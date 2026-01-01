Palawakin ang Customer Onboarding nang Hindi Pinalalaki ang Iyong Team
Mga product tutorial, feature walkthrough, onboarding guide—gawing madali ang paggawa ng customer education content na nagpapababa ng support tickets at nagpapataas ng adoption, nang hindi kailangang mag-shoot ng kahit isang video o maghintay sa product teams.
Ang Suliranin sa Pagsasanay ng mga Customer
Tingnan kung paano ginagawang malinaw at madaling i-scale ng mga customer education team ang mga kumplikadong produkto para mapabilis ang adoption at mapalago ang negosyo.
Ang Hadlang sa Customer Education
Patuloy na nagbabago ang produkto mo. Bawat linggo may bagong feature. Pero luma na ang help docs mo, ang onboarding videos mo ay nakabase pa sa UI noong nakaraang taon, at paulit-ulit na nagtatanong ang mga customer ng mga bagay na dapat sinasagot na ng content mo. Hindi makasabay ang tradisyonal na video production—pagkatapos mong makipag-coordinate sa product team, mag-book ng recording, at mag-edit ng footage, nagbago na naman ang interface. Samantala, nalulunod sa tickets ang support team mo, na sana ay naiwasan kung may mas maayos na self-service content. At ang mga global customers mo? Kadalasan, puro English lang ang resources nila—o kaya naman, wala talaga.
Ang Solusyon ng HeyGen
Ginagawang content engine ng HeyGen ang iyong customer success team na kumikilos kasabay ng bilis ng product. Sumulat ng script—o hayaang gumawa ang AI mula sa iyong help docs—pumili ng AI avatar, at gumawa ng mga propesyonal na tutorial video sa loob ng ilang minuto. Nagbago ang Product UI? I-update ang script, i-regenerate, at mananatiling napapanahon ang iyong content. May global na base ng customer? Isalin sa mahigit 175 na wika kaagad para matuto ang bawat customer sa sarili nilang wika. Bumuo ng self-service library na nagpapalawak ng support, nagtutulak ng adoption, at nagpapabawas ng mga ticket na nagpapanatili sa iyong team na reaktibo imbes na estratehiko.
Lahat ng Kailangan ng Customer Success Teams para Magturo sa Malaking Sukat
Mabilis na Paglikha ng Tutorial
Sumabay sa bilis ng iyong product roadmap. Gumawa ng mga tutorial ng produkto at mga walkthrough ng features sa loob lang ng ilang minuto, hindi linggo gaya ng kailangan sa tradisyunal na produksyon. Kapag nagbago ang UI, i-update lang ang iyong script at i-regenerate—nilalamang laging napapanahon nang hindi na kailangang mag-reshoot.
• Gumawa ng mga tutorial sa loob ng ilang minuto
• Agad na mag-update kapag nagbago ang mga produkto
• Walang kailangang production dependencies
Mga Video ng Tulong at Dokumentasyon
Gawing mga text-heavy na help document ang maging nakakaengganyong video content. Mga explainer video na malinaw na nagpapakita sa mga customer kung paano eksaktong gawin ang mga task—binabawasan ang kalituhan, support tickets, at oras bago makita ang value.
• I-convert ang mga help article sa video
• Mas epektibo ang visual walkthroughs kaysa teksto
• I-embed nang direkta sa knowledge base
Multilingual na Pagsasanay para sa mga Customer
Paglingkuran ang bawat customer sa sarili nilang wika. AI video translation ang naglo-localize ng iyong onboarding content sa mahigit 175 na wika gamit ang voice cloning at lip-sync. Makakakuha ang iyong mga Japanese na customer ng kaparehong mataas na kalidad na karanasan tulad ng sa iyong mga English-speaking na customer.
• Pinapanatili ng voice cloning ang pagiging totoo
• Ang lip-sync ay tumutugma sa mga galaw ng mukha
• Isang pinagmulan, pandaigdigang base ng mga customer
Personalized na Pag-abot sa Customer
Gawing libo-libong personalisadong bersyon ang isang video. Pinapayagan ka ng mga dynamic variable na i-customize ang mga pangalan, detalye ng kumpanya, at mga partikular na rekomendasyon para sa personalisadong komunikasyon sa customer na nagpapataas ng engagement at nagdudulot ng mga renewal.
• Mga dynamic na field para sa personalisasyon
• Maramihang paggawa sa malakihang antas
• Indibidwal na pag-target sa customer
Pare-parehong Karanasan sa Brand
Panatilihin ang pare-parehong visual identity sa lahat ng content para sa mga customer. Tinitiyak ng Brand Kit na bawat tutorial, bawat onboarding video, at bawat help resource ay mukhang at tunog galing mismo sa inyong kumpanya—hindi parang halo-halong screen recordings lang.
• Sentralisadong mga asset ng brand
• Pare-parehong tagapagsalita at boses
• Propesyonal na kinis sa malakihang antas
Self-Service na Content Library
Gumawa ng resource library na talagang ginagamit ng mga customer mo. Gumamit ng video content na sasagot sa mga tanong bago pa ito maging support tickets, magpapaliwanag ng mga feature bago pa kailanganin ang mga tawag, at magtutulak ng adoption bago pa mag-churn ang mga customer.
• Bawasan ang dami ng support ticket
• Pabilisin ang oras hanggang sa makamit ang halaga
• I-scale ang 1:1 na paglipat ng kaalaman
Mula Help Doc hanggang Customer Video sa 3 Hakbang
Magsimula sa Iyong Kaalaman
I-paste ang iyong help article, i-upload ang product documentation, o hayaan ang AI script generator na gumawa ng tutorial script mula sa iyong feature description. Magsimula sa kung ano na ang alam ng iyong team.
Piliin ang Iyong Tagapagsalita
Pumili ng AI avatar na kumakatawan sa iyong brand, o lumikha ng isang pare-parehong CS spokesperson para sa lahat ng customer content. Itugma ang boses at istilo sa iyong mga pamantayan sa pakikipag-ugnayan sa customer.
Bumuo at Mag-deploy
I-click ang generate. Sa loob ng ilang minuto, mayroon ka nang propesyonal na customer education video. Isalin ito sa anumang wika na ginagamit ng iyong mga customer. I-embed ito sa iyong help center, knowledge base, onboarding sequences, o mga komunikasyon sa customer.
Ginawa para sa Bawat Pangangailangan sa Customer Success
Bagong Customer Onboarding
Tulungan ang mga customer na makita agad ang halaga gamit ang mga onboarding video na hindi nakadepende sa availability ng CSM. Mga welcome sequence, setup guide, at first-win tutorial na madaling i-scale para sa buong customer base mo.
Use case: Gumawa ng awtomatikong onboarding sequences na gagabay sa bawat bagong customer sa paunang setup at sa kanilang unang mahahalagang aksyon.
Edukasyon sa Tampok ng Produkto
Bawat paglabas ng bagong feature ay nangangailangan ng edukasyon para sa mga customer. Mga tutorial na video na nagpapaliwanag ng mga bagong kakayahan, nagpapakita ng mga workflow, at nagtutulak ng paggamit—ipinapadala kasabay mismo ng feature, hindi pagkalipas pa ng ilang buwan.
Gamit: Gumawa ng mga feature announcement video para sa bawat release, na naka-embed direkta sa release notes at in-app messaging.
Nilalaman ng Help Center
Mas nasasagot ng video ang mga tanong na hirap ipaliwanag sa text. Gawing mga visual walkthrough ang iyong pinakabinibisitang help articles para mabawasan ang kalituhan at dami ng support requests.
Gamit: I-convert ang top 20 na paksa ng support ticket sa mga video tutorial para mabawasan ang dami ng ticket para sa mga isyung iyon.
Pandaigdigang Suporta sa Customer
Nagsasalita ang mga customer mo ng iba’t ibang wika, kaya dapat ganoon din ang support content mo. I-localize ang buong knowledge base mo para sa mga customer sa iba’t ibang bansa nang hindi kailangang gumawa ng hiwalay na production para sa bawat merkado.
Gamit: Isalin ang buong onboarding library sa 10 wika para mapagsilbihan ang mga internasyonal na segment ng customer nang hindi na kailangang magdagdag ng CS headcount.
Napatunayang paraan: Nagsanay ang AI Smart Ventures ng mahigit 10,000 katao sa higit 170 wika gamit ang nasusukat at madaling i-scale na video content.
Personalized na Mga Customer Touchpoint
High-touch sa malakihang antas. Personalized na mga video message para sa renewals, QBRs, mga rekomendasyon ng feature, at check-ins—nang hindi kailangang mag-record ng hiwa-hiwalay na video para sa bawat customer.
Gamitin sa ganitong sitwasyon: Gumawa ng mga personalisadong renewal outreach video na tumutukoy sa partikular na paggamit at success metrics ng bawat customer.
Napatunayang resulta: Nakamit ng Videoimagem ang 3x na pagtaas sa engagement gamit ang personalized na video, na nakagawa ng mahigit 50,000 personalized na video para sa mga enterprise client.
Pagpapalakas sa Tagumpay ng Customer
Bigyan ng kakayahan ang iyong CS team gamit ang pare-parehong mensahe at talk tracks. Magbigay ng training content na tinitiyak na bawat CSM ay naghahatid ng parehong mataas na kalidad na gabay, anuman ang haba ng kanilang panunungkulan.
Use case: Bumuo ng CSM enablement library na sumasaklaw sa objection handling, feature positioning, at mga usapan tungkol sa expansion.
Ang pinakamabilis lumagong produkto sa G2 — at may matibay na dahilan kung bakit
Mula sa global training hanggang sa video ads, binibigyan ng HeyGen ang kahit sino (oo, ikaw) ng kapangyarihang gumawa ng de-kalidad at scalable na video content para sa anumang pangangailangan. Narito ang ilan sa mga benepisyong pinaka‑gustong‑gusto ng aming mga customer:
Ginagamit ng mahigit 100,000 na mga team na pinahahalagahan ang kalidad, kadalian, at bilis
Tingnan kung paano pinapalawak ng mga negosyo na katulad ng sa iyo ang paggawa ng content at pinapabilis ang paglago gamit ang pinaka-makabagong image-to-video platform sa merkado.
May mga tanong ka ba? Narito ang mga sagot
Ano ang mga customer onboarding video?
Ang customer onboarding videos ay mga educational na content na tumutulong sa mga bagong customer na makapagsimula gamit ang iyong produkto. Kabilang dito ang mga welcome message, setup tutorial, feature walkthrough, at mga best-practice guide. Pinapahintulutan ng HeyGen ang mga customer success team na gumawa ng propesyonal na onboarding videos gamit ang AI avatars at voice synthesis—nang walang camera, studio, o production delays—para ma-scale mo ang customer education kasabay ng paglago ng iyong mga customer.
Paano ako makakagawa ng mga product tutorial nang hindi gumagamit ng screen recording?
Isulat ang iyong tutorial script o hayaan ang HeyGen na AI script generator ang gumawa nito mula sa iyong feature description. Pumili ng AI avatar bilang presenter, magdagdag ng anumang visual elements o callouts, at i-generate ang iyong video. Para sa mga demo ng product interface, maaari kang maglagay ng mga screenshot o screen captures kasabay ng iyong avatar presenter. Ang resulta ay makinis at propesyonal na tutorial content nang hindi na kailangang mag-manual na screen recording at pag-edit.
Maaari ko bang i-update ang mga video kapag nagbago ang UI ng aming produkto?
Oo—isa ito sa mga pangunahing bentahe ng HeyGen para sa mga customer success team. Kapag nagbago ang interface ng produkto mo, i-update mo lang ang script para tumugma sa bagong UI at i-regenerate ang video. Walang reshoot, walang kailangang koordinasyon sa production teams. Nanatiling napapanahon ang customer education content mo sa product roadmap mo, hindi na nahuhuli nang ilang buwan.
Paano gumagana ang multilingual na customer support?
Gawin ang customer content mo nang isang beses lang sa pangunahing wika mo. Pagkatapos, gamitin ang HeyGen's translation feature para gumawa ng mga bersyon nito sa alinman sa 175+ na suportadong wika. Kasama sa translation ang voice cloning (para natural pa rin ang tunog ng presenter mo sa bawat wika) at lip-sync (para tugma ang galaw ng bibig sa sinasabi). Makakatanggap ang mga Japanese, German, at Spanish na customer mo ng pare-parehong mataas na kalidad na onboarding experience.
Maaari ko bang i-personalize ang mga video para sa bawat customer?
Oo. Sinusuportahan ng HeyGen ang dynamic personalization gamit ang mga variable field para sa pangalan ng customer, pangalan ng kumpanya, usage data, at iba pang custom na detalye. Gumawa ka lang ng isang template, tapos makakagawa ka na ng libo-libong personalized na bersyon para sa onboarding, renewal outreach, QBRs, o mga success milestone. Gumamit ang Videoimagem ng paraang ito para makagawa ng mahigit 50,000 personalized na video at nakamit ang 3x na pagtaas sa engagement.
Paano ko mai-e-embed ang mga video sa aming help center o knowledge base?
Nag-e-export ang HeyGen ng standard na MP4 video files at nagbibigay ng embed codes na gumagana sa anumang help center platform—Zendesk, Intercom, HelpScout, Confluence, Notion, o sarili mong custom knowledge base. I-upload ang mga video nang direkta o i-embed gamit ang link. Nananatili ang iyong customer education content kung saan na mismo naghahanap ng tulong ang mga customer.
Talagang makakabawas ba ng support tickets ang paggamit ng video content?
Mas epektibo ang mga video explanation kaysa sa text pagdating sa pagpapaliwanag ng mga komplikadong produkto. Mas marami ang natatandaan ng mga customer, mas mabilis nilang natatapos ang mga gawain, at mas kaunti ang follow-up questions. Ang susi ay panatilihing napapanahon ang content—na nagagawa ng HeyGen sa pamamagitan ng agarang pag-update, sa halip na kailanganin pa ang buong rerecord o paggawa muli. Maraming team ang nag-uulat ng makabuluhang pagbaba ng support tickets para sa mga paksang sakop ng kanilang video tutorials.
Paano ko mapapanatiling pare-pareho ang kalidad ng lahat ng content para sa mga customer?
Pinagsasama-sama ng Brand Kit ng HeyGen ang iyong visual identity—mga aprubadong kulay, font, logo, at mga pagpipilian sa avatar. Pumili ng pare-parehong presenter avatar at boses para sa lahat ng content na nakaharap sa customer. Kung gumagawa ka man ng onboarding sequences, feature tutorials, o help documentation, awtomatikong nananatiling propesyonal at nakaayon sa brand ang bawat video.
Puwede bang gumawa ng content ang maraming tao sa CS team ko?
Oo. HeyGen for Business ay may kasamang team workspaces kung saan maaaring magtulungan ang customer success managers, enablement specialists, at support ops. Tinitiyak ng shared asset libraries na madaling ma-access ng lahat ang aprubadong brand elements at templates. Pinananatili ng admin controls ang pagiging konsistent habang binibigyang-daan ang iyong team na lumikha sa malakihang antas.
Gaano kabilis akong makakagawa ng mga customer education video?
Karamihan sa mga tutorial at onboarding na video ay nagagawa sa loob lamang ng ilang minuto. Iniulat ng Advantive ang 50% na pagbawas sa oras ng paggawa ng content, kung saan ang voice-over production na dati’y inaabot ng ilang araw ay nabawasan na lang sa 2–3 oras. Ang paglipat mula sa tradisyunal na production timeline (na umaabot ng ilang linggo) patungo sa same-day delivery ay nangangahulugang maaari nang ilabas ang customer content kasabay mismo ng mga product release.
Anong mga uri ng customer success content ang maaari kong gawin?
Sinusuportahan ng HeyGen ang halos lahat ng uri ng customer-facing na video format: mga onboarding sequence, feature tutorial, product walkthrough, help documentation, release announcement, personalized outreach, QBR summary, renewal communication, pagdiriwang ng mga success milestone, at mga customer training course. Kung kaya mong isulat ang script, kaya ng HeyGen gumawa ng video—sa kahit anong wika.
Ligtas ba ang content ng aking mga customer?
Ang HeyGen ay may SOC 2 Type II certification at sumusunod sa GDPR. Ang iyong content ay naka-encrypt habang ipinapadala at habang nakaimbak. Para sa mga customer success team na humahawak ng sensitibong impormasyon tungkol sa produkto o data ng customer sa mga personalized na video, nag-aalok ang HeyGen ng mga enterprise-level na security feature kabilang ang SSO integration at sentralisadong pamamahala ng access.
Mga Kwento ng Customer
