Guía de marca de HeyGen
Esta página explica cómo usar correctamente los recursos de marca, marcas registradas y materiales con derechos de autor de HeyGen. Está dirigida a socios, medios y cualquier persona que cree contenido que incluya o haga referencia a HeyGen. Seguir estas pautas ayuda a asegurar que nuestra marca se represente de forma precisa y consistente en todos los materiales de terceros.
Logotipo completo de HeyGen
El logotipo completo de HeyGen es la versión principal y debe usarse en la mayoría de las situaciones. Usa la versión vertical solo cuando el espacio sea limitado o el diseño requiera un formato más compacto —como en espacios estrechos, publicaciones en redes sociales o pantallas digitales— donde el logotipo completo aún deba verse con claridad.
Logotipo secundario de HeyGen
HeyGen comenzó con una idea sencilla: hacer que la creación de video fuera muy fácil. Hoy estamos transformando la manera de contar historias con IA, ayudando a que cualquiera pueda crear videos de alta calidad sin límites.
Logotipo terciario de HeyGen
HeyGen comenzó con una idea sencilla: hacer que la creación de video fuera muy fácil. Hoy estamos transformando la forma de contar historias con IA, ayudando a que cualquiera pueda crear videos de alta calidad sin límites.
Símbolo de HeyGen
HeyGen comenzó con una idea sencilla: hacer que la creación de video fuera muy fácil. Hoy estamos transformando la manera de contar historias con IA, ayudando a que cualquiera pueda crear videos de alta calidad sin límites.
Alianzas
Cuando muestres el logo de HeyGen junto al de un socio, ambos deben verse equilibrados visualmente y tener el mismo tamaño. Mantén un espacio constante entre los dos —aproximadamente equivalente al ancho de un ícono de HeyGen. El logo de HeyGen siempre debe ir a la izquierda y el logo del socio o patrocinador a la derecha. Ambos logos deben estar centrados horizontalmente dentro del diseño. Siempre que sea posible, usa un tratamiento de color compartido para ambos logos para crear armonía visual. Si el logo de un socio debe mantenerse en sus colores originales, usa el logo blanco de HeyGen sobre un fondo tomado de la paleta del socio para conservar el contraste y la coherencia.
Lineamientos de marca de HeyGen
Estas Pautas de uso de marca (“Pautas”) están diseñadas para ayudar a socios, licenciatarios, medios y otras terceras partes autorizadas (“tú”) a usar correctamente los recursos de marca de HeyGen, incluyendo nuestros logotipos, marcas registradas, marcas de servicio, nombres de productos y cualquier otra designación que identifique los productos o servicios de HeyGen (“Activos de marca de HeyGen”).
Solo puedes usar los Activos de marca de HeyGen de acuerdo con estas Pautas y con la HeyGen Style Guide. Cualquier uso fuera de estos términos no está permitido. HeyGen se reserva el derecho de actualizar o modificar estas Pautas en cualquier momento.
Propiedad y uso
Los activos de marca de HeyGen son propiedad intelectual valiosa y pertenecen exclusivamente a HeyGen. Al usar o hacer referencia a cualquier activo de marca de HeyGen, aceptas:
- Sigue estas pautas y los Términos de servicio de HeyGen.
- Reconoce que HeyGen es el único propietario de todos los activos de marca.
- Evita cuestionar o interferir con los derechos de HeyGen.
- Asegúrate de que toda la buena voluntad generada por el uso de los activos de marca de HeyGen beneficie a HeyGen.
HeyGen se reserva el derecho de revisar en cualquier momento cómo usas sus Activos de Marca y puede revocar o modificar los permisos a su discreción.
Si tienes un acuerdo por escrito independiente con HeyGen —como un acuerdo de colaboración o de afiliados—, esos términos tienen prioridad sobre estas Directrices en caso de cualquier conflicto.
Los recursos de la marca HeyGen incluyen:
- El logotipo de HeyGen
- El logo de HeyGen (versiones horizontal y vertical)
- El ícono de HeyGen
- Nombres de productos, eslóganes y frases clave de HeyGen
Todas las marcas registradas, logotipos e identificadores de marca relacionados son propiedad de HeyGen Inc. y pueden estar registradas en Estados Unidos y otras jurisdicciones.
Lo que sí y lo que no debes hacer
Haz esto:
- Usa solo las versiones más recientes y aprobadas de los recursos de marca de HeyGen que se encuentran en la HeyGen Style Guide.
- Muestra el logo de HeyGen con el espaciado y las proporciones correctas.
- Indica claramente tu relación con HeyGen cuando hagas referencia a nuestra marca.
No hagas lo siguiente:
- Modificar los recursos de marca de HeyGen de cualquier forma (por ejemplo, cambiar colores, distorsionar proporciones, recortar o agregar efectos).
- Combina los HeyGen Brand Assets con tu propio logo o marca únicamente si siempre aparecen separados y claramente diferenciados.
- Usa las marcas registradas o logotipos de HeyGen como parte de tu propio nombre, producto, servicio o dominio.
- Imitar la apariencia, la experiencia o el diseño del sitio web, la interfaz o los materiales de marketing de HeyGen.
- Usar cualquier activo de marca de HeyGen de una manera que sugiera patrocinio, respaldo o asociación sin permiso por escrito.
- No uses las marcas registradas de HeyGen como sustantivos o verbos. Siempre acompáñalas con un descriptor genérico (por ejemplo, “plataforma de video con IA HeyGen®”).
Preguntas
Si no estás seguro de cómo usar los Brand Assets de HeyGen, o si necesitas aprobación para un caso de uso específico, contacta a [email protected].
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