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Aprende, conecta y crece con HeyGen.

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El Geniverse cobra vida a través de nuestras comunidades en línea, meetups, programa de embajadores y recursos prácticos que te ayudan a aprender, conectar y crecer.

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HeyGen Academy te enseña cómo crear videos profesionales con IA en minutos mediante tutoriales sencillos y prácticos, directamente dentro de HeyGen. Obtén una visión general y aprende sobre productos y funciones específicas.

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Un programa selectivo, basado en aplicación, para emprendedores, mercadólogos, educadores y creadores de contenido basados en conocimiento que destacan, y que quieren convertirse en líderes del futuro de la creación de videos con IA.

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Los meetups son espacios donde creativos, dueños de negocios, tecnólogos, mercadólogos y entusiastas de la IA se reúnen en persona para compartir, aprender e inspirarse con ideas y casos de uso de video con IA.

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Próximos webinars y eventos

Únete a los webinars y eventos de HeyGen para comenzar con HeyGen, conocer las últimas actualizaciones del producto y escuchar a ponentes invitados que comparten sus flujos de trabajo e insights de video con IA.

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El Geniverse, en números

Impulsado por una huella global en constante crecimiento, el Geniverse reúne a millones de usuarios de todos los países del mundo a través de eventos, meetups y experiencias compartidas.

40M+Creadores
195países
150+eventos en 2025
Sigo impresionado. Nunca había visto algo así en Cabo. La demo de clonación me mostró que ya no tengo que pasarme la vida creando contenido. Esto literalmente podría cambiarlo todo para mí.
Anfitriones del evento: Lauren Turton y Caleb RobertsAnfitriones del evento: Lauren Turton y Caleb Roberts
Anfitriones del evento: Lauren Turton y Caleb Roberts

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