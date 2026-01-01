Magdagdag ng Teksto sa Video

Magdagdag ng malinaw at kaakit-akit na text overlays at subtitles sa iyong mga video gamit ang AI-powered tools ng HeyGen. Gawing mas accessible ang iyong content, pataasin ang engagement ng mga manonood, at pagandahin ang search discoverability nang hindi na kailangan ng komplikadong pag-e-edit.

120,166,724Mga video na nabuo
93,788,941Mga avatar na nabuo
16,527,409Mga video na na-translate
Pinagkakatiwalaan ng milyun-milyon sa buong mundo na bigyang-buhay ang kanilang mga kuwento.
Madaling Magdagdag ng Teksto at Subtitles sa Iyong mga Video

Gamit ang AI video tools ng HeyGen, ang pagdaragdag ng captions at subtitles para pagandahin ang iyong content ay mabilis, simple, at abot-kaya. Pinapadali ng AI video maker na ito ang paggawa ng mga video na may maraming teksto. Sa paglalagay ng mga elementong ito, mas mapapansin ang iyong mga video, maaabot ang mas malawak na audience, at mapapahusay ang accessibility.

Sa paggamit ng captions at subtitles, tinitiyak ng HeyGen na malinaw pa rin ang mga video kahit naka-mute ang sound o para sa mga taong may problema sa pandinig. Dahil may subtitles sa iba’t ibang wika, maaari kang mag-abot sa pandaigdigang audience nang hindi kailangan ng malalaking production cost—perpekto para sa iba’t ibang uri ng manonood at rehiyon.

Kayang basahin ng mga search engine ang teksto pero nahihirapan sila sa video content. Sa paglalagay ng captions at transcripts gamit ang HeyGen, maaari mong mapahusay ang discoverability ng iyong mga video. Mas nagiging accessible ang iyong mga video at mas lumalawak ang maaabot mong audience gamit ang aming AI video generator mula sa text options.

Mga Pinakamainam na Paraan sa Paglalagay ng Teksto sa Mga Video

Upang lubos na mapakinabangan ang bisa ng iyong mga text overlay, sundin ang mga sumusunod na pinakamahuhusay na gawain:

  • Siguraduhing mataas ang kalidad ng audio para sa mas tumpak na transcription kung kinakailangan.
  • Panatilihin ang orihinal na tono at konteksto sa pamamagitan ng epektibong paggamit ng mga AI tool.
  • Suriin ang mga salin para sa mga kultural na nuances na maaaring kailanganing baguhin upang mas umangkop at makaantig sa iba’t ibang uri ng audience.
Pahusayin ang Engagement gamit ang Mga Video na May Text Enhancements

Gamit ang aming AI text-to-video generator, ang pagdaragdag ng text ay makabuluhang makakatulong upang mapataas ang engagement. Kapag nababasa ng mga manonood ang nasa screen habang pinapanood nila ang video, mas nakakakonekta sila sa nilalaman. Nagdudulot ito ng mas mataas na interaction at mas magandang viewer retention. Ang mga engaging na video na may multilingual subtitles ay lumilikha ng mas inklusibong karanasan para sa iba’t ibang pangkat-kultural, na nagpapahusay sa kanilang accessibility at kasiyahan.

Ang HeyGen ang nangunguna sa AI-powered na paggawa ng video at pinagkakatiwalaan ng mga negosyo sa buong mundo para pagandahin ang kanilang komunikasyon gamit ang mga personalized na video solution. Para man ito sa media, edukasyon, o corporate communication, binibigyan ka ng aming AI video creator ng kapangyarihang gumawa ng mga kaakit-akit na content na tumatagos at umaabot sa mas malawak na audience.

Paano Ito Gumagana?

Magdagdag ng Teksto at Caption sa Iyong Video sa 4 na Madadaling Hakbang

Pagandahin ang iyong mga video gamit ang mga naka-istilong text overlay, caption, at subtitle na pinapagana ng AI.

Hakbang 1

Ilagay ang Iyong Script

Magsimula sa pag-paste ng iyong content, tulad ng blog post o anunsyo, sa editor para masimulan ang iyong paglalakbay gamit ang aming libreng text-to-video AI generator.

Hakbang 2

Pumili ng AI Avatar at Boses

Mula sa aming malawak na library, pumili mula sa mahigit 300 avatar at boses na babagay sa tono at audience mo. Sa AI video maker na ito, hindi mo na kailangan ng mga aktor o studio.

Hakbang 3

Magdagdag ng Teksto o Caption

Maglagay ng overlay na text o subtitles sa iyong video. Pumili mula sa iba’t ibang font, laki, kulay, at disenyo ng caption na babagay nang husto sa iyong mensahe at visual na estilo. Sa tulong ng aming video AI generator, makakagawa ka ng mga propesyonal na kalidad na video nang walang kahirap-hirap.

Hakbang 4

Gumawa at Ibahagi ang Iyong Video

Pahintulutan ang HeyGen na i-proseso ang iyong video gamit ang tuloy-tuloy na text enhancements. Ilang minuto lang ang kailangan para i-download at i-publish ang iyong content—handa na para pataasin ang accessibility at engagement ng iyong video.

Mga Madalas Itanong Tungkol sa Pagdaragdag ng Text sa Video

Ano ang HeyGen Add Text to Video na tool?

Ang Add Text to Video tool ng HeyGen ay nagbibigay-daan sa iyo na maglagay ng text, captions, at titles sa iyong mga video direkta sa iyong browser. Dinisenyo itong maging simple at epektibo, kahit wala kang karanasan sa video editing.

Paano ako makakapagdagdag ng text sa isang video online gamit ang HeyGen?

I-upload ang iyong video sa HeyGen platform, piliin ang text option, at i-customize ang font, kulay, laki, at pwesto. Maaari kang magdagdag ng maraming text elements, ayusin ang timing ng mga ito, at agad na i-preview ang mga pagbabago.

Maaari ba akong gumamit ng iba’t ibang font at istilo para sa aking text?

Oo, nag-aalok ang HeyGen ng malawak na pagpipilian ng mga font, kulay, at istilo ng teksto. Maaari mo ring i-animate ang iyong teksto, ayusin ang alignment, at ilagay ito kahit saan sa screen.

Libre ba ang magdagdag ng text sa mga video gamit ang HeyGen?

Nag-aalok ang HeyGen ng parehong libreng at premium na mga plano. Maaaring available ang mga pangunahing feature sa pag-edit ng text sa libreng bersyon, habang ang mas advanced na mga tool at mga opsyon sa pag-export ay kasama sa mga bayad na plano.

Maaari ko bang i-preview ang mga pagbabago ko bago i-export ang video?

Oo naman. Pinapayagan ka ng HeyGen na i-preview ang pagkakalagay at istilo ng text nang real-time para makagawa ka ng mga adjustment bago mo i-finalize ang iyong video.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

