Gumawa ng Viral na TikTok gamit ang AI, Mabilis at Madali

Gumawa ng TikTok-ready na content sa loob ng ilang minuto. Gamitin ang AI avatars, boses, at mga template para makalikha ng high-performing na mga video na namumukod-tangi sa iyong niche.

Tool featured image
120,166,724Mga video na nabuo
93,788,941Mga avatar na nabuo
16,527,409Mga video na na-translate
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Pinagkakatiwalaan ng milyun-milyon sa buong mundo na bigyang-buhay ang kanilang mga kuwento.
Paglikha ng AI na Video

Gawing TikTok Content ang Script Mo Gamit ang AI

Ang AI TikTok Video Generator ng HeyGen ang pinakamadaling paraan para gumawa ng mga video na talagang kapansin-pansin, nang hindi na kailangang mag-shoot o mag-edit. I-type lang ang mensahe mo, pumili ng avatar, at pumili ng vertical na template. Kung nagpo-promote ka man ng produkto, nagbabahagi ng how-to, o naglulunsad ng viral na campaign, tutulungan ka ng aming mga tool na gumawa ng TikTok videos gamit ang AI voices, faceless avatar options, at instant captioning.

Magsimula nang Libre →
A smiling woman holds a small bottle of skincare product next to a user interface showing a script and voice selection for a skincare testimonial.
Paglikha ng AI Video

Mga Pinakamainam na Paraan sa Paglikha ng AI TikTok Videos

Palawakin ang abot at engagement sa TikTok sa pamamagitan ng pagsunod sa mga mabilisang tip na ito:

  • Panatilihin sa loob ng 60 segundo ang iyong script para sa mas epektibong short-form na content
  • Pumili ng mga vertical na video template na idinisenyo para sa panonood sa mobile
  • Gumamit ng captions at emojis para mapahusay ang watch time at accessibility
  • Subukan ang mga faceless avatar mode kung mas gusto mong manatiling pribado
  • I-export sa HD at subukan ang iba’t ibang format para sa product videos, explainers, at trends
Magsimula nang Libre →
A stack of vertical cards featuring a smiling woman with "Hi everyone," text and a heart-eyes emoji.
Paglikha ng AI Video

Gumawa ng Mataas na Performance na TikTok Videos Gamit ang AI

Mula sa mga product showcase hanggang sa mga trend-driven na kuwento, tinutulungan ng HeyGen ang mga creator, marketer, at negosyante na gumawa ng mga TikTok video na napapansin. Gamit ang AI avatars, voiceovers, at auto-captioning, makakagawa ka ng walang limitasyong TikTok videos nang mabilis—hindi mo na kailangan ng editing software.

Nasubukan mo na ba ang mga tool tulad ng CapCut, Simplified, o InVideo? Mas pinadadali pa ito ng HeyGen gamit ang AI automation at faceless video generation na talagang ginawa para sa TikTok.

Magsimula nang Libre →
Video creation interface with three portrait video clips of smiling people, an 'Avatar' reference, and a text prompt.
Paano Ito Gumagana?

Paano Gamitin ang AI TikTok Video Generator ng HeyGen

Gawing viral na TikTok video ang kahit anong script gamit ang AI avatars at boses.

Hakbang 1

Isulat ang iyong TikTok script

Maikli, engaging, at swak sa mga uso—i-drop mo na lang sa editor.

Hakbang 2

Pumili ng iyong avatar at boses

Pumili mula sa higit 700 avatar at boses para tumugma sa tono at audience mo. Hindi mo na kailangan ng aktor o studio.

Hakbang 3

I-customize ang Visuals at Estilo

Magdagdag ng mga animation, subtitle, background, at transition para mas maging buhay ang iyong mensahe.

Hakbang 4

I-export at ibahagi sa TikTok

I-download ang iyong final na video o ibahagi ito direkta gamit ang isang link—walang watermark.

Mga FAQ Tungkol sa AI TikTok Video Generator

Ano ang AI TikTok Video Generator ng HeyGen?

Binabago ng AI TikTok Video Generator ng HeyGen ang iyong script, URL, o ideya tungo sa isang ganap na na-edit na TikTok video gamit ang AI avatars, boses, captions, at visuals. Gumagawa ito ng makinis at propesyonal na 9:16 na mga video nang hindi na kailangang mag-shoot o mag-edit. Subukan ang tool dito: AI TikTok Video Generator

Kinilalang #1 Fastest Growing Product ng G2 sa 2025 Best Software Awards, binabago ng HeyGen ang paraan ng paggawa ng mga video para sa marketing, sales, at training.

Paano nakakagawa ang AI ng mga handa-nang-i-upload na TikTok video nang napakabilis?

Sinusuri ng AI ang iyong script, inaangkop ito sa TikTok-style na pacing, nagdaragdag ng auto captions, pumipili ng mga visual, at nagsi-sync ng makatotohanang avatar o boses. Sa loob lang ng ilang minuto, nakagagawa ito ng short-form content na parang orihinal na ginawa para sa TikTok.

Maaari ba akong gumawa ng vertical na 9:16 na mga video para sa TikTok, Reels, at Shorts?

Oo. Bawat video ay awtomatikong ginagawa sa vertical na 9:16 na format na mahusay ang performance sa TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, at iba pang mobile platforms. Kasama sa export options ang malinis, HD na mga bersyon na handang i-upload.

Pwede ba akong gumawa ng faceless TikTok videos gamit ang AI avatars?

Oo. Maaari kang pumili mula sa daan-daang avatar o gumamit ng mga voice-only template para gumawa ng TikTok videos na walang ipinapakitang mukha. Perpekto ito para sa mga creator na mas gusto ang privacy o nais ng awtomadong content pipeline.

Kasama ba sa generator ang captions, transitions, at musika?

Oo. Awtomatikong nagdadagdag ang HeyGen ng mga caption, animation, transition, AI artwork, at copyright-free na musika. Nakakatulong ang mga enhancement na ito para mapataas ang retention, kalinawan, at overall performance sa TikTok.

Maaari ko bang gawing TikTok video agad ang isang script o URL?

Oo. I-paste lang ang iyong script o isang URL at awtomatikong kukunin ng AI ang mahahalagang punto, gagawa ng short-form na script, at bubuuin ang iyong video. Para sa mas mahusay na script, gamitin angAI Video Script Generatorbago mo likhain ang iyong video.

Pwede ko bang i-repurpose ang mga TikTok video ko para sa Reels at YouTube Shorts?

Oo. Pagkatapos mong i-export ang iyong TikTok video, maaari mo itong i-resize at i-optimize para sa iba pang mga platform gamit ang Repurpose Video Tool. Makakatulong ito na mapalawak ang maabot mo sa iba’t ibang short-form na channels.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Simulan ang paglikha gamit ang HeyGen

Gawing propesyonal na video ang iyong mga ideya gamit ang AI.

Get started for free →
CTA background