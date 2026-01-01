Gupitin, paikliin, at pagandahin ang iyong mga video gamit ang libreng online video trimmer. Mabilis at browser-based ang tool na ito kaya madali at eksakto ang pag-edit. Alisin ang mga hindi kailangang bahagi, ayusin ang iyong mga clip, at makakuha ng propesyonal na kalidad na resulta—lahat ito nang hindi nagda-download ng software. Para man ito sa social media, product demos, o tutorials, makakagawa ka ng malilinis at kaakit-akit na video sa loob lang ng ilang minuto.
I-edit ang mga video nang madali gamit ang AI na eksaktong-eksakto
Gawing maiikli at kaakit-akit na clips ang mahahaba o raw na footage na swak sa kahit anong platform. Sa AI-powered trimmer ng HeyGen, puwede mong i-refine ang mga video agad-agad, walang kailangang komplikadong tools o editing skills. Perpekto para sa social media creators, marketers, at mga propesyonal na kailangan ng mabilis at de-kalidad na resulta.
I-trim at pinuhin ang iyong mga video nang madali
I-trim ang iyong mga video nang walang kahirap-hirap gamit ang HeyGen. I-upload ang iyong clip, ayusin ang slider, at hayaang ang AI ang magbigay ng smooth na transitions, malilinis na cuts, at pare-parehong kalidad.
Para makuha ang pinakamahusay na resulta:
Magpokus sa mahahalagang sandali bago mag-trim
Gamitin ang AI para alisin ang mga pag-pause o pagkakamali
Gupitin sa natural na pagitan para tuloy-tuloy ang daloy
I-optimize ang haba para sa bawat platform
Kapag na-trim mo na ang footage, madali mo itong ma-convert sa mga format na angkop sa bawat platform gamit ang aming Repurpose Video tool para sa TikTok, Instagram Reels, YouTube at iba pa.
I-customize ang iyong clip para sa bawat platform
Piliin ang aspect ratio, i-crop ang frame, at i-resize ang video mo para sa TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, o Facebook. Ayusin ang tunog, i-mute ang audio, o magdagdag ng final touches—lahat ito direkta mula sa iyong browser.
I-trim, I-resize at I-repurpose ang Iyong Mga Video sa 4 na Madadaling Hakbang
Gumawa ng pulidong mga video sa loob ng ilang minuto gamit ang mga simpleng hakbang na ito. Gamitin ang AI-powered na Instant Highlight para mabilis mahanap at maibahagi ang pinakamagagandang bahagi ng iyong content, gamit ang aming online video translator at AI video generator tools.
I-import ang iyong video mula sa iyong device o magdagdag ng public URL. Sinusuportahan ng tool ang MP4, MOV, at AVI na mga format.
Gamitin ang slider para piliin kung saan magsisimula at magtatapos ang iyong clip para sa mabilis at eksaktong pag-trim.
I-crop, i-resize, o i-mute ang mga bahagi ng iyong video para umayon sa pangangailangan ng iyong platform.
I-save ang naayos mong clip o ibahagi ito direkta sa TikTok, Instagram, o YouTube.
Sinusuportahan ng HeyGen ang MP4, MOV, AVI, at karamihan sa mga karaniwang video format para sa mabilis na pag-upload. Kung hindi mag-load ang isang file, maaaring ito ay sira o lumampas sa limitasyon ng pag-upload.
Maaari kang mag-trim ng mga video kahit walang account, kaya madali kang makapagsisimula agad. Mag-sign up lang kung gusto mo ng mas maraming features at mga opsyon para sa cloud storage.
Oo. Maaari kang mag-trim ng ilang bahagi at alisin ang mga hindi kailangang sandali sa iisang pag-edit. Kapag tapos ka na, i-export mo lang ang pinakinis mong clip sa loob ng ilang segundo.
Hindi. Pinapanatili ng tool ang orihinal na resolusyon ng iyong video habang nagbibigay ng makinis at eksaktong mga cut. Maaari mo ring i-resize ang iyong clip gamit ang Resize Video na tool kung kinakailangan.
Oo. Lahat ng video ay pinoproseso gamit ang encryption at awtomatikong binubura makalipas ang maikling panahon matapos itong matapos. Mananatiling pribado at protektado ang iyong content sa bawat hakbang.
Oo naman. Maaari mong i-crop, i-resize, at i-export ang mga video sa mga format na perpekto para sa TikTok, Reels, at YouTube Shorts. Para sa kumpletong pagre-repurpose, subukan ang Repurpose Video na tool.
Oo. Pagkatapos mag-trim, maaari mong pagandahin ang iyong video gamit ang mga AI tool tulad ng avatars, voiceovers, at translations. I-explore ang AI Talking Head Generator para sa mas advanced na pag-customize.
