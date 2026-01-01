AI Avatar Looks Generator

Gawing makatotohanan, may ekspresyon, o animated na AI avatar ang kahit anong larawan. Gumawa ng maiikling video, buuin ang iyong digital twin, o magdisenyo ng custom na itsura na sumasalamin sa iyong personalidad o brand. I-upload ang iyong larawan, idagdag ang iyong script o audio, at hayaang buhayin ng AI ang iyong avatar. Ilang minuto lang ang kailangan.

  • Higit sa 1100 AI talking heads
  • Sumusuporta sa higit sa 175 wika at diyalekto
  • Gumawa ng talking head na video sa loob lamang ng ilang minuto
Tool featured image
120,166,724Mga video na nabuo
93,788,941Mga avatar na nabuo
16,527,409Mga video na na-translate
Pinagkakatiwalaan ng milyun-milyon sa buong mundo na bigyang-buhay ang kanilang mga kuwento.
AI Avatar Looks Generator

Paano Gumawa ng AI Talking Head na Mga Video?

Ang HeyGen platform ay nagbibigay sa iyo ng lahat ng kailangan mo para makagawa ng mga avatar nang mabilis, madali, at hindi na kailangan ng teknikal na kasanayan.

Hakbang 1

I-upload ang Iyong Larawan

Magsimula sa isang malinaw na larawan na nakaharap sa camera para makuha nang tama ng HeyGen ang mga katangian ng iyong mukha.

Hakbang 2

Pumili ng Iyong Estilo ng Avatar

Pumili ng makatotohanan, cartoon, 3D, anime, o ganap na custom na itsura.

Hakbang 3

I-customize ang Iyong Avatar

Ayusin ang damit, hairstyle, accessories, background, mga eksena, at personalidad.

Hakbang 4

Gumawa at I-download

Magdagdag ng text o audio, i-generate ang iyong avatar, at i-download ang iyong avatar video sa mataas na kalidad.

Mga Tampok ng Avatar Looks Generator


Gawing nagsasalitang avatar ang anumang larawan, pumili mula sa realistic o stylized na hitsura, magdagdag ng natural na boses, at i-customize ang mga eksena at background. Gumawa ng expressive na avatar videos sa loob lamang ng ilang minuto nang hindi kailangang mag-shoot o mag-edit.

AI Avatar Looks Generator

Bakit Pinipili ng mga Tao ang HeyGen Avatar Looks Generator

Binibigyan ka ng HeyGen ng lahat ng kailangan mo para gumawa ng avatars nang mabilis at hindi na kailangan ng technical skills. Gumawa ng avatar videos para sa marketing, training, intros, at tutorials, at puwede mo pang gawing kumpletong video ang mga script gamit ang HeyGen Text to Video Tool. Kayang ngumiti, magsalita, at mag-react nang natural ng avatar mo, at makakagawa ka ng mga video sa loob lang ng ilang minuto. Pumili mula sa realistic, cartoon, o 3D na mga style, at pumili ng boses, wika, at tono na babagay sa audience mo.

Tagalikha ng Hitsura ng Avatar

Paano Makakakuha ng Pinakamagagandang Resulta

Magsimula sa isang malinaw na litrato na nakaharap sa camera at may maayos na ilaw. Pumili ng istilo na bagay sa goal mo—realistic para sa professional na videos, cartoon para sa social media, at 3D para sa mga creative na proyekto. Panatilihing maikli at natural ang mga script mo para mas maayos ang lip-sync. I-test ang avatar mo sa iba’t ibang eksena, at subukan ang ilang variation para mahanap ang pinaka-natural na itsura.

AI Avatar Looks Generator

Bigyang-buhay ang Iyong Mga Larawan gamit ang HeyGen

Gawing isang nagsasalitang avatar ang iyong larawan gamit ang natural na paggalaw ng labi at ekspresibong kilos. Gumawa ng makatotohanan, cartoon, anime, o 3D na mga avatar, ilagay sila sa iba’t ibang eksena, at lumikha ng maiikling video para sa social media, pag-aaral, o negosyo. Maaari mo pang pag-awitin ang iyong larawan o gumawa ng digital twin para sa tuloy-tuloy na mga presentasyon.
Para sa makinis at propesyonal na presenter-style na mga video, subukan ang HeyGen AI Spokesperson

Mga Madalas Itanong Tungkol sa AI Talking Head Video Generator

Paano ko gagawing AI avatar ang isang larawan?

Kailangan mo lang mag-upload ng malinaw na litrato na nakaharap sa camera, pumili ng gusto mong style, at i-customize ang mga detalye tulad ng damit o background. Awtomatikong iko-convert ng AI ang iyong larawan sa isang realistic o stylized na avatar na handa nang gamitin para sa video o branding. Magsimula nang lumikha gamit angAI Avatar Generator.

Puwede bang magsalita o sumabay sa boses ko ang AI avatar ko?

Oo. Maaari kang magdagdag ng text o mag-upload ng audio at awtomatikong gagawa ang AI ng maayos na lip-sync, mga ekspresyon, at tamang timing para makapagsalita nang natural ang iyong avatar. Para sa mga video na parang may tagapagsalita o host, maaari mo ring subukan ang AI Spokesperson Tool.

Pwede ba akong gumawa ng cartoon, anime, o 3D na avatar?

Oo. Maaari kang gumawa ng realistic, cartoon, anime, o 3D na avatar depende sa istilo ng content mo. Bawat option ay puwedeng i-customize nang buo para tumugma sa personalidad ng brand mo, mga creative goal, o aesthetic sa social media.

Angkop ba ito para sa business content at personal branding?

Oo naman. Maraming creator at kumpanya ang gumagamit ng mga avatar para sa mga intro, tutorial, explainer, training video, LinkedIn branding, at digital persona. Para gawing kumpletong avatar videos ang mga script, i-partner ito sa AI Video Script Generator.


Ligtas ba para mga bata o mas batang users ang gumawa ng avatars?

Oo. May kasama ang tool na mga istilo ng avatar na pang‑bata at masasayang itsura na iniiwasan ang sobrang realistiko kapag kinakailangan. Nakakatulong ang mga opsyong ito na gumawa ng ligtas at masayang mga avatar na angkop para sa mga family project, silid‑aralan, at content para sa kabataan.


Maaari ko bang i-download ang aking avatar sa mataas na kalidad?

Maaari kang mag-export ng malinaw na mga larawan o buong video sa mataas na resolusyon. Kung gagamitin mo man ang iyong avatar para sa gaming channels, reels, branding, training, o social content, mananatiling malinaw ang mga download at handang i-publish.


Maaari ba akong gumawa ng mga avatar para sa mga bata?

Oo. Kasama sa HeyGen ang mga ligtas at pambatang opsyon ng avatar.


Gaano katagal bago magawa ang isang avatar?

Karamihan sa mga avatar ay handa na sa loob ng ilang minuto, depende sa style at kung magdadagdag ka ng talking animations. Ang proseso ay ganap na browser-based, kaya makakagawa ka nang mabilis ng iba’t ibang bersyon ng avatar nang hindi kinakailangang mag-install ng software.


