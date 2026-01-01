Invita miembros a tu espacio de trabajo (para usuarios de Teams/Pro)

Veamos cómo invitar a tus compañeros de equipo a tu espacio de trabajo para que puedan colaborar y empezar a crear de inmediato.
Invita miembros a tu espacio de trabajo
Desde el panel, haz clic en tu cuenta y ve a administrar espacios de trabajo. En la vista de administración del espacio de trabajo, verás:
Esta área también puede sugerirte compañeros de equipo que se registraron en HeyGen usando el dominio de correo electrónico de tu empresa.
Puedes invitar a nuevos miembros de las siguientes maneras:
Después de enviar una invitación, el correo electrónico del usuario aparecerá en la lista con el estado Invitación enviada.
Si tu espacio de trabajo está configurado para requerir aprobación para unirse, también verás solicitudes de unión en esta vista.
Haz seguimiento del estado de invitaciones y solicitudes
Cuando una persona inicia sesión en HeyGen, acepta la invitación y se une al espacio de trabajo, su estado se actualiza a Activo.
Si apruebas una solicitud para unirse, el usuario se convierte de inmediato en un miembro activo del espacio de trabajo. Su nombre aparece en la lista de miembros activos y se ocupa un asiento.
Entiende los roles del espacio de trabajo
Los espacios de trabajo de HeyGen admiten varios roles, cada uno con diferentes permisos.
Aprueba o rechaza solicitudes para unirse
Si tu espacio de trabajo requiere que los usuarios soliciten acceso, puedes revisar las solicitudes en dos lugares:
Desde cualquiera de las dos ubicaciones, puedes aceptar o rechazar las solicitudes pendientes. Una vez aprobada, la persona usuaria se convierte en miembro activo y ocupa un asiento.
Comparte contenido dentro del espacio de trabajo
Además de los roles, puedes controlar el acceso a proyectos, videos o carpetas individuales.
Para compartir contenido:
Desde ahí, puedes:
Los usuarios con el rol de Viewer siempre tendrán acceso solo de lectura.
Comparte y publica videos
Después de que se genera un video, se abre en la página de compartir, donde puedes:
También puedes usar la pestaña Compartir para publicar el video en la web y permitir que cualquiera lo vea en modo solo lectura sin iniciar sesión.
Con estos pasos completos, ya estás listo para colaborar con tu equipo en HeyGen invitando miembros, asignando roles y compartiendo contenido de forma segura.