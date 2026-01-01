Gumawa ng Propesyonal na AI Training Videos

Mag-scale ng content, makatipid ng oras, at gumawa ng propesyonal na onboarding, compliance, at educational na mga video nang hindi dumadaan sa abalang dulot ng tradisyunal na produksyon.

  • Gumawa ng propesyonal na training videos gamit ang AI
  • I-localize ang content para sa mga global team sa malakihang antas
  • Madaling mag-update ng mga materyales anumang oras
Tool featured image
120,166,724Mga video na nabuo
93,788,941Mga avatar na nabuo
16,527,409Mga video na na-translate
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Pinagkakatiwalaan ng milyun-milyon sa buong mundo na bigyang-buhay ang kanilang mga kuwento.
Mga Review

Ipinapakilala ang Libreng AI Training Video Creator

Gawing makatotohanang AI training video ang kahit anong script o training material. Sa aming platform, makakagawa ka ng propesyonal na video sa loob lang ng ilang minuto. Hindi mo na kailangan ng camera, studio, o aktor. Para man ito sa employee onboarding, educational content, o compliance training, hindi pa naging ganito kadali ang paggawa ng high-quality training videos.

Magsimula nang Libre →
Hakbang 1

I-upload ang Iyong Script

Magsimula sa pag-upload ng iyong presentation, PDF, o text-based na training materials direkta sa platform. Awtomatikong ipo-process ng AI ang iyong content at ihahanda ito para sa video narration at mga visual.

Hakbang 2

Pumili ng Iyong AI Avatar

Pumili mula sa malawak na hanay ng makatotohanang avatars na dinisenyo para katawanin ang iyong training content. Kayang ihatid ng mga avatar na ito ang iyong mensahe sa paraang tumatagos at nakakaengganyo para sa mga learner.

Hakbang 3

I-customize at I-personalize

Kapag na-generate na ang iyong video, i-adjust ang tono, boses, at galaw ng iyong avatar para tumugma sa pangangailangan ng iyong training. I-customize ang mga kulay, logo, at kahit background music para magkaroon ng personal na dating.

Hakbang 4

Gumawa at Ibahagi

I-click ang “Generate,” at sa loob lamang ng ilang minuto, handa na ang iyong propesyonal at de-kalidad na training video. I-download ito at i-share sa kahit anong platform, o i-integrate direkta sa iyong Learning Management System (LMS).

HeyGen AI video creation platform interface, showing a URL-to-video script converter and other video creation tools.

Mga tampok at benepisyo ng AI training video generator

Sa AI video generator na ito, nasa iyo na ang lahat ng kailangan mo para mabilis at madaling makagawa ng mga nakakaengganyo at propesyonal na training video. Narito kung bakit ang platform na ito ang pinakamahusay na pagpipilian para sa AI video creation:

Mga AI Training Video

Mga Nako-customize na Avatar

Pumili mula sa higit 1,100 hyper-realistic na avatar, o gumawa ng sarili mong kamukha mo o ng brand persona mo. Bawat avatar ay may makatotohanang galaw at natural na ekspresyon, kaya mas totoo at nakakaengganyo ang pakiramdam ng iyong mga video.

Magsimula nang Libre →
A web browser displays a "Public Avatars" directory on the left with various photorealistic avatar options and a male digital avatar speaking in a video about "Enterprise Deals" on the right.
AI Training na mga Video

Multilingual na mga Kakayahan

Isalin ang iyong script sa mahigit 175 na wika na may natural at parang totoong tao na pagbigkas. Abutin ang mga mag-aaral saan mang panig ng mundo at i-personalize ang iyong mga video para sa iba’t ibang kultura at rehiyon.

Magsimula nang Libre →
A language selection menu showing Spanish highlighted, flanked by two video screens of a man announcing "AI-Powered Automation" in English and Spanish.
Mga AI Training Video

Walang Kailangan na Kamera o Studio

Laktawan ang mamahaling kagamitan at mahabang oras ng pag-shoot. I-upload mo lang ang iyong script at larawan, at makakagawa ka na ng video sa loob ng ilang minuto, habang inaasikaso ng AI ang lahat ng teknikal na detalye.

Magsimula nang Libre →
A screen displaying a woman speaking, with text labels 'Jennifer', 'Script', and 'Custom voice' above.
Mga AI Training Video

Mabilis na Produksyon ng Video

Gumawa ng de-kalidad na AI training videos sa loob lamang ng ilang minuto, na perpekto para sa mga negosyo at content creators na kailangang mag-scale ng paggawa ng content nang mahusay.

Magsimula nang Libre →
Four overlapping digital course cards featuring speaker profiles, ElevenLabs branding, and titles like 'Effective Team Communication for Managers'.

Mga Madalas Itanong Tungkol sa AI Training Video Generator

Ano ang AI training video generator?

Ang AI training video generator ay nagko-convert ng iyong mga script, dokumento, o slides sa mga propesyonal na training video gamit ang makatotohanang avatars at natural na pag-sync ng boses. Tinatanggal nito ang pangangailangan para sa pag-shoot, pag-edit, at manu-manong production work.

Paano gumagana ang proseso ng paggawa ng AI training video?

I-upload lang ang iyong script o training material, pumili ng avatar, at hayaang gumawa ang AI ng kumpletong video na may narration, galaw, at captions. Maaari mong i-personalize ang branding, tono, at visuals sa loob ng ilang minuto. Kailangan mo ng tulong sa pagsulat ng scripts? Subukan ang AI Video Script Generator.

Pwede ko bang gamitin ang sarili kong larawan o boses sa mga training video?

Oo. Maaari kang mag-upload ng sarili mong larawan at voice recording para makagawa ng mga personalized na instructor-style na video. Maaari ka ring pumili mula sa daan-daang AI avatar at natural-sounding na AI voice options.

Angkop ba ang platform na ito para sa corporate training at onboarding?

Oo naman. Ginagamit ito ng mga kumpanya para gumawa ng onboarding modules, compliance updates, product walkthroughs, at internal communication videos. Para sa mga presenter-style na video, maaari mo ring subukan ang AI Spokesperson Tool.

Maaari ko bang i-localize ang mga training video para sa mga global na team?

Oo. Sinusuportahan ng platform ang mahigit 175 na wika at diyalekto, kabilang ang mga lokal na accent at lip-synced na pagbigkas. Tinitiyak nito na maa-access ng mga tagapag-aral sa buong mundo ang iyong training content.

Posible bang i-update ang AI training videos pagkatapos silang ma-publish?

Oo naman. Mabilis magbago ang AI tools, mga regulasyon, at best practices. Pinapayagan ka ng HeyGen na i-update ang iyong AI training content anumang oras nang hindi na kailangang mag-reshoot. Sa ganitong paraan, laging napapanahon ang iyong mga team sa mga polisiya, workflow, at nagbabagong AI guidelines.

Gaano kabilis nagge-generate ang system ng AI training videos?

Karaniwan, ilang minuto lang ang kailangan para sa pagbuo. Kahit mahahabang training module ay mabilis na mapo-produce, na tumutulong sa mga team na mag-update o mag-scale ng content nang walang pagkaantala.

Gaano ka-mura at sulit ang HeyGen para sa mga AI training program?

Ang tradisyunal na paggawa ng video para sa AI training ay kadalasang nangangailangan ng subject matter experts sa harap ng camera, dedicated na studio, at mga editing team. Binabawasan ng HeyGen ang mga gastusing ito sa pamamagitan ng paggamit ng AI avatars at text-to-video generation, habang nakagagawa pa rin ng propesyonal at naka-brand na content na madaling i-scale para sa buong organisasyon mo.

Kailangan ko ba ng karanasan sa video editing para magamit ang tool na ito?

Hindi kailangan ng karanasan sa pag-e-edit. Aasikasuhin ng AI nang awtomatiko ang narasyon, timing, visuals, at pag-sync. Maaari ka nang magsimulang gumawa ng iyong unang training video kaagad sa pamamagitan ng HeyGen Signup.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Simulan ang paglikha gamit ang HeyGen

Gawing propesyonal na video ang iyong mga ideya gamit ang AI.

Get started for free →
CTA background