Primeros pasos

Vamos a completar tu cuenta con la checklist de Getting Started. Getting Started es una checklist integrada dentro del panel de HeyGen. La verás en el panel cuando inicies sesión en tu cuenta por primera vez. Está diseñada para guiar a las nuevas personas administradoras por los pasos esenciales para activar su espacio de trabajo en HeyGen y preparar a su equipo para colaborar.

Accede al panel de primeros pasos

Inicia sesión en tu cuenta de HeyGen y abre el panel.

El panel de primeros pasos aparece cuando inicias sesión por primera vez como nuevo administrador. Esta lista de verificación está integrada directamente en el panel de HeyGen y te ayuda a activar tu espacio de trabajo y preparar a tu equipo para colaborar.

Desde el panel, selecciona Comienza ahora para iniciar tu experiencia de incorporación.

Entiende los pasos de onboarding

La checklist de primeros pasos incluye tres pasos principales:

Configura tu espacio de trabajo

Invita miembros

Configura los ajustes de seguridad

Cada paso se marca automáticamente en cuanto completas las tareas requeridas. Puedes regresar a la lista de verificación en cualquier momento y no necesitas terminar todo en una sola sesión.

Configura tu espacio de trabajo

Este paso se enfoca en personalizar tu entorno de HeyGen.

Vas a agregar los detalles de tu marca, subir recursos clave y ajustar la configuración del espacio de trabajo para que todo esté alineado con la identidad de tu equipo y listo para usarse.

Invita a miembros

Usa este paso para invitar a tu equipo a HeyGen.

Puedes invitar miembros a tu espacio de trabajo y asignarles los roles y permisos adecuados, asegurándote de que todos tengan el acceso que necesitan para colaborar de forma efectiva.

Configura los ajustes de seguridad

Este paso asegura que tu espacio de trabajo esté protegido.

Vas a configurar funciones de seguridad como el inicio de sesión único con proveedores como Okta o Azure, y establecer controles de acceso para mantener tu cuenta segura.

A medida que completas cada paso, se marca en el panel de primeros pasos. Una vez que terminas, tu espacio de trabajo se convierte en un hub totalmente personalizado con tu marca, seguro y colaborativo para tu equipo.