Gumawa ng multilingual, natural-sounding na voiceover na may eksaktong lip sync. Walang kailangang reshoot o manual na pag-edit. Suportahan ang maraming human-like na AI voices sa iisang video gamit ang advanced na text-to-speech technology.
Kailangan mo ba ng makinis at propesyonal na AI voiceover para sa iyong video content?
HeyGen’s AI Video Generator ay nagbibigay-daan sa iyong gumawa ng mataas na kalidad na mga voiceover sa loob lamang ng ilang minuto. Kung gumagawa ka man ng explainer videos, promotional content, o tutorials, nag-aalok ito ng madali at tuloy-tuloy na paraan para magdagdag ng makapangyarihang narasyon sa iyong mga proyekto.
Sa HeyGen, maaari kang pumili mula sa malawak na hanay ng AI voices para tumugma sa tono ng iyong video at madali kang makakonekta sa iyong audience.
Mga Pinakamainam na Paraan sa Paggamit ng Aming AI Voice Generator
I-maximize ang bisa ng iyong AI voiceover gamit ang mga tip na ito:
Gawing Mas Kaengganyo ang Iyong Content gamit ang Propesyonal na AI Voice Overs
Ang pagdaragdag ng isang propesyonal na voiceover ay maaaring makapagpataas nang malaki sa epekto ng iyong video. Ang malinaw at kaakit-akit na AI voiceover ay nagpapaganda ng pagkukuwento, nagpapalakas ng tiwala, at pinananatiling tutok ang mga manonood, kaya mas tumatatak ang iyong mensahe.
Gumagamit ang HeyGen’s Voice Over Generator ng advanced na AI voice cloning technology para makapaghatid ng eksaktong, natural pakinggang mga voiceover na nakaayon sa pangangailangan mo. Pinagkakatiwalaan ng mga propesyonal sa marketing, edukasyon, at entertainment, tinitiyak ng aming platform ang de-kalidad na resulta nang madali, para makagawa ka ng kahanga-hangang AI-generated na video content.
Paano Gamitin ang HeyGen AI Voice Generator?
Gumawa ng natural-sounding na AI voiceovers na akma sa iyong content—mabilis, eksakto, at madaling i-scale.
Magsimula sa isang malinis na audio file o i-type ang iyong script; sinusuportahan ng HeyGen ang parehong boses at text-to-speech.
Gumamit ng nagsasalitang AI avatar o mag-sync ng galaw ng labi sa totoong human footage para sa mas natural na delivery. Ang pagpili ng tamang avatar ay makakatulong para mas maging engaging ang iyong AI-generated na mga video.
Pumili mula sa higit 300 na boses sa mahigit 175 na wika para tumugma sa iyong tono at target na audience, na nagbibigay sa iyo ng flexibility para sa iba’t ibang uri ng video AI generators.
Awtomatikong sine-sync ng HeyGen ang galaw ng labi, boses, at mga ekspresyon ng mukha—i-export at i-share ang iyong AI voiceover videos sa loob ng ilang segundo. Perpekto ang mabilisang export na ito para sa mga marketer at content creator na kailangan ng agarang resulta.
Ito ay isang tool na ginagawang natural, studio-quality na voiceover ang iyong text o in-upload na audio, na perpektong naka-sync sa mga avatar o totoong footage. Maaari mo rin itong ipares sa AI Text to Speech Video Tool
Oo. Maaari mong i-adjust ang tono, bilis, pacing, at delivery gamit ang simpleng controls para bumagay ang narasyon sa content mo. Nakakatulong ito para maipareha mo ang mga boses sa training videos, social posts, o marketing materials mo.
Oo. Maaari kang mag-upload ng sarili mong audio para kopyahin ang isang boses o gumawa ng panibagong boses mula sa mga text prompt. Maaari mong i-customize ang accent, emosyon, at istilo ng pananalita para makakuha ng natatanging resulta.
Oo. Gumagana ito sa mga AI avatar o anumang in-upload na footage. Maaari mo pang pagandahin ang mga video sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga larawan gamit ang Add Photo to Video Tool
Oo. Pinapayagan ng mga paid plan ang ganap na komersyal na paggamit para sa marketing, sales, tutorials, ads, at branded na content nang walang anumang limitasyon sa watermark.
Maaari kang pumili mula sa higit 300 AI na boses sa mahigit 175 wika at accent, kaya perpekto ito para sa global na training content at multilingguwal na mga kampanya.
Oo. Awtomatikong sine-sync ng platform ang galaw ng labi, boses, at mga ekspresyon sa mga AI avatar o totoong tagapagsalita para magmukhang natural at buo ang iyong video.
Oo. Maaari kang gumawa ng mga voiceover at agad itong gawing kumpletong mga video gamit ang mga avatar, eksena, at mga template. Para sa mas istrukturadong paggawa ng video, subukan ang text to video.
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Gawing propesyonal na video ang iyong mga ideya gamit ang AI.