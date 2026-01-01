Mag-scale ng content, makatipid ng oras, at gumawa ng propesyonal na onboarding, compliance, at educational na mga video nang hindi dumadaan sa abalang dulot ng tradisyunal na produksyon.
Ipinapakilala ang Libreng AI Training Video Creator
Gawing makatotohanang AI training video ang kahit anong script o training material. Sa aming platform, makakagawa ka ng propesyonal na video sa loob lang ng ilang minuto. Hindi mo na kailangan ng camera, studio, o aktor. Para man ito sa employee onboarding, educational content, o compliance training, hindi pa naging ganito kadali ang paggawa ng high-quality training videos.
Magsimula sa pag-upload ng iyong presentation, PDF, o text-based na training materials direkta sa platform. Awtomatikong ipo-process ng AI ang iyong content at ihahanda ito para sa video narration at mga visual.
Pumili mula sa malawak na hanay ng makatotohanang avatars na dinisenyo para katawanin ang iyong training content. Kayang ihatid ng mga avatar na ito ang iyong mensahe sa paraang tumatagos at nakakaengganyo para sa mga learner.
Kapag na-generate na ang iyong video, i-adjust ang tono, boses, at galaw ng iyong avatar para tumugma sa pangangailangan ng iyong training. I-customize ang mga kulay, logo, at kahit background music para magkaroon ng personal na dating.
I-click ang “Generate,” at sa loob lamang ng ilang minuto, handa na ang iyong propesyonal at de-kalidad na training video. I-download ito at i-share sa kahit anong platform, o i-integrate direkta sa iyong Learning Management System (LMS).
Mga tampok at benepisyo ng AI training video generator
Sa AI video generator na ito, nasa iyo na ang lahat ng kailangan mo para mabilis at madaling makagawa ng mga nakakaengganyo at propesyonal na training video. Narito kung bakit ang platform na ito ang pinakamahusay na pagpipilian para sa AI video creation:
Mga Nako-customize na Avatar
Pumili mula sa higit 1,100 hyper-realistic na avatar, o gumawa ng sarili mong kamukha mo o ng brand persona mo. Bawat avatar ay may makatotohanang galaw at natural na ekspresyon, kaya mas totoo at nakakaengganyo ang pakiramdam ng iyong mga video.
Multilingual na mga Kakayahan
Isalin ang iyong script sa mahigit 175 na wika na may natural at parang totoong tao na pagbigkas. Abutin ang mga mag-aaral saan mang panig ng mundo at i-personalize ang iyong mga video para sa iba’t ibang kultura at rehiyon.
Walang Kailangan na Kamera o Studio
Laktawan ang mamahaling kagamitan at mahabang oras ng pag-shoot. I-upload mo lang ang iyong script at larawan, at makakagawa ka na ng video sa loob ng ilang minuto, habang inaasikaso ng AI ang lahat ng teknikal na detalye.
Mabilis na Produksyon ng Video
Gumawa ng de-kalidad na AI training videos sa loob lamang ng ilang minuto, na perpekto para sa mga negosyo at content creators na kailangang mag-scale ng paggawa ng content nang mahusay.
Ang AI training video generator ay nagko-convert ng iyong mga script, dokumento, o slides sa mga propesyonal na training video gamit ang makatotohanang avatars at natural na pag-sync ng boses. Tinatanggal nito ang pangangailangan para sa pag-shoot, pag-edit, at manu-manong production work.
I-upload lang ang iyong script o training material, pumili ng avatar, at hayaang gumawa ang AI ng kumpletong video na may narration, galaw, at captions. Maaari mong i-personalize ang branding, tono, at visuals sa loob ng ilang minuto. Kailangan mo ng tulong sa pagsulat ng scripts? Subukan ang AI Video Script Generator.
Oo. Maaari kang mag-upload ng sarili mong larawan at voice recording para makagawa ng mga personalized na instructor-style na video. Maaari ka ring pumili mula sa daan-daang AI avatar at natural-sounding na AI voice options.
Oo naman. Ginagamit ito ng mga kumpanya para gumawa ng onboarding modules, compliance updates, product walkthroughs, at internal communication videos. Para sa mga presenter-style na video, maaari mo ring subukan ang AI Spokesperson Tool.
Oo. Sinusuportahan ng platform ang mahigit 175 na wika at diyalekto, kabilang ang mga lokal na accent at lip-synced na pagbigkas. Tinitiyak nito na maa-access ng mga tagapag-aral sa buong mundo ang iyong training content.
Oo naman. Mabilis magbago ang AI tools, mga regulasyon, at best practices. Pinapayagan ka ng HeyGen na i-update ang iyong AI training content anumang oras nang hindi na kailangang mag-reshoot. Sa ganitong paraan, laging napapanahon ang iyong mga team sa mga polisiya, workflow, at nagbabagong AI guidelines.
Karaniwan, ilang minuto lang ang kailangan para sa pagbuo. Kahit mahahabang training module ay mabilis na mapo-produce, na tumutulong sa mga team na mag-update o mag-scale ng content nang walang pagkaantala.
Ang tradisyunal na paggawa ng video para sa AI training ay kadalasang nangangailangan ng subject matter experts sa harap ng camera, dedicated na studio, at mga editing team. Binabawasan ng HeyGen ang mga gastusing ito sa pamamagitan ng paggamit ng AI avatars at text-to-video generation, habang nakagagawa pa rin ng propesyonal at naka-brand na content na madaling i-scale para sa buong organisasyon mo.
Hindi kailangan ng karanasan sa pag-e-edit. Aasikasuhin ng AI nang awtomatiko ang narasyon, timing, visuals, at pag-sync. Maaari ka nang magsimulang gumawa ng iyong unang training video kaagad sa pamamagitan ng HeyGen Signup.
