa digital learning at paggawa ng mga kurso.
Gumawa ng mga nakakakuha-ng-atensyon na clip mula sa mga anunsyo, thought-leadership na script, storytelling prompts, at lingguhang update gamit ang libreng script to video na tool.
Bakit ang HeyGen ang Pinakamahusay para sa Script‑to‑Video Creation
Pinapalitan ng HeyGen ang tradisyunal na paggawa ng video gamit ang isang mabilis na workflow na ginagawang malilinis at handang‑i‑share na video ang iyong nakasulat na content. Kung kailangan mo man ng mabilis na explainer, internal na update, o malakihang training content, tinutulungan ka ng HeyGen na makalipat mula sa text papuntang video nang may linaw at konsistensi.
Tinatanggal ng HeyGen ang pangangailangan sa mga camera, recording sessions, o kumplikadong software. I-paste mo lang ang script mo at agad itong magiging isang pulidong video na may dynamic na mga scene, smooth na transitions, at malinis na formatting — perpekto para sa explainers, tutorials, product walkthroughs, at onboarding content.
Kung gumagawa ka man ng educational content, corporate messaging, o mga social-ready na clip, nag-aalok ang HeyGen ng natural na AI voiceovers, iba’t ibang visual styles, at flexible na mga template para maayon ang iyong video sa tono mo, audience, at brand identity.
Gumawa ng mga video mula sa mahahabang script, mga leksyong may maraming kabanata, paulit-ulit na updates, at mga high-volume na content workflow sa loob lang ng ilang minuto. Awtomatikong inaayos ni HeyGen ang paggawa ng mga scene at layout para makagawa ka ng mas maraming video — nang hindi nadaragdagan ang oras ng production o nangangailangan ng dagdag na resources.
AI na voiceover sa iba’t ibang wika
Pumili mula sa mga natural na AI voice na may malinaw na pagbigkas, may ekspresibong tono, at may suporta para sa iba’t ibang wika at accent sa buong mundo. Ipares ang mga ito sa makatotohanang AI avatars para sa mga propesyonal na on-screen presenter.
Awtomatikong mga eksena na may dinamikong biswal
Awtomatikong hinahati ng HeyGen ang iyong script sa mga eksena at ipinapareha ang mga ito sa mga layout, graphics, at visual na istruktura na mas nagpapalakas sa iyong mensahe. Maaari mo ring i-convert ang mga larawan tungo sa video para sa mas dynamic na visual storytelling.
Naiaangkop na mga layout at pagba-brand
Mabilis na i-adjust ang mga kulay, background, motion design, aspect ratio, at mga elementong nasa screen para maayon ang iyong video sa iyong brand.
Simpleng mga tool sa pag-edit para sa mabilisang rebisyon
Baguhin ang mga linya, palitan ang mga visual, i-adjust ang timing, o magbago ng mga style nang hindi kinakailangang galawin ang timeline. Mag-export ng de-kalidad na mga video sa loob lamang ng ilang segundo.
Paano Gamitin ang AI Script to Video Generator
Pinapasimple ng HeyGen ang proseso mo mula sa pag-input ng text hanggang sa tapos na ang video output—ganito ito gumagana.
I-upload o i-paste ang iyong teksto. Susuriin ng AI ang istruktura at agad ihahanda ang layout ng iyong video.
Pumili ng istilo ng narasyon, wika, tono, at format ng video na babagay sa mga layunin ng iyong content.
Ayusin ang background, mga kulay, ritmo, at iba pang biswal na elemento ayon sa pangangailangan.
Gumagawa ang HeyGen ng video content mo sa loob lang ng ilang minuto. Gawin ang mabilis na mga pagbabago, tapos i-download o i-share agad.
Ang image to video AI ay nagbabago ng mga static na visual sa maiikling, AI-generated na video. Mag-upload lang ng larawan, ilagay ang script, at ia-animate ni HeyGen ang mga ekspresyon ng mukha at magdadagdag ng boses—perpekto para gumawa ng video mula sa isang litrato lang.
Oo, ang AI video generator na ito ay perpekto para sa paggawa ng maiikling video, explainer, at product showcase video para sa mga social platform. Dinisenyo ito para sa mabilis at kaakit-akit na mga video na malinaw na nagkukuwento ng iyong brand.
Sinusuportahan ng HeyGen ang MP4 at WebM na mga format. Awtomatikong inaayos ng platform ang resolusyon at kalidad ng video upang umayon sa iyong export settings.
Oo. Gamit ang photo-to-video AI at facial mapping engine ng HeyGen, maaari mong gawing mga luma o static na larawan angmga talking AI videona may AI-generated na galaw at naka-sync na boses.
Nag-aalok ang HeyGen ng libreng image-to-video AI tier na maaari mong gamitin para ma-explore ang mga feature at makagawa ng iyong unang video nang hindi nagbabayad. Bagama’t hindi ito ganap na walang limitasyon, isa ito sa pinakamahusay na libreng panimulang opsyon.
Oo. Kayang awtomatikong gumawa ng HeyGen ng mga subtitle sa iba’t ibang wika batay sa iyong script o narasyon. Maaari mong i-edit ang teksto, ayusin ang istilo, at i-export ang video na may nakapirming subtitles o hiwalay na subtitle files.
Oo. Maaari kang magpalit sa pagitan ng 16:9, 9:16, at 1:1 na mga format anumang oras. Awtomatikong inaangkop ng HeyGen ang iyong layout, pacing, at visuals para sa bawat platform nang hindi muling ginagawa ang video mula sa simula.
Pinapayagan ka ng HeyGen na i-customize ang mga kulay, background, tipograpiya, at mga istilo ng layout, para mapanatili mo ang pagkakapare-pareho ng iyong brand sa lahat ng video output mo.
Oo. Maaari kang magbahagi ng mga proyekto, mag-iwan ng mga komento, mag-review ng mga edits, at mag-manage ng mga team-level permission, kaya mas madali para sa maraming tao na magtrabaho sa iisang video pipeline.
Karamihan sa mga video ay nagagawa sa loob ng ilang minuto. Ang mas maiikling script ay halos agad-agad narerender, habang ang mas mahahaba at may maraming eksena na video ay maaaring tumagal nang kaunti depende sa haba at pagiging kumplikado nito.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Gawing propesyonal na video ang iyong mga ideya gamit ang AI.