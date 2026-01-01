AI Screen Recorder

I-record ang iyong screen, webcam, at audio gamit ang AI screen recorder ng HeyGen. Mag-record nang perpektong sabay-sabay, alisin ang ingay sa background, at awtomatikong gumawa ng captions. Lumikha ng de-kalidad at madaling maibahaging mga video sa loob ng ilang minuto, nang walang kailangang i-download o gumamit ng editing software.

120,166,724Mga video na nabuo
93,788,941Mga avatar na nabuo
16,527,409Mga video na na-translate
Mag-record nang Mas Matalino, Mas Mabilis, at Mas Maganda

Ang AI Screen Recorder ng HeyGen ay nagbibigay sa iyo ng lahat ng kailangan mo para mag-record, mag-enhance, at magbahagi ng mga video na may propesyonal na kalidad sa isang madaling-gamitin na platform. Kung gumagawa ka man ng tutorials, product demos, onboarding videos, o team presentations, tinutulungan ka ng HeyGen na makatipid ng oras, pataasin ang productivity, at mapanatili ang studio-level na kalidad direkta mula sa iyong browser.

Sa tulong ng AI-powered enhancements, multi-source recording, at mga instant sharing tool, bawat video na irekord mo ay mukhang propesyonal at malinaw na malinaw ang tunog.

Awtomatikong Pagpapahusay gamit ang AI

Gawing mula simple hanggang napakaganda ang mga recording mo nang awtomatiko. Nililinis ng advanced AI ng HeyGen ang audio mo in real time sa pamamagitan ng pag-alis ng ingay sa background, pagba-balanse ng sound levels, at pagputol ng mga salitang pampuno. Hindi mo na kailangang mag-edit. Palagi kang makakakuha ng makinis at propesyonal na kalidad ng mga recording.

Maaari mong i-fine-tune ang iyong output gamit ang built-in na enhancement settings na nagpapanatiling malinaw at natural ang iyong boses—perpekto para sa mga creator, guro, at propesyonal.

Walang-aberyang Multi-Source Capture

I-record ang iyong screen, webcam, at mikropono nang sabay-sabay at perpektong magkasabay. Madali kang makakapagpalit ng view habang nagre-record para maipakita ang mahahalagang visual o ekspresyon ng mukha.

Bago mag-record, planuhin muna ang iyong script gamit ang AI video script generator para malinaw ang pagkakabuo ng iyong mensahe at makatipid ka sa oras.

Ang flexible na setup na ito ay perpekto para sa mga tutorial, product walkthrough, o remote presentations, na nagbibigay sa iyong mga video ng personal na dating na nakakapukaw ng interes ng mga manonood. Tinitiyak ng streamlined na interface na walang lag o pagkaantala sa audio, kahit na magpalit ka ng source habang nagre-record.

Paano Ito Gumagana?

I-record ang Iyong Screen sa 4 na Madadaling Hakbang

Madaling i-capture ang iyong screen at gawing kaakit-akit at propesyonal na mga video ang iyong mga recording gamit ang AI Screen Recorder ng HeyGen.

Hakbang 1

Buksan ang AI Screen Recorder

Ilunsad ang HeyGen Screen Recorder direkta sa iyong browser. Hindi mo na kailangang mag-download o mag-install ng kahit ano—buksan lang ang tool at handa ka nang mag-record sa loob ng ilang segundo.

Hakbang 2

Piliin Kung Ano ang Ire-record

Piliin nang eksakto kung ano ang gusto mong i-record: ang screen mo, webcam, o pareho na may audio. Pwede kang magpalit ng view kahit kailan para manatiling nakatutok ang audience mo sa pinakamahalagang bahagi.

Hakbang 3

Hayaan ang AI na Pagandahin ang Iyong Pagre-record

Kapag nagsimula ka nang mag-record, awtomatikong gumagana sa background ang AI ng HeyGen. Tinatanggal nito ang ingay sa background, pinuputol ang mahahabang patlang, binabalanse ang audio, at nagdadagdag pa ng captions para maging makinis at propesyonal ang video mo nang hindi mo na kailangang mag-edit nang mano-mano.

Hakbang 4

I-preview at I-share Kaagad

Kapag tapos ka na, i-preview ang iyong recording at i-export ito sa loob ng ilang segundo. I-download ang pinakinis mong video sa HD o 4K, o i-share ito kaagad gamit ang secure na link—perpekto para sa tutorials, presentations, at team updates.

Mga Madalas Itanong Tungkol sa Screen Recorder

Ano ang AI screen recorder?

Ang isang AI screen recorder ay nagre-record ng iyong screen, webcam, at audio habang awtomatikong pinapaganda ang iyong video. Pinapalinaw ng HeyGen ang iyong recording sa pamamagitan ng pag-alis ng ingay, pag-trim ng mga katahimikan, at pag-generate ng mga caption para magmukhang propesyonal ang iyong mga recording nang hindi na kailangan ng manual na pag-edit.

Maaari ko bang i-record ang screen at webcam ko nang sabay?

Oo. Pinapayagan ka ng HeyGen na sabay-sabay mag-record ng screen, webcam, at mikropono nang perpektong naka-sync. Maaari kang magpalit-palit ng layout habang nagre-record, kaya ito ay perpekto para sa mga tutorial, demo, at walkthrough na nangangailangan ng parehong visual at presensya ng tagapagsalita.

Gumagana ba ang AI screen recorder direkta sa browser?

Oo naman. Ang HeyGen ay ganap na online at hindi kailangan ng anumang installation o setup. Maaari kang mag-record kaagad gamit ang Windows, Mac, o mobile browsers, at lahat ng files ay ligtas na nase-save sa cloud para madali mong ma-access.

Nakakapagpahusay ba ang HeyGen ng audio quality ng mga recording ko?

Oo. Ang built-in na AI ay nag-aalis ng ingay sa background, nagba-balanse ng sound levels, nagpuputol ng mga salitang pampuno, at awtomatikong nagpapalinaw ng audio. Para sa mas malinis na resulta, maaari mo pang pagandahin ang audio mamaya gamit angIncrease Volume of Video Tool

Awtomatikong gumagawa ba ng captions ang screen recorder?

Oo. Awtomatikong gumagawa ang HeyGen ng tumpak na captions at transcripts habang nagre-record. Dahil dito, mas nagiging accessible ang iyong mga video, mas madaling sundan, at handa na para sa mga platform tulad ng YouTube, Reels, at mga internal training portal.

Maaari ko bang i-edit ang mga recording ko pagkatapos ko itong makuha?

Maaari kang gumawa ng mabilis na pag-edit gamit ang mga AI feature tulad ng pagtanggal ng katahimikan, scene detection, trimming, at pag-aayos ng captions. Para sa karagdagang pag-fine-tune—tulad ng pagputol ng mga bahagi, gamitin ang Online Video Trimmer

Libre bang gamitin ang AI screen recorder ng HeyGen?

Oo. Maaari kang mag-record, mag-enhance, at mag-export ng mga video nang libre gamit ang basic na bersyon. Ang pag-upgrade ay magbubukas ng mga premium na feature para sa mga team, mas mahahabang recording, at mas advanced na workflows. Maaari kang mag-sign up dito

