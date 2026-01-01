Meetups de HeyGen

¡Bienvenido al corazón del Geniverse de HeyGen! Las reuniones de la comunidad son organizadas por miembros de la comunidad para explorar juntos la magia de HeyGen.

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Acompáñanos en nuestros próximos meetups. No importa si eres principiante o usuario con experiencia, hay algo para todos. No te pierdas la oportunidad de aprender, crecer e inspirarte con la comunidad de Geniverse.

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Conexiones locales

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Conoce a otros usuarios de HeyGen en tu ciudad y empieza a construir tu red de contactos.

Demos en vivo y talleres

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Descubre cómo otras personas están usando HeyGen para crear avatares impresionantes y casos de uso innovadores.

Inspiración y colaboración

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Descubre nuevas ideas y posibles colaboraciones con otras personas creativas.

Próximos webinars y eventos

Únete a los webinars y eventos de HeyGen para comenzar con HeyGen, conocer las últimas actualizaciones del producto y escuchar a ponentes invitados que comparten sus flujos de trabajo e insights de video con IA.

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Siempre estamos buscando personas apasionadas de la comunidad que quieran darle vida a los meetups de HeyGen en sus ciudades o de forma virtual. Si te emociona HeyGen y te encanta reunir gente, ¡nos encantaría saber de ti!

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