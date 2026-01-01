Gumawa ng mga high-performing na video ad gamit ang artificial intelligence. Ginagawang handa-nang-i-publish na mga video ng HeyGen’s AI Video Ad Generator ang iyong product data, ad copy, o script sa loob lamang ng ilang minuto. Walang kailangang camera, artista, o editing skills. Mabilis at epektibong mga video ad lang na nagbibigay ng totoong resulta.
Paano Gumawa ng AI Video Ads gamit ang HeyGen?
Awtomatikong ginagawa ng HeyGen ang iyong video ad, mula sa kopya hanggang sa final na video. Mula ideya hanggang live na campaign, ilang minuto lang ang kailangan mo.
I-upload ang larawan o video ng iyong produkto, maikling deskripsyon, o ad copy. Hahanapin ng AI ang mahahalagang punto, tamang tono, at intensyon ng audience.
Gumagawa ang HeyGen ng kumpletong ad script na may visuals, captions, at background audio. Gumagamit ito ng subok na ad structures at pinapanatiling naka-optimize ang pacing para makuha at mapanatili ang atensyon.
Piliin ang ad format na gusto mo, tulad ng UGC, lifestyle, o explainer. Maaari mong i-adjust ang avatars, text, boses, o mga kulay para tumugma sa brand mo sa ilang pindot lang.
Handa na ang video sa loob ng ilang minuto. Maaari mo itong i-preview, i-edit, o gumawa ng mabilis na mga variation, tapos i-export sa ad-ready na mga format para sa TikTok, Meta, YouTube, o Shopify.
Makapangyarihang Mga Feature na Nagpapatingkad sa Aming AI Video Ad Generator
AI Tagabuo ng Script
Gawing kumpletong ad script ang maiikling input tulad ng product URLs o ilang linya ng kopya. Kinikilala ng HeyGen’s AI ang pinakamahahalagang benepisyo mo at bumubuo ng istrukturang agad nakakahatak ng atensyon at nagtutulak ng mas maraming pag-click.
Maaari mong i-edit agad ang script o gumawa ng ilang mabilis na variation para subukan ang iba’t ibang hook at CTA.
AI na Paglikha ng Visual at Boses
Awtomatikong lumilikha ang HeyGen ng mga visual, voiceover, at avatar.
Tunay pakinggan ang mga boses, natural ang daloy ng pananalita, at bawat eksena ay naka-time para sa matinding engagement ng mga manonood.
Maaari kang pumili mula sa higit 175 na wika at diyalekto o gamitin ang sarili mong cloned na boses para sa pare-parehong tunog.
Tagalikha ng Iba’t Ibang Bersyon ng Ad
Gumawa ng maraming bersyon ng ad mula sa iisang input. Kayang gumawa ng HeyGen ng iba’t ibang natatanging kombinasyon ng mga headline, visual, at call to action.
Makakatulong ito sa iyo na mas mabilis na subukan ang iba’t ibang creative na ideya at malaman kung alin ang pinakamabisang gumagana para sa iyong audience.
Cross-Platform na Output
Bawat ad ay awtomatikong inaayos para sa TikTok, YouTube, Meta, at iba pa.
Pwede kang mag-export sa vertical, square, o landscape na format nang hindi nag-aalala tungkol sa pag-resize o pag-crop. Handa na agad i-upload o i-share ang bawat file.
Pagkakapare-pareho ng Brand
I-upload mo lang nang isang beses ang iyong logo, mga font, at mga kulay. Awtomatikong ina-apply ito ng HeyGen sa bawat video, para manatiling pare-pareho ang itsura ng iyong brand sa lahat ng campaign.
Maaari ka ring mag-save ng mga custom template para sa paulit-ulit na paggamit.
Sinusuri ng AI video agent ng HeyGen ang iyong produkto, audience, at layunin, pagkatapos ay sumusulat ito ng script, nagdaragdag ng mga visual, at lumilikha ng boses at galaw para awtomatikong makagawa ng isang kumpletong ad.
Maaari kang gumawa ng mga UGC-style, lifestyle, explainer, o product demo na ads. Inaangkop ng AI ang bawat format para umayon sa campaign objective mo at sa target na platform.
Oo. Maaari kang mag-import ng impormasyon ng produkto at awtomatikong gagawa ang HeyGen ng mga ad video para sa bawat produkto, kumpleto na sa visuals, kopya, at voiceover.
Binibigyan ka ng HeyGen ng kakayahang baguhin agad ang boses, tono, layout, captions, at branding para makagawa ng mga personalisadong bersyon para sa testing o partikular na target.
Nag-aalok ang HeyGen ng abot-kayang AI video ads na nagsisimula sa humigit-kumulang $24 bawat buwan, na may makatotohanang avatars, multilingual na voiceovers, at mabilis na produksyon, kaya ito ay isang makapangyarihan at matipid na alternatibo sa tradisyunal na video production at mga studio
Oo. Ang AI video ad generator ay gumagawa ng maraming bersyon ng bawat video na may iba’t ibang hook, CTA, o alok, para madali mong matest at makita kung alin ang may pinakamagandang performance.
Oo. Ang mga video ay nirere-render sa mga format na partikular sa bawat platform para sa TikTok, Meta, YouTube, at iba pa, na naka-optimize para sa mobile playback, paglalagay ng captions, at mga limitasyon sa haba ng video.
Oo. I-upload mo lang ang iyong brand kit isang beses, at awtomatikong ilalapat ng HeyGen ang iyong logo, mga font, at mga kulay sa bawat video para magkaroon ng pare-parehong branded na itsura.
Karamihan sa mga ad ay nagagawa sa loob ng wala pang limang minuto. Ganap na awtomatado ang proseso, kaya nagagawa ng mga team na lumikha ng dose-dosenang bersyon ng ad sa iisang session.
