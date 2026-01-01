Programa de embajadores de HeyGen
El programa de embajadores de HeyGen es una oportunidad selectiva, basada en solicitud, para que emprendedores, mercadólogos, educadores y creadores de contenido de conocimiento sobresalientes se conviertan en líderes del futuro de la creación de videos con IA.
Descripción general del programa
Estamos invitando a un grupo selecto de visionarios a convertirse en Embajadores. Serás parte de un círculo de personas creativas e innovadoras que están reinventando cómo se comunica el mundo. Vas a cultivar comunidad, encender ideas y ayudar a dar forma a lo que viene.
This is a rolling application. We'll review submissions on an ongoing basis and get back to you within 4-6 weeks.
Lo que vas a hacer
Organiza reuniones inspiradoras y reales
Desde talleres de video con IA hasta eventos de networking, reúne a las personas innovadoras de tu comunidad para explorar el futuro de la narración visual.
Impulsa HeyGen dentro de tu red
Ayuda a tus colegas, equipos y organizaciones a descubrir formas prácticas de integrar videos con IA en sus flujos de trabajo empresariales, educativos y creativos.
Lidera comunidades locales o virtuales vibrantes
Crea grupos locales de creadores, especialistas en tecnología y narradores que estén emocionados por explorar juntos el video con IA a través de reuniones periódicas, foros en línea o proyectos colaborativos.
Crea y comparte contenido innovador
Usa las funciones más nuevas de HeyGen para demostrar lo que es posible e inspirar a otros a innovar, mientras compartes tus comentarios con el equipo de producto de HeyGen.
Ser embajadora no solo me dio nuevas herramientas creativas, sino también una plataforma para empoderar a otras personas y demostrar cómo la IA puede hacer que la narración de historias, la educación y el emprendimiento sean más accesibles para todas y todos.”
Beneficios
Reconocimiento profesional
Recibe reconocimiento profesional con una insignia oficial de Embajador para compartir en redes sociales.
Experiencia de liderazgo
Experiencia de liderazgo que impulsa tu currículum en creación de videos con IA y construcción de comunidad.
Subvenciones para patrocinar
Solicita apoyos para financiar tus talleres y eventos de video con IA.
Créditos de HeyGen
Recibe créditos generativos de HeyGen de cortesía para crear más videos.
Membresía exclusiva
Membresía exclusiva en una comunidad privada de Embajadores para hacer networking y recibir apoyo.
Oportunidades para aparecer en destacados
Oportunidades para aparecer en HeyGen en blogs, redes sociales y newsletters.
Oportunidades para hablar en público
Invitaciones para asistir o participar como ponente en eventos exclusivos de HeyGen, tanto en línea como presenciales.
Acceso directo al equipo de HeyGen
Obtén acceso directo al equipo de HeyGen
Comparte tus comentarios sobre el producto
Oportunidades para dar retroalimentación sobre productos y funciones.
Postúlate ahora
Estamos seleccionando a un grupo pequeño de Embajadores con alto impacto. Si estás listo para convertirte en un líder en el espacio de creación de videos con IA, aplica hoy mismo. Revisamos las solicitudes de forma continua, normalmente dentro de las 4 semanas posteriores al envío.