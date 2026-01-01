AI Voice Generator

Gumawa ng multilingual, natural-sounding na voiceover na may eksaktong lip sync. Walang kailangang reshoot o manual na pag-edit. Suportahan ang maraming human-like na AI voices sa iisang video gamit ang advanced na text-to-speech technology.

120,166,724Mga video na nabuo
93,788,941Mga avatar na nabuo
16,527,409Mga video na na-translate
Paglikha ng AI na Video

Kailangan mo ba ng makinis at propesyonal na AI voiceover para sa iyong video content?

HeyGen’s AI Video Generator ay nagbibigay-daan sa iyong gumawa ng mataas na kalidad na mga voiceover sa loob lamang ng ilang minuto. Kung gumagawa ka man ng explainer videos, promotional content, o tutorials, nag-aalok ito ng madali at tuloy-tuloy na paraan para magdagdag ng makapangyarihang narasyon sa iyong mga proyekto.

Sa HeyGen, maaari kang pumili mula sa malawak na hanay ng AI voices para tumugma sa tono ng iyong video at madali kang makakonekta sa iyong audience.

Mga Pinakamainam na Paraan sa Paggamit ng Aming AI Voice Generator

I-maximize ang bisa ng iyong AI voiceover gamit ang mga tip na ito:

  • Piliin ang Tamang Boses:Pumili ng boses na babagay sa istilo at mensahe ng iyong content.
  • Bigyang-Diin ang Kalinawan: Tiyaking malinaw at madaling maintindihan ang narasyon, kahit may tumutugtog na background music.
  • Ayusin ang Tono at Bilis: Iayon ang tono at bilis ng voiceover sa mood ng iyong video.
  • Subukan Bago I-finalize: Suriin ang nagawang voiceover para sa tamang timing at pagkakaugnay nito sa iyong mga visual.
Gawing Mas Kaengganyo ang Iyong Content gamit ang Propesyonal na AI Voice Overs

Ang pagdaragdag ng isang propesyonal na voiceover ay maaaring makapagpataas nang malaki sa epekto ng iyong video. Ang malinaw at kaakit-akit na AI voiceover ay nagpapaganda ng pagkukuwento, nagpapalakas ng tiwala, at pinananatiling tutok ang mga manonood, kaya mas tumatatak ang iyong mensahe.

Gumagamit ang HeyGen’s Voice Over Generator ng advanced na AI voice cloning technology para makapaghatid ng eksaktong, natural pakinggang mga voiceover na nakaayon sa pangangailangan mo. Pinagkakatiwalaan ng mga propesyonal sa marketing, edukasyon, at entertainment, tinitiyak ng aming platform ang de-kalidad na resulta nang madali, para makagawa ka ng kahanga-hangang AI-generated na video content.

Paano Gamitin ang HeyGen AI Voice Generator?

Gumawa ng natural-sounding na AI voiceovers na akma sa iyong content—mabilis, eksakto, at madaling i-scale.

Hakbang 1

Mag-type ng Teksto o Mag-upload ng Audio

Magsimula sa isang malinis na audio file o i-type ang iyong script; sinusuportahan ng HeyGen ang parehong boses at text-to-speech.

Hakbang 2

Pumili ng Avatar

Gumamit ng nagsasalitang AI avatar o mag-sync ng galaw ng labi sa totoong human footage para sa mas natural na delivery. Ang pagpili ng tamang avatar ay makakatulong para mas maging engaging ang iyong AI-generated na mga video.

Hakbang 3

Pumili ng AI Voice o Mag-upload ng Totoong Footage

Pumili mula sa higit 300 na boses sa mahigit 175 na wika para tumugma sa iyong tono at target na audience, na nagbibigay sa iyo ng flexibility para sa iba’t ibang uri ng video AI generators.

Hakbang 4

Gumawa at Ibahagi ang Iyong Naka-synced na Video

Awtomatikong sine-sync ng HeyGen ang galaw ng labi, boses, at mga ekspresyon ng mukha—i-export at i-share ang iyong AI voiceover videos sa loob ng ilang segundo. Perpekto ang mabilisang export na ito para sa mga marketer at content creator na kailangan ng agarang resulta.

Mga FAQ Tungkol sa AI Voice Generator

Ano ang AI Voice Generator?

Ito ay isang tool na ginagawang natural, studio-quality na voiceover ang iyong text o in-upload na audio, na perpektong naka-sync sa mga avatar o totoong footage. Maaari mo rin itong ipares sa AI Text to Speech Video Tool

Maaari ko bang itugma ang tono, istilo, at pacing ng boses?

Oo. Maaari mong i-adjust ang tono, bilis, pacing, at delivery gamit ang simpleng controls para bumagay ang narasyon sa content mo. Nakakatulong ito para maipareha mo ang mga boses sa training videos, social posts, o marketing materials mo.

Pwede ba akong gumawa o mag-clone ng custom na boses?

Oo. Maaari kang mag-upload ng sarili mong audio para kopyahin ang isang boses o gumawa ng panibagong boses mula sa mga text prompt. Maaari mong i-customize ang accent, emosyon, at istilo ng pananalita para makakuha ng natatanging resulta.

Gumagana ba ang AI Voice Generator sa iba’t ibang uri ng video?

Oo. Gumagana ito sa mga AI avatar o anumang in-upload na footage. Maaari mo pang pagandahin ang mga video sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga larawan gamit ang Add Photo to Video Tool

Maaari ko bang gamitin ang mga voiceover para sa mga komersyal na proyekto?

Oo. Pinapayagan ng mga paid plan ang ganap na komersyal na paggamit para sa marketing, sales, tutorials, ads, at branded na content nang walang anumang limitasyon sa watermark.

Ilang boses at wika ang sinusuportahan?

Maaari kang pumili mula sa higit 300 AI na boses sa mahigit 175 wika at accent, kaya perpekto ito para sa global na training content at multilingguwal na mga kampanya.

Sinusuportahan ba ng tool ang lip sync gamit ang mga avatar at totoong footage?

Oo. Awtomatikong sine-sync ng platform ang galaw ng labi, boses, at mga ekspresyon sa mga AI avatar o totoong tagapagsalita para magmukhang natural at buo ang iyong video.

Makakatulong ba ang AI Voice Generator na gumawa ako ng buong video?

Oo. Maaari kang gumawa ng mga voiceover at agad itong gawing kumpletong mga video gamit ang mga avatar, eksena, at mga template. Para sa mas istrukturadong paggawa ng video, subukan ang text to video.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

