Script to Video AI: Mabilis na Paglikha ng Mga Video mula sa Teksto

Gawing isang kumpletong AI-generated na video ang iyong script, kasama ang cinematic na mga eksena, natural na narasyon, motion design, at eksaktong timing sa bawat frame. Ang script to video AI ng HeyGen ay nag-aalis ng pangangailangan sa mga camera, studio, editor, at production delays para makagawa ang iyong team ng mataas na kalidad na mga video sa malaking sukat.

120,166,724Mga video na nabuo
93,788,941Mga avatar na nabuo
16,527,409Mga video na na-translate
Pinagkakatiwalaan ng milyun-milyon sa buong mundo na bigyang-buhay ang kanilang mga kuwento.

Mga Gamit ng Script to Video AI

Ginagamit ng mga team sa iba’t ibang industriya ang HeyGen para gawing makabuluhang mga video ang text sa anyo ng mga script at prompts. Mula onboarding hanggang marketing, tinitiyak ng HeyGen na magiging handang-gawing-video ang iyong script nang may kaunting abala lamang.


Mga video para sa pagsasanay at onboarding

Mga video para sa pagsasanay at onboarding

Gawing malinaw na sunod-sunod na training videos ang mga SOP, HR documents, at internal guidelines, para sa pare-parehong paraan ng pag-deliver sa bawat team.

Mga marketing explainer at demo ng produkto

Mga marketing explainer at demo ng produkto

I-convert ang mga messaging script o feature breakdowns sa malilinis na promotional video na malinaw na nagha-highlight ng mga benepisyo, FAQs, at mahahalagang detalye ng produkto.

Mga pang-edukasyong modyul at instruksyonal na nilalaman

Mga pang-edukasyong modyul at instruksyonal na nilalaman

Gawing madaling sundan na mga aralin ang masinsinang materyal o mahahabang paliwanag gamit ang AI script-to-video tool para sa digital learning at paggawa ng mga kurso.

Nilalaman sa social media at maiikling mensahe

Nilalaman sa social media at maiikling mensahe

Gumawa ng mga nakakakuha-ng-atensyon na clip mula sa mga anunsyo, thought-leadership na script, storytelling prompts, at lingguhang update gamit ang libreng script to video na tool.

Bakit ang HeyGen ang Pinakamahusay para sa Script‑to‑Video Creation

Pinapalitan ng HeyGen ang tradisyunal na paggawa ng video gamit ang isang mabilis na workflow na ginagawang malilinis at handang‑i‑share na video ang iyong nakasulat na content. Kung kailangan mo man ng mabilis na explainer, internal na update, o malakihang training content, tinutulungan ka ng HeyGen na makalipat mula sa text papuntang video nang may linaw at konsistensi.

Gumawa ng studio-quality na mga video nang hindi kailangang mag-shoot

Tinatanggal ng HeyGen ang pangangailangan sa mga camera, recording sessions, o kumplikadong software. I-paste mo lang ang script mo at agad itong magiging isang pulidong video na may dynamic na mga scene, smooth na transitions, at malinis na formatting — perpekto para sa explainers, tutorials, product walkthroughs, at onboarding content.

I-match ang anumang tono gamit ang AI na boses, estilo, at mga format

Kung gumagawa ka man ng educational content, corporate messaging, o mga social-ready na clip, nag-aalok ang HeyGen ng natural na AI voiceovers, iba’t ibang visual styles, at flexible na mga template para maayon ang iyong video sa tono mo, audience, at brand identity.

Palawakin ang paggawa ng content nang mabilis

Gumawa ng mga video mula sa mahahabang script, mga leksyong may maraming kabanata, paulit-ulit na updates, at mga high-volume na content workflow sa loob lang ng ilang minuto. Awtomatikong inaayos ni HeyGen ang paggawa ng mga scene at layout para makagawa ka ng mas maraming video — nang hindi nadaragdagan ang oras ng production o nangangailangan ng dagdag na resources.

AI na voiceover sa iba’t ibang wika

Pumili mula sa mga natural na AI voice na may malinaw na pagbigkas, may ekspresibong tono, at may suporta para sa iba’t ibang wika at accent sa buong mundo. Ipares ang mga ito sa makatotohanang AI avatars para sa mga propesyonal na on-screen presenter.

A woman wearing a yellow safety helmet smiles while adjusting it with one hand. Around her are interface-style elements, including a language selector with several country flags and a text message bubble written in Dutch that is attributed to a user named “Danielle.” The background is bright blue with a rounded square frame around the photo.

Awtomatikong mga eksena na may dinamikong biswal

Awtomatikong hinahati ng HeyGen ang iyong script sa mga eksena at ipinapareha ang mga ito sa mga layout, graphics, at visual na istruktura na mas nagpapalakas sa iyong mensahe. Maaari mo ring i-convert ang mga larawan tungo sa video para sa mas dynamic na visual storytelling.

Multiple overlapping photos of the same woman in different professional outfits, shown in rounded triangular frames.

Naiaangkop na mga layout at pagba-brand

Mabilis na i-adjust ang mga kulay, background, motion design, aspect ratio, at mga elementong nasa screen para maayon ang iyong video sa iyong brand.

A white 3D structure made of clustered spheres with a thumbnail strip below showing image slots and an add button.

Simpleng mga tool sa pag-edit para sa mabilisang rebisyon

Baguhin ang mga linya, palitan ang mga visual, i-adjust ang timing, o magbago ng mga style nang hindi kinakailangang galawin ang timeline. Mag-export ng de-kalidad na mga video sa loob lamang ng ilang segundo.

A man sits at a desk smiling, beside an interface panel showing SCORM export options.

Ginagamit ng mahigit 100,000 na team na pinahahalagahan ang kalidad, kadalian, at bilis

Tingnan kung paano pinapalawak ng mga negosyo na tulad sa iyo ang paggawa ng content at pinapabilis ang paglago gamit ang pinaka-makabagong image-to-video platform sa merkado.

Miro
"Binibigyan nito ng kapangyarihan ang aming mga manunulat na magkaroon ng kaparehong antas ng pagkamalikhain sa proseso na mayroon ako pagdating sa mga visual na paraan ng pagkukuwento."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
Vision Creative Labs
"Ang mahiwagang sandali para sa akin ay noong meron kaming isang video na ginagawa ko linggo-linggo. Bigla naming na-realize na puwede pala akong magsulat ng script, ipadala ito, at hindi ko na kailangang humarap sa camera ulit."

Roger Hirst, Co-Founder
Workday
"Ang gusto ko sa HeyGen ay hindi ko na kailangang tumanggi sa mga proyekto. Parang nadagdagan ang lakas ng team namin. Mas marami na kaming nagagawa gamit lang ang mga resources na meron kami."

Justin Meisinger, Tagapamahala ng Programa
Paano ito gumagana

Paano Gamitin ang AI Script to Video Generator

Pinapasimple ng HeyGen ang proseso mo mula sa pag-input ng text hanggang sa tapos na ang video output—ganito ito gumagana.

Hakbang 1

I-paste ang iyong script sa AI script-to-video na tool

I-upload o i-paste ang iyong teksto. Susuriin ng AI ang istruktura at agad ihahanda ang layout ng iyong video.

Hakbang 2

Piliin ang boses at visual na estilo mo

Pumili ng istilo ng narasyon, wika, tono, at format ng video na babagay sa mga layunin ng iyong content.

Hakbang 3

I-customize ang mga eksena, pacing, at branding

Ayusin ang background, mga kulay, ritmo, at iba pang biswal na elemento ayon sa pangangailangan.

Hakbang 4

Gumawa, pinuhin, at i-export

Gumagawa ang HeyGen ng video content mo sa loob lang ng ilang minuto. Gawin ang mabilis na mga pagbabago, tapos i-download o i-share agad.

Mga Madalas Itanong (FAQs)

Ano ang script to video na AI tool?

Ang image to video AI ay nagbabago ng mga static na visual sa maiikling, AI-generated na video. Mag-upload lang ng larawan, ilagay ang script, at ia-animate ni HeyGen ang mga ekspresyon ng mukha at magdadagdag ng boses—perpekto para gumawa ng video mula sa isang litrato lang.

Maaari ko bang gamitin ang sarili kong boses para sa narasyon sa proseso ng paggawa ng AI video?

Oo, ang AI video generator na ito ay perpekto para sa paggawa ng maiikling video, explainer, at product showcase video para sa mga social platform. Dinisenyo ito para sa mabilis at kaakit-akit na mga video na malinaw na nagkukuwento ng iyong brand.

Sumusuporta ba ang HeyGen sa iba’t ibang wika?

Sinusuportahan ng HeyGen ang MP4 at WebM na mga format. Awtomatikong inaayos ng platform ang resolusyon at kalidad ng video upang umayon sa iyong export settings.

Kailangan ko ba ng editing skills para magamit ang AI script-to-video generator na HeyGen?

Oo. Gamit ang photo-to-video AI at facial mapping engine ng HeyGen, maaari mong gawing mga luma o static na larawan angmga talking AI videona may AI-generated na galaw at naka-sync na boses.

Maaari ba akong gumawa ng mahahabang video mula sa mga script?

Nag-aalok ang HeyGen ng libreng image-to-video AI tier na maaari mong gamitin para ma-explore ang mga feature at makagawa ng iyong unang video nang hindi nagbabayad. Bagama’t hindi ito ganap na walang limitasyon, isa ito sa pinakamahusay na libreng panimulang opsyon.

Automatic bang makapaglagay ng subtitles ang HeyGen?

Oo. Kayang awtomatikong gumawa ng HeyGen ng mga subtitle sa iba’t ibang wika batay sa iyong script o narasyon. Maaari mong i-edit ang teksto, ayusin ang istilo, at i-export ang video na may nakapirming subtitles o hiwalay na subtitle files.

Maaari ko bang baguhin ang aspect ratio para sa iba’t ibang platform?

Oo. Maaari kang magpalit sa pagitan ng 16:9, 9:16, at 1:1 na mga format anumang oras. Awtomatikong inaangkop ng HeyGen ang iyong layout, pacing, at visuals para sa bawat platform nang hindi muling ginagawa ang video mula sa simula.

Sinusuportahan ba ng HeyGen ang mga branded na template?

Pinapayagan ka ng HeyGen na i-customize ang mga kulay, background, tipograpiya, at mga istilo ng layout, para mapanatili mo ang pagkakapare-pareho ng iyong brand sa lahat ng video output mo.

Maaari ba akong makipagtulungan sa aking team sa loob ng HeyGen?

Oo. Maaari kang magbahagi ng mga proyekto, mag-iwan ng mga komento, mag-review ng mga edits, at mag-manage ng mga team-level permission, kaya mas madali para sa maraming tao na magtrabaho sa iisang video pipeline.

Gaano kabilis makakagawa ng video mula sa script ang HeyGen?

Karamihan sa mga video ay nagagawa sa loob ng ilang minuto. Ang mas maiikling script ay halos agad-agad narerender, habang ang mas mahahaba at may maraming eksena na video ay maaaring tumagal nang kaunti depende sa haba at pagiging kumplikado nito.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

